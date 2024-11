Ordine del giorno: Modifiche allo Statuto di Pisamo e politiche comunali in materia di eventi culturali, sportivi e turistici

Tenuto conto che nel programma di mandato 2023-2028 del Sindaco Conti si legge come obiettivo: “Per valorizzare l’immenso patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e storico della città è necessario provvedere alla creazione di una moderna struttura per la ideazione, programmazione, gestione, promozione e programmazione di attività culturali, di spettacolo e di intrattenimento nell’ambito comunale. Una società che operi “in house providing” con compiti di governance per valorizzare, sviluppare e promuovere eventi culturali di richiamo nazionale e internazionale, in piena sintonia con le realtà culturali e accademiche cittadine”.

Tenuto conto delle proposte di delibere inerenti la modifica dello Statuto di Pisamo e del contratto di servizio tra Pisamo e Comune di Pisa al fine di affidare alla società in house la gestione degli eventi culturali, turistici e sportivi.

Tenuto conto che il percorso di elaborazione di questa proposta è avvenuto senza alcun confronto né con i sindacati né con le Direzioni comunali competenti, né con i soggetti cittadini impegnati nella organizzazione di eventi culturali, turistici e sportivi.

Tenuto conto che la cultura è una realtà complessa, caratterizzata tanto dal patrimonio artistico- monumentale e paesaggistico, quanto dall’insieme dei saperi e dei valori di giustizia e solidarietà che circolano nella comunità e si trasmettono attraverso scuole, università, musei, biblioteche, archivi, cinema, teatri, locali, circoli, associazioni, spazi autogestiti.

Evidenziato che mettere la cultura al centro delle politiche dell’amministrazione comunale significa attivare una molteplicità di interazioni, connessioni e pratiche che tiene conto dell’eterogeneità di istanze e bisogni su scala intergenerazionale, geografica, economica, sociale. Significa al contempo valorizzare le professioniste e i professionisti che lavorano a molteplici livelli nella creazione e promozione della cultura, abbandonare un’idea di centro e periferia e costruire dei ponti tra le istituzioni che pertengono alla conservazione e alla valorizzazione dei beni culturali e le molteplici energie civiche che animano il territorio per costruire un ecosistema culturale diffuso e accessibile.

Tenuto conto che in città oggi vi è un isolamento delle istituzioni culturali, la restrizione degli spazi di produzione e diffusione di arte e cultura, la mancanza di una programmazione co-prodotta attraverso l’ascolto, la partecipazione e l’iniziativa della cittadinanza tutta: criticità esacerbate dal contesto post-pandemico, in una città ridotta sempre più pura cornice di eventi commerciali.

Tenuto conto dei tagli sempre più pesanti del Governo ai Comuni anche in materia di politiche culturali, turistiche e sportive

Il Consiglio comunale

ritiene che la proposta di esternalizzare la gestione degli eventi culturali, turistici e sportivi alla Pisamo sia del tutto inadeguata rispetto alla centralità e complessità che queste politiche necessitano in una città come Pisa;

ritiene che sia prioritario mettere in rete l’intero sistema culturale del territorio (musei, biblioteche, archivi, teatri, cinema, circoli, locali pubblici, privati e autogestiti, ecc.) per promuovere una concreta politica di cooperazione tra le diverse istituzioni, integrando i saperi, coordinando le iniziative, economizzando spazi e risorse, migliorando la qualità dei servizi e delle offerte culturali.

ribadisce la necessità ed urgenza di mettere in atto una politica culturale che coinvolga le principali istituzioni cittadine (Fondazione Palazzo Blu, Fondazione Pisa, Università, Scuola Normale, Sant’Anna, Opera della Primaziale Pisana, Azienda Ospedaliera, ecc.), anche garantendo la fruibilità sistematica di patrimonio sottoutilizzato o in abbandono: recuperare spazi pubblici inutilizzati, non alienarli ma saperli utilizzare;

impegna la Terza Commissione Consiliare Permanente, in collaborazione con la Quarta Commissione Consiliare permanente, a presentare una istruttoria, attraverso un percorso di audizioni e di partecipazione di tutti i soggetti istituzionali, sociali, associativi ed economici in materia di sport, cultura e turismo, entro il giugno 2025 al consiglio comunale per l’individuazione delle strategie pubbliche, a partire da quelle del Comune, di potenziamento e coordinamento dell’azione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

