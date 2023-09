Ordine del Giorno: Macrostruttura e introduzione profili di Elevata Qualificazione in luogo della Direzione della Polizia Municipale

Di seguito l’ordine del giorno presentato per la discussione e l’approvazione nel Consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune –Unione Popolare)

Ordine del Giorno: Macrostruttura e introduzione profili di Elevata Qualificazione Visto che con delibera di Giunta n. 180 del 1/08/2023 viene istituita una nuova tipologia di ufficio denominato “Ufficio autonomo di rilevante di rilevante complessità” cui sovrintenda un incarico di Elevata Qualificazione conferito dal Sindaco stesso in luogo della Direzione della Polizia Municipale. Visto che tale ufficio è previsto per la Polizia Municipale sostituendo la figura del Dirigente della Polizia Municipale (direzione con maggior numero di dipendenti) con una di Elevata Qualificazione. Tenuto conto che nella suddetta delibera si precisa che “con riferimento al nuovo Ufficio di Comandante della Polizia Municipale le competenze dirigenziali esclusive non delegabili saranno svolte dal Dirigente responsabile della funzione personale e organizzazione”. Considerato che questa ripartizione tra Dirigente al personale e Ufficio di Comandante della Polizia Municipale non risponde ad un criterio di semplificazione e maggiore efficienza, ma al contrario potrebbe creare evidenti e prevedibili conflitto di competenze non chiariti neanche nelle proposte di modifiche al Regolamento della Polizia Municipale. Considerato che eventuali incarichi di Elevata Qualificazione possono determinare una riduzione del salario accessorio 2023 di tutti i dipendenti Considerato che tutte le questioni sopracitate non sono state oggetto di confronto con le OO.SS e la RSU del Comune che si sono espressi pubblicamente contro questa decisione sia nel metodo sia nel merito, come emerso dalla audizione in Seconda Commissione Consiliare permanente. Il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta a mantenere la Direzione Polizia Municipale – Sicurezza Urbana con una figura dirigenziale e non procedere quindi alla introduzione di una Elevata Qualificazione per l’Ufficio del Comandante della Polizia Muicipale

Ad attivare da subito il tavolo con le organizzazioni sindacali rispetto agli assetti organizzativi e lavorativi che riguardano questa Direzione al fine di concordare tutti gli eventuali correttivi che si rendano necessari alla luce di questo confronto. Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

