Ordine del Giorno per Prima Commissione di controllo e Garanzia: giudizio negativo su modifiche regolamento Polizia Municipale

Do seguito l’ordine del giorno presentato per provazione dal consigliere Ciccio Auletta di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione comunista Pisa) alla Prima Commissione di controllo e Garanzia del comune di Pisa

Ordine del giorno: Argomenti trattati dalla Prima Commissione di Controllo e Garanzia nel periodo settembre 2023- Luglio 2024 e relativi aggiornamenti – Relazione inerente gli argomenti: “Nuova macrostruttura: Criteri adottati per l’assegnazione delle funzioni alle Direzioni. Risorse in bilancio per il personale delle Direzioni. Riorganizzazione della Polizia Municipale” depositato nell’agosto del 2023 e “Revoca nomina comandante polizia municipale” depositato nel dicembre 2023”

Tenuto conto che nel corso della propria attività la Prima Commissione di Controllo e Garanzia ha svolto un lungo percorso istruttorio di analisi e discussione riguardo i 2 argomenti presentati dal gruppo consiliare Diritti in comune relativi a: “Nuova macrostruttura: Criteri adottati per l’assegnazione delle funzioni alle Direzioni. Risorse in bilancio per il personale delle Direzioni. Riorganizzazione della Polizia Municipale” depositato nell’agosto del 2023 e “”Revoca nomina comandante polizia municipale” depositato nel dicembre 2023.

Tenuto conto della stretta connessione tra i 2 argomenti e gli atti amministrativi relativi come illustrato in questo documento.

Tenuto conto che la Prima Commissione di Controllo e Garanzia per esaminare e discutere i suddetti argomenti si è riunita nelle seguenti date:

17.01.2024, 31.01.2024, 07.02.2024, 06.03.2024, 17.07.2024;

Tenuto conto che nel suddetto percorso sono state svolte le seguenti audizioni:

in data 17.01.2024, Dottor Alessandro Balducci, dirigente della Direzione 02;

in data 31.01.2024, il Sindaco ed il Dottor Alessandro Balducci, dirigente della Direzione 02;

in data 07.02.2024, la Dottoressa Lensi Tiziana, vicecomandante, ed il Dottor Alessandro Balducci, dirigente della Direzione 02;

Evidenziato come la Commissione non ha voluto acquisire tutti gli atti inerenti la revoca del Comandante della Polizia Municipale nonostante la richiesta del gruppo consiliare Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista durante i lavori della Commissione, e che quindi gran parte della documentazione citata in questa relazione deriva da accessi agli atti specifici fatti dal gruppo consiliare Diritti in comune: Una città in comune- Rifondazione Comunista che come si evidenzierà è indispensabile per una ricostruzione e comprensione dei fatti e per l’esercizio di quel controllo e verifica che il Regolamento del consiglio comunale affida a questa Commissione.

Visto che con delibera di Giunta comunale n. 180 del 1/08/2023 viene istituita una nuova tipologia di ufficio denominato “Ufficio autonomo di rilevante di rilevante complessità” cui sovrintenda un incarico di Elevata Qualificazione conferito dal Sindaco stesso in luogo della Direzione della Polizia Municipale, e che tale ufficio è previsto per la Polizia Municipale sostituendo, quindi, la figura del Dirigente della Polizia Municipale (direzione all’interno del Comune di Pisa con il maggior numero di dipendenti) con una di Elevata Qualificazione. (ALLEGATO 1 )

Tenuto conto che nella suddetta delibera si precisa che “con riferimento al nuovo Ufficio di Comandante della Polizia Municipale le competenze dirigenziali esclusive non delegabili saranno svolte dal Dirigente responsabile della funzione personale e organizzazione”.

Tenuto conto che a seguito della suddetta delibera di Giunta il Consiglio comunale con delibera n. 45 del 25 settembre 2023 ha proceduto a modificare il Regolamento del corpo di Polizia Municipale del Comune di Pisa. (ALLEGATO 2)

Tenuto conto che in merito ai temi di approfondimento della Prima Commissione di Controllo e Garanzia, oggetto degli argomenti in esame, sono da evidenziarsi le modifiche all’articolo 2 del suddetto Regolamento con le quali si è previsto che: “Il Corpo di Polizia Municipale si configura nell’ambito dell’organizzazione del Comune di Pisa come Direzione Autonoma oppure come Ufficio Autonomo di Rilevante Complessità posto alle dirette dipendenze del Sindaco che interagisce con tutte le altre Direzioni”; di conseguenza la figura del Dirigente della Polizia Municipale, direzione con il maggior numero di dipendenti, con questa modifica è stata sostituita con un funzionario di Elevata qualificazione.

Ricordato che ad illustrare la suddetta proposta di delibera in Seconda Commissione Consiliare Competente sono stati la Dirigente allora in carica, dottoressa Pollegione, e l’allora Vicecomandante in carica Dottor Paolo Migliorini.

