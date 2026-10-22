Ordine del giorno: Indirizzi in merito alla modifica dello Statuto e dell’oggetto sociale della società Patrimonio Pisa S.r.l., al fine di inserire la funzione sociale dei beni pubblici e la partecipazione cittadina, con contestuali indirizzi operativi per la società stessa

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

– Patrimonio Pisa S.r.l. è una società interamente partecipata dal Comune di Pisa, nata con lo scopo di ottimizzare, gestire e valorizzare gli immobili di proprietà pubblica;

– L’oggetto sociale della società prevede espressamente che la stessa operi avendo come scopo esclusivo l’ottimizzazione dell’utilizzo e la valorizzazione degli immobili pubblici secondo criteri di mercato;

– La valorizzazione degli immobili pubblici deve tuttavia seguire criteri ben diversi, improntati ai principi e ai valori contenuti nella Costituzione Italiana. In particolare, gli artt. 2, 3, 9 e 43 della Costituzione tutelano la personalità umana e il suo svolgimento nell’ambito concreto di pratiche collettive attraverso forme associative, nonché l’impegno della Repubblica a promuovere l’effettiva partecipazione di tutti per perseguire e soddisfare diritti fondamentali quali il lavoro (artt. 35-38), l’arte e la scienza (art. 33) e la salute (art. 32);

– Sia la Costituzione Italiana (artt. 41, 42 e 43) sia le disposizioni del Codice Civile (in particolare gli artt. 827 “Beni immobili vacanti” e 838 “Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o il prevalente interesse pubblico”) stabiliscono che la proprietà, sia privata che pubblica, non è garantita quale diritto soggettivo assoluto, ma esclusivamente in quanto finalizzata ad assicurarne la funzione sociale;

– Competente alla modifica dello Statuto societario della Patrimonio Pisa S.r.l. è l’Assemblea dei Soci;

– Attualmente l’unico socio della Patrimonio Pisa S.r.l. è il Comune di Pisa.

CONSIDERATO CHE:

– Il prioritario e miglior interesse per la città di Pisa consiste nella valorizzazione della funzione sociale di tutte le proprietà pubbliche presenti sul territorio comunale;

– Perseguire la funzione sociale e gestire i beni secondo mere logiche e criteri di mercato costituiscono direttive non sovrapponibili e spesso divergenti;

– Il trasferimento di beni immobili alla Patrimonio Pisa S.r.l. sottrae di fatto la gestione del patrimonio cittadino al controllo democratico diretto del Consiglio Comunale, trasformando la società in un mero strumento per operazioni finanziarie e di “cartolarizzazione” slegate dai reali bisogni della cittadinanza e asservite a sole esigenze di bilancio o a tendenze di privatizzazione dei servizi e degli spazi urbani;

– La modifica dello Statuto sociale della società, ed in particolare la revisione del suo oggetto sociale, costituisce lo strumento idoneo per garantire e tutelare l’effettivo interesse pubblico insito nella gestione dei beni comunali, sia che essi siano ancora di proprietà dell’Ente, sia che risultino già trasferiti o ceduti a diverso titolo alla società.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, IL CONSIGLIO COMUNALE

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:

1. A proporre e a deliberare favorevolmente, in sede di Assemblea dei Soci della Patrimonio Pisa S.r.l., la modifica dello Statuto e dell’oggetto sociale della società stessa, ridefinendone i criteri operativi e gestionali;

2. A stabilire prioritariamente che le scelte operative, gestionali e di valorizzazione della società siano orientate al perseguimento dell’interesse pubblico primario e della funzione sociale propria dei beni di proprietà civica o in dotazione alla società;

3. Ad eliminare dallo Statuto e dall’oggetto sociale ogni previsione secondo cui la società debba agire per la valorizzazione dei beni secondo criteri di mercato;

4. A determinare la funzione sociale dei singoli beni di volta in volta, attraverso l’attivazione di idonei e strutturati percorsi di partecipazione che coinvolgano attivamente le comunità territoriali e i quartieri in cui i beni stessi sono ubicati.

Diritti in Comune: Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa

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