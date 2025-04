Ordine del giorno: Introduzione del “Fondo obiettivi di finanza pubblica” ed effetti dei tagli del Governo sui Comuni: a rischio investimenti, servizi e diritti della cittadinanza

Tenuto conto che il Governo Meloni con differenti provvedimenti sta riducendo in maniera consistente le risorse e i trasferimenti ai Comuni, in piena continuità con le scelte fatte negli anni precedenti dai governi di centrodestra e centrosinistra: da Berlusconi in poi tutti i Governi hanno infatti usato gli Enti locali come bancomat con la conseguenza che, con i bilanci in sofferenza, i Comuni hanno sempre più difficoltà a garantire i servizi e ad assumere nuovo personale ricorrendo così alle esternalizzazioni, agli appalti, ai tagli ai servizi, alla svendita del patrimonio pubblico.

Tenuto conto che con la legge di bilancio 2025 si è previsto per gli enti locali un taglio di parte corrente di 130 milioni nel 2025, 260 milioni tra il 2026 e il 2028 e 440 milioni nel 2029. Il taglio, che ha la forma di accantonamento di parte corrente non spendibile (utilizzabile l’anno successivo per il finanziamento di investimenti o per il maggior ripiano di disavanzi per gli enti in disavanzo), si aggiunge ai tagli già previsti da leggi precedenti (300 milioni nel 2025, 200 milioni tra il 2026 e il 2028).

Tenuto conto che come riportato nella proposta di delibera, oggi in esame, inerente la prima variazione al bilancio di previsione 2025- 2027 per quanto riguarda il Comune di Pisa il “Fondo obiettivi di Finanza Pubblica” equivale per il 2025 a 271.716,00, e per gli esercizi 2026 e 2027 lo stanziamento del fondo ammonta a 543.431 euro, come riportato nella relazione allegata alla proposta di delibera.

Tenuto conto che secondo le stime presentate alla Camera dall’Ufficio parlamentare di Bilancio, nel periodo 2025-2034 i tagli ai trasferimenti per investimenti dallo Stato agli enti territoriali ammontano complessivamente 8,9 miliardi, mentre l’aumento derivante dall’utilizzo degli accantonamenti dalla spesa corrente è stimabile attorno a 4 miliardi, cioè meno della metà.

Tenuto conto che si prevedono numerose riduzioni di fondi destinati al finanziamento di investimenti deiCcomuni, più accentuate negli anni successivi a quelli di attuazione del PNRR. Nel complesso, i tagli ammontano a 3,195 miliardi tra il 2025 e il 2029 e ulteriori 5,055 miliardi tra il 2030 e il 2037;

Tenuto conto che il fondo nazionale per il trasporto pubblico locale viene incrementato di 120 milioni per il solo 2025, una cifra del tutto inadeguata a fronte di un fabbisogno di risorse quantificato dalle associazioni di categoria in almeno 1,7 miliardi per fronteggiare l’aumento dei costi di esercizio e i costi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro.

Tenuto conto che il Governo dopo aver azzerato negli ultimi 2 anni il Fondo per la morosità incolpevole per il quale erano precedentemente stanziati circa 300 milioni di euro, con la legge di bilancio 2025 ha stabilito che il Fondo per la morosità incolpevole riceverà appena un rifinanziamento di 10 milioni di euro per il 2025 e di 20 milioni per il 2026, a fronte di una emergenza abitativa sempre più drammatica in tutto il paese.

Preso atto che a fronte di questi tagli le politiche degli enti locali non potranno che esser quelli di tagliare i servizi e aumentare le tasse per coprire le perdite.

Evidenziato come mentre si tagliano le risorse ai Comuni, così come alla sanità, alla scuola e all’Università pubblica il Governo aumenta le risorse per la spesa militare

Tenuto conto che i calcoli dell’Osservatorio Milex, con l’ultima legge di bilancio varata dal governo Meloni, nel 2025 per la prima volta nella storia il budget del ministero della Difesa supererà i 30miliardi di euro, toccando quota 31,2 miliardi, con un aumento di 2,1 miliardi sul 2024. Una cifra imponente, ma ancora insufficiente a raggiungere l’obiettivo del 2 percento del pil, fissato dagli impegni assunti dall’Italia con la Nato

Evidenziato come una parte decisiva nei capitoli di spesa per le nostre forze armate la giocherà ancora una volta l’acquisto di sistemi d’arma, che secondo alcuni osservatori indipendenti raggiungerà nel 2025 il record storico di circa 13 miliardi di euro.

