Ordine del giorno: Mura urbane: interventi per risoluzione criticità evidenziate dai sindacati e per un riconoscimento salariale e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici addetti nella gestione delle Mura Urbane di Pisa

Premesso che:

– con deliberazione G.C. n. 217 del 13 dicembre 2016, esecutiva, sono state indicate le linee di indirizzo per l’affidamento della gestione delle Mura Urbane di Pisa;

– a seguito dell’espletamento di gara pubblica, con determinazione n. 106 del 24 gennaio 2018, è stata affidata la concessione del servizio di gestione delle Mura Urbane al raggruppamento tra Società Cooperativa CULTURE, ITINERA Progetti e Ricerche Società Cooperativa e PROMOCULTURA Società Cooperativa;

– in data 4 aprile 2018 è stato sottoscritto il relativo contratto in forma pubblico-amministrativa tra il Comune di Pisa e la Società Cooperativa CULTURE, quale Capogruppo e Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) di tipo orizzontale, costituitosi tra la medesima società e ITINERA PROGETTI E RICERCHE Società Cooperativa e PROMOCULTURA Società Cooperativa quali Mandanti.

Tenuto conto della delibera del settembre del 2022 della Giunta sulla gestione delle mura per superare le pesanti criticità dovute alla pandemia.

Tenuto conto che ad oggi sono impiegati dalle cooperative che gestiscono il servizio una trentina di lavoratori e lavoratrici che in questi anni hanno maturato una grande esperienze e professionalità, e nonostante questo sono inquadrati con un contratto part-time Multiservizi con inquadramento operaio che viene applicato ad esempio nel settore delle pulizie, ma che non ha alcuna corrispondenza con le mansioni effettivamente svolte da questi lavoratori e lavoratrici alcuni dei quali svolgono anche guide lungo le mura in lingua inglese.

Tenuto conto della assemblea pubblica svoltasi nello scorso luglio dai lavoratori e delle lavoratrici delle società che gestiscono il servizio, promossa dalla Filcams -Cgil per evidenziare il non corretto inquadramento contrattuale chiedendo l’applicazione dell’appropriato contratto di settore ovvero il CCNL Federculture e per denunciare alcune criticità riguardanti le condizioni in cui le/i dipendenti dell’R.T.I. sono costrette/i a lavorare; criticità in tema di salute e sicurezza sul posto di lavoro legate, in particolare, ma non solo, all’assenza di servizi igienici, di ricoveri in caso di maltempo o eccessivo calore durante i mesi estivi.

Tenuto conto della audizione svolta nel mese di settembre in Quarta commissione consiliare permanente dei lavoratori e delle lavoratrici e delle organizzazioni sindacali Filcams Cgil di Pisa (che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori operanti sulla concessione) e CUB in cui sono state ribadite le richieste inerenti l’applicazione del contratto Federcultura e il superamento delle criticità sopra esposte.

Tenuto conto che il Comune è la stazione appaltante / ente concedente del servizio.

Tenuto conto che in base alla delibera del settembre del 2022 è in fase di revisione il PEF, percorso che si sarebbe dovuto concludere nel giugno del 2023, ma che ad oggi è ancora in fase di elaborazione.

Messo in evidenza come non è ammissibile ridurre il costo del lavoro nella gestione dei servizi e come la tutela e valorizzazione dei beni culturali passa in primo luogo dalla tutela delle condizioni di lavoro di chi consente che questi siano fruibili, valorizzando adeguatamente le professioni legate in questo caso alla gestione dei beni culturali.

Il Consiglio comunale

sostiene la richiesta delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori e delle lavoratrici affinché, così come previsto dall’art. 11 del d.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici -, le aziende che gestiscono il servizio applichino il contratto “strettamente connesso con l’attività oggetto […] della concessione” per le mansioni svolte e quindi quello Federculture.

Impegna il sindaco e la giunta

ad aprire un tavolo di confronto con la partecipazione delle aziende e delle organizzazioni sindacali coinvolte al fine di arrivare rapidamente a questo risultato riconoscendo adeguati salari e diritti ai lavoratori e alle lavoratrici;

a garantire che nella revisione del piano economico finanziario si tenga conto del costo del lavoro connesso all’applicazione del contratto Federculture;

ad avviare con gli uffici competenti un piano di interventi per quanto di propria competenza per la soluzione delle criticità riguardanti le condizioni di lavoro degli addetti al servizio.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

