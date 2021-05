Di seguito l’ordine del giorno presentato al Consiglio Comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Ordine del giorno: No alla Tangenziale Nord-est

Tenuto conto che la Tangenziale Nord-Est non rappresenta una soluzione valida per diminuire il traffico privato in arrivo e in attraversamento della città, ma anzi, agevolando lo scorrimento veicolare e permettendo diversi punti di ingresso alla città, costituirà un ulteriore incentivo all’uso del mezzo privato rispetto al trasporto pubblico, per il quale non viene individuata una seria strategia di potenziamento in grado di renderlo una valida alternativa.

Tenuto conto che contrariamente a chi sostiene che la Tangenziale Nord-Est porterà benefici alla mobilità grazie allo spostamento del percorso di attraversamento della città sulla tangenziale, tutti gli studi sulla mobilità dimostrano che la realizzazione di nuove strade non comporta automaticamente una riduzione o un mero spostamento del traffico da un’infrastruttura viaria all’altra, ma spesso un suo aumento.

Tenuto conto che la costruzione della tangenziale, ben lungi dal diminuire l’impatto sull’ambiente, sposterà traffico, emissioni di gas serra, di sostanze inquinanti e di rumore su altre aree (si pensi ad esempio al forte impatto che verrà generato su Ghezzano e sulla zona de I Passi – Porta a Lucca) e determinerà ulteriori effetti negativi, cementificando e frammentando ulteriormente aree verdi e agricole e compromettendo irreversibilmente il paesaggio in una delle poche aree agricole rimaste vicino alla città di alto valore paesaggistico (si pensi ad esempio all’attraversamento dell’Acquedotto Mediceo).

Tenuto conto che la realizzazione di questa grande opera va quindi nella direzione opposta agli interventi necessari per contrastare i cambiamenti climatici e che la stessa Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione verso l’Italia per le emissioni di particolato atmosferico: Pisa è tra le città toscane con livelli di inquinamento dell’aria critici, e le relazioni tra inquinamento dell’aria e salute sono ormai ben note.

Preso atto che l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) ha effettuato le proprie valutazioni sulla Tangenziale Nord-Est e ha dato un parere negativo per la realizzazione dei lotti 3-5 (Quartiere i Passi di Pisa) e 10-12 (zona via di Cisanello a Ghezzano). In particolare le criticità previste nei due quartieri sono analoghe, con chiaro superamento dei limiti nelle ore notturne. E per quanto riguarda I Passi, nell’osservazione si dice anche che in caso di realizzazione parziale dell’opera, la simulazione mostra che i limiti di legge potranno essere superati anche di 16 dB(A).

Preso atto che settore VIA – VAS – Opere pubbliche della Regione ha evidenziato gravi carenze rispetto alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione Ambientale Strategica: la validità e l’efficacia della prima (risalente al 2013) è decaduta, e per quanto riguarda la seconda “non sono presenti elementi valutativi di livello strategico volti a definire le condizioni di sostenibilità ambientale per l’intervento e a definire possibili alternative sostenibili per il superamento delle criticità”.

Tenuto conto che ad oggi il costo previsto dell’opera è di 70 milioni di euro.

Il Consiglio comunale

esprime la propria contrarietà a questo intervento per gli effetti negativi che avrebbe sul territorio, il paesaggio, l’ambiente e la salute dei cittadini e delle cittadine;

impegna il sindaco e la giunta a convocare un incontro con tutti gli altri enti pubblici coinvolti per eliminare questa previsione, lavorando al contempo per pianificare alternative sostenibili alla realizzazione della “Variante Nord Est” (Tangenziale), integrando anche altri atti di pianificazione che servano ad una reale diminuzione del traffico sulla linea di spostamento est-ovest dopo aver effettuato seri e approfonditi studi preliminari;

propone di destinare quindi i 70 milioni previsti per la tangenziale al fine di realizzazione di micro-opere moderne che garantiscano:

trasporto pubblico sicuro e adeguato alle esigenze dei quartieri (ad es. un sottopasso per la ferrovia in via XXV Maggio);

sviluppo di un’intensa intermodalità (uso di più mezzi di trasporto per fare un tragitto) con tempi rapidi di collegamento e incremento dell’uso di infrastrutture esistenti, come la ferrovia;

potenziamento del trasporto ferroviario delle merci per ridurre significativamente il trasporto su gomma;

opere che favoriscano la possibilità di muoversi in modo sicuro anche a piedi e in bicicletta.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