Tenuto conto che a queste risorse vanno aggiunti anche gli interventi previsti dal Ministero della difesa per le infrastrutture militari che secondo i documenti resi pubblici dal nostro gruppo consiliare negli scorsi mesi ammontano ad oltre un miliardo.

Ricordato che fra gli interventi di ulteriore militarizzazione del territorio è prevista la realizzazione della nuova base militare nel Parco di San Rossore e a Pontedera per un importo di 520 milioni di euro, provenienti da risorse del Ministero delle Infrastrutture, e che ad oggi le risorse stanziate solo per il PFTE del primo lotto all’interno dell’area del Cisam ammontano a 8.2 milioni di euro

Vista la lettera della Presidente della Commissione Europea del 4 marzo 2025, in cui si presenta il piano REARM Europe, per un valore totale di 800 miliardi di euro (di cui 650 da parte dei Singoli stati e 150 come spesa comune), in cinque punti:

Un nuovo strumento finanziario dell’Unione Europea per supportare gli Stati Membri nel rafforzamento delle loro capacità di difesa;

Svincolare l’uso dei fondi pubblici per la Difesa (sforando il 3% di rapporto deficit/Pil, cosa che non si può fare, per esempio, per scuola, sanità, lavoro, ambiente e diritti);

Incentivare gli investimenti legati alla difesa nel bilancio dell’Unione Europea;

Prevedere un contributo della Banca Europea per gli Investimenti a sostegno del comparto difesa, attraverso il Piano di Azione per la Sicurezza e la Difesa;

Mobilitare il capitale privato per finanziare lo sviluppo dell’industria militare;

Preso atto che tale piano sarebbe parzialmente finanziato con il denaro già stanziato per il Fondo di Coesione.

Il Consiglio comunale

esprime la propria assoluta contrarietà ai tagli agli enti locali introdotti dal Governo nella manovra di bilancio per gli effetti fortemente negativi che questi hanno sui servizi comunali e quindi sulle fasce più debole della popolazione e sugli investimenti.

Ritiene che queste politiche di austerity, espropriando le comunità territoriali dei servizi essenziali, dei beni comuni, dei servizi pubblici locali e della democrazia di prossimità, impediscono ai Comuni di svolgere il proprio ruolo istituzionale.

Denuncia il fatto che il Governo mentre svuota i bilanci dei Comuni, alimenta una economia di guerra, come dimostra l’aumento della spesa militare.

Rifiuta l’aumento esponenziale delle risorse per la spesa militare che rispondono una logica di militarizzazione del territorio, a partire dal progetto della nuova base militare nel Parco di San Rossore e a Pontedera, e di finanziamento all’industria bellica.

ritiene molto grave il taglio al contributo all’affitto e al fondo per la morosità incolpevole da parte del Governo soprattutto se letto in connessione all’approvazione dell’art. 10 del DDL sicurezza ed esprime la propria assoluta contrarietà a quest’ultimo provvedimento.

Impegna il sindaco e la giunta

ad intraprendere urgentemente tutte le iniziative necessarie con gli altri comuni, attraverso l’Anci e non solo, per una iniziativa forte ed incisiva contro i tagli agli enti locali e contro l’aumento della spesa militare.

ad intervenire, anche attraverso l’Anci, urgentemente presso il governo affinché:1) reintegri ed aumenti adeguatamente la dotazione finanziaria degli aiuti sociali per l’affitto e dei fondi per la morosità incolpevole; 2) preveda , uno stanziamento pluriennale per i comuni, finalizzato all’acquisizione di immobili ad uso residenziale ai fini di garantire il passaggio da casa a casa per tutti i nuclei che hanno diritto a forme di tutela e protezione sociale oltre che a finanziare progetti al fine di recuperare e mettere in assegnazione, entro il 2026, i circa 90 mila alloggi di edilizia residenziale pubblica vuoti e non assegnati, garantendone il mantenimento dentro l’ambito dell’ERP;

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune- Rifondazione Comunista