Considerato che tutte le questioni sopracitate non sono state oggetto di confronto con le OO.SS e la RSU del Comune che si sono espressi pubblicamente sin dal mese di agosto e poi anche in audizione in Seconda Commissione Consiliare Permanente, in occasione della audizione relativamente alla proposta di delibera di modifica del Regolamento del corpo di Polizia Municipale, contro questa decisione sia nel metodo sia nel merito, come emerso anche dai documenti prodotti ed inviati sia ai consiglieri comunali sia alla stampa prima e dopo l’approvazione della delibera.

Ricordato che anche a seguito della approvazione della suddetta delibera inerente le modifiche al Regolamento del corpo della Polizia Municipale, e della delibera di giunta sulla modifica della macrostruttura, i dipendenti comunali e le organizzazioni sindacali più rappresentative e la RSU a seguito di assemblee molto partecipate indette dalla stessa Rsu sono stati prima in stato di agitazione e anche in sciopero per contestare le scelte della amministrazione comunale per gli effetti negativi che queste hanno sulla organizzazione dei servizi e le ricadute sui lavoratori e sulle lavoratrici.

Ricordato che, a seguito della approvazione della delibera n. n. 45 del 25/09/2023 del Consiglio comunale, con determinazione del 22/11/2023 n. 1911 si è approvato l’avviso di “manifestazione di interesse interna per il conferimento dell’incarico di elevata qualificazione, ai sensi degli artt. 23 bis e 26 del regolamento sull’assetto organizzativo del comune di Pisa, da assegnare all’ufficio autonomo di rilevante complessità del comandante di polizia municipale e sicurezza urbana”. (ALLEGATO 3)

Evidenziato che nell’avviso di manifestazione di interesse interna “per il conferimento dell’incarico di elevata qualificazione, ai sensi degli artt. 23 bis e 26 del regolamento sull’assetto organizzativo del comune di Pisa, da assegnare all’ufficio autonomo di rilevante complessità del comandante di polizia municipale e sicurezza urbana” all’articolo 3: “Requisiti per la partecipazione alla manifestazione interna” si legge nei Requisiti generali alla lett. a) “Non aver riportato condanne penali” e alla lett. b) “Non avere procedimenti penali pendenti”. Per entrambi i requisiti si chiede agli interessati che, in caso di sussistenza delle suddetti ipotesi di “fornire informazioni nella domanda” (ALLEGATO 4).

Evidenziato, altresì, che nell’avviso di manifestazione di interesse è previsto tra i “Requisiti specifici” alla lettera b “possesso di qualifica di agente di Pubblica sicurezza ai sensi dell’art.5 c.2 della L.n.65/1986, e della L.R: n.11/2020”.

Tenuto conto che con nota prot. 143444 del 4/12/2023 il presidente della commissione della procedura sopra richiamata ha comunicato l’elenco dei candidati idonei da cui risultava maggiore idoneo il candidato Dottor Migliorini Paolo.

Tenuto conto che con nota prot. 144143 del 5 dicembre 2023 il Sindaco comunicava di aver individuato il Dotto Migliorini Paolo per il conferimento dell’incarico della procedura sopra richiamata.

Tenuto conto che con decisione del Sindaco del 6/12/2023 si disponeva “di nominare il Dottor Paolo Migliorini come comandante presso l’Ufficio Autonomo di Rilevante Complessità denominato “Ufficio Comandante Polizia Municipale – Sicurezza Urbana” con decorrenza dal 6/12/2023 fino al 5/12/2026, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione”. (ALLEGATO 5)

Tenuto conto che nella stessa decisione del Sindaco disponeva “di dare mandato al dirigente della funzione personale di porre in essere l’adozione di tutti gli atti consequenziali” della suddetta decisione”.

Evidenziato che il giorno dopo la nomina da parte del sindaco Conti del Dottor Migliorini il deputato della Lega nonché consigliere comunale Edoardo Ziello dichiarava sulla stampa: “Questa nomina che ho promosso da sempre contribuirà a rendere Pisa una città più sicura”, e che lo stesso segretario comunale della Lega, Marcello Lazzeri, in merito alla nomina di Migliorini dichiarava anche lui alla stampa: “una persona che ha dimostrato in questi anni di essere un professionista determinato e quindi in linea con i desideri del nostro partito”. (ALLEGATO 6)

Tenuto conto che con atto del Sindaco del 13/12/2023 si è proceduto alla revoca dell’atto n. 197 del 6/12/2023 con cui veniva nominato il Dottor Paolo Migliorini in qualità di Comandante presso l’Ufficio Autonomo di Rilevante Complessità denominato “Ufficio Comandante Polizia Municipale Sicurezza Urbana (ALLEGATO 7)

Tenuto conto che nella suddetta decisione del 13/12/2023 si legge: “Vista la nota prot. n.146333 del 12/12/2023 a cura del Dirigente della funzione personale, in cui si evidenziano motivi sopravvenuti riguardanti la legittimità di non procedere con l’attribuzione dell’incarico di Elevata Qualificazione al Dottor. Paolo Migliorini, reputando necessaria la revoca dell’atto di nomina del Comandante”.

