Ordine del giorno: No ai tagli del Governo agli enti locali: a rischio investimenti e servizi

Tenuto conto che il Governo Meloni con differenti provvedimenti sta riducendo in maniera consistente le risorse e i trasferimenti ai Comuni, in piena continuità con le scelte fatte negli anni precedenti dai governi di centrodestra e centrosinistra: da Berlusconi in poi tutti i Governi hanno infatti usato gli Enti locali come bancomat con la conseguenza che, con i bilanci in sofferenza, i Comuni hanno sempre più difficoltà a garantire i servizi e ad assumere nuovo personale ricorrendo così alle esternalizzazioni, agli appalti, ai tagli ai servizi, alla svendita del patrimonio pubblico.

Tenuto conto che a seguito delle decisioni assunte dal Governo ha avuto inizio una consistente riduzione di 250 milioni di euro all’anno di trasferimenti ai Comuni e alle province fino al 2028, con un taglio complessivo di 1 miliardo e 250000 euro.

Tenuto conto che nella legge di bilancio in discussione in questi giorni in Parlamento si prevede per gli enti locali una riduzione dei trasferimenti dal 2025 al 2027 di 3 miliardi e 710 milioni, che incideranno in maniera sugli investimenti e sui servizi dei Comuni

Tenuto conto che secondo le stime presentate alla Camera dall’Ufficio parlamentare di Bilancio, nel periodo 2025-2034 i tagli ai trasferimenti per investimenti dallo Stato agli enti territoriali ammontano complessivamente 8,9 miliardi, mentre l’aumento derivante dall’utilizzo degli accantonamenti dalla spesa corrente è stimabile attorno a 4 miliardi, cioè meno della metà.

Ricordato che a questi tagli va aggiunto il nuovo parziale blocco delle assunzioni previsto dalla manovra, per cui dal prossimo anno le amministrazioni pubbliche potranno sostituire solo il 75 percento del personale in uscita, norma rispetto alla quale l’Anci ha presentato in questi giorni anche un emendamento alla manovra di bilancio per abrogarla https://www.anci.it/wp-content/uploads/proposte-emendamentI-ANCI-legge-di-bilancio-2025.pdf

Preso atto che a fronte di questi tagli le politiche degli enti locali non potranno che esser quelli di tagliare i servizi e aumentare le tasse per coprire le perdite.

Ricordato che in questi anni, a seguito di un provvedimento del Ministro Salvini, è stato azzerato il fondo per la morosità incolpevole e abolito il reddito di cittadinanza, scaricando sui Comuni l’onere di far fronte con risorse proprie al crescente disagio sociale e abitativo.

Evidenziato come mentre si tagliano le risorse ai Comuni, così come alla sanità, alla scuola e all’Università pubblica il Governo aumenta le risorse per la spesa militare

Tenuto conto che i calcoli dell’Osservatorio Milex, con l’ultima legge di bilancio varata dal governo Meloni, nel 2025 per la prima volta nella storia il budget del ministero della Difesa supererà i 30miliardi di euro, toccando quota 31,2 miliardi, con un aumento di 2,1 miliardi sul 2024. Una cifra imponente, ma ancora insufficiente a raggiungere l’obiettivo del 2 percento del pil, fissato dagli impegni assunti dall’Italia con la Nato

Evidenziato come una parte decisiva nei capitoli di spesa per le nostre forze armate la giocherà ancora una volta l’acquisto di sistemi d’arma, che secondo alcuni osservatori indipendenti raggiungerà nel 2025 il record storico di circa 13 miliardi di euro.

Tenuto conto che a queste risorse vanno aggiunti anche gli interventi previsti dal Ministero della difesa per le infrastrutture militari che secondo i documenti resi pubblici dal nostro gruppo consiliare negli scorsi giorni ammontano ad oltre un miliardo.

Ricordato che fra gli interventi di ulteriore militarizzazione del territorio è prevista la realizzazione della nuova base militare nel Parco di San Rossore e a Pontedera per un importo di 520 milioni di euro, provenienti da risorse del Ministero delle Infrastrutture, e che ad oggi le risorse stanziate solo per il PFTE del primo lotto all’interno dell’area del Cisam ammontano a 8.2 milioni di euro

Tenuto conto che gli enti locali si apprestano a discutere ed approvare i bilanci preventivi e i connessi DUP, e che questi tagli peseranno notevolmente sui Comuni ed è quindi urgente una mobilitazione anche dei consigli comunali contro questi provvedimenti.

Il Consiglio comunale

esprime la propria assoluta contrarietà ai tagli agli enti locali previsti nella manovra di bilancio per gli effetti fortemente negativi che questi avranno sui servizi comunali e quindi sulle fasce più debole della popolazione e sugli investimenti.

Ritiene che queste politiche di austerity, espropriando le comunità territoriali dei servizi essenziali, dei beni comuni, dei servizi pubblici locali e della democrazia di prossimità, impediscono ai Comuni di svolgere il proprio ruolo istituzionale.

Denuncia il fatto che il Governo mentre svuota i bilanci dei Comuni, alimenta una economia di guerra, come dimostra l’aumento della spesa militare.

Rifiuta l’aumento esponenziale delle risorse per la spesa militare che rispondono una logica di militarizzazione del territorio, a partire dal progetto della nuova base militare nel Parco di San Rossore e a Pontedera, e di finanziamento all’industria bellica.

Impegna il sindaco e la giunta

ad intraprendere urgentemente tutte le iniziative necessarie con gli altri comuni, attraverso l’Anci e non solo, per una iniziativa forte ed incisiva contro i tagli agli enti locali e contro l’aumento della spesa militare.

a intraprendere un confronto fra gli enti locali interessati e il Governo affinché tutte le risorse economiche previste per la nuova base militare siano traferite ai comuni della provincia di Pisa.

Impegna il Presidente del Consiglio comunale

A convocare una conferenza dei capigruppo entro 15 giorni per definire ulteriori iniziative contro i tagli agli enti locali.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...