Tenuto conto che nella suddetta nota prot. n. 146333 del 12/12/2023 il Dirigente evidenzia sia i motivi di opportunità che “deporrebbero per una esclusione del candidato in termini di opportunità di una nomina così importante”, sia di legittimità per cui si “reputa necessario non procedere con l’attribuzione dell’incarico di E.Q./Comandante al candidato Dottor. Paolo Migliorini – con particolare riferimento al fatto che “i procedimenti penali inerenti i reati per cui è stato richiesto il rinvio a giudizio (notifiche dalla Procura della Repubblica del 7/12/2023 e 11/12/2023) – non sono stati dichiarati dal candidato”, e dunque proporre la revoca dell’atto di nomina del Sindaco” (ALLEGATO 8).

Tenuto conto che nella giornata di martedì 16 gennaio è stata inviata via mail a tutti i membri della Prima Commissione di Controllo e Garanzia una lettera da parte dei legali del dottor Paolo Migliorini inerenti i fatti riguardanti la decisione del Sindaco di revocare la nomina che gli aveva conferito lo scorso 6 dicembre, in quanto il giorno dopo la Commissione avrebbe dovuto ascoltare in audizione proprio il Sindaco e il Dirigente competente sulla vicenda. (ALLEGATO 9)

Tenuto conto che la suddetta lettera è stata pubblicata dalla stampa il giorno seguente, rendendone pubblico il contenuto. (ALLEGATO 10)

Tenuto conto che nella suddetta lettera si afferma che il Sindaco Conti fosse a conoscenza dei fatti a cui sono connessi “i motivi sopravvenuti riguardanti la legittimità” che hanno portato alla revoca della nomina del Dottor. Paolo Migliorini. Come spiegato nella lettera, e riportato anche sulla stampa, si fa riferimento al fatto che: “il 7 e l’11 dicembre la Procura della Repubblica notificava al Sindaco due richieste di rinvio a giudizio (entrambe per reati comune non ostativi all’attribuzione dell’incarico), emesse nei confronti del dottor. Migliorini nell’ambito di procedimenti penali che, fino a quel momento non erano iscritti nel certificato dei carichi pendenti”.

Evidenziato che a seguito degli accessi agli atti fatti dal gruppo consiliare Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione, di cui si è data anche lettura nel corso delle sedute della Prima Commissione di Controllo e Garanzia come da registrazioni, si apprende che in data 22.11.2022 la Prefettura di Pisa inviava al Comando della Polizia Municipale del Comune di Pisa una nota relativa al Dottor Paolo Migliorini, funzionario della Polizia Municipale del Comune di Pisa e Vicecomandante, nella quale si leggeva: “Di seguito all’istruttoria compiuta ai fini del conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza al nominativo in oggetto, si rappresenta che, stante l’intervenuta sentenza di condanna, che ad ogni buon fine si unisce in copia, essa non può essere conferita, ai sensi dell’art.5 commi 2 e 3 , della legge n. 65/186)” (ALLEGATO 11).

Ricordato che in data 24.11.2022 a seguito della suddetta comunicazione della Prefettura di Pisa il dirigente pro tempore, comandante della Polizia Municipale, Dottor. Alberto Messerini, procedeva ad un provvedimento di revoca dell’assegnazione in via continuativa dell’arma di ordinanza (ALLEGATO 12).

Evidenziato quindi che il Comune di Pisa non eccepiva alcunché in ordine alla nota della Prefettura e quindi la decadenza della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza per il Vicecomandante della Polizia Municipale fino alla data dell’8.01.2024, quasi 2 anni dopo, quando il Dirigente dott. Alessandro Balducci invia nota alla Prefettura con la quale chiede alla stessa un chiarimento sul contenuto e la portata della nota del 22.11.2022 “posto che a parere della Polizia Municipale, la stessa nota potrebbe apparire foriera di interpretazioni certamente non univoche e tra loro dissonanti” (ALLEGATO 13).

Considerato che compete a tutto il personale dell’area di vigilanza con qualifica di agente di pubblica sicurezza ex art. 5 legge 65/1986, l’indennità di vigilanza prevista dal CCNL Funzioni Locali, e che il venir meno della qualifica di agente di pubblica sicurezza comporta l’applicazione dell’indennità di vigilanza nella misura ridotta prevista dal CCNL per il personale non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della legge 65/1986;

Tenuto conto che la perdita della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ha portato il Dirigente pro tempore, dott. Messerini, il 24.11.2022 a revocare l’arma al Dottor Migliorini, senza contestazioni in ordine alla nota inviata dalla Prefettura, con la quale questa dichiarava il venire meno dei requisiti di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986, necessari al conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, ma senza che questo abbia avuto effetti invece sul trattamento economico dello stesso Migliorini che avrebbe invece percepito – come dichiarato dal dirigente dell’ufficio Personale, nonché attuale dirigente della Polizia Municipale, dott. Alessandro Balducci nel corso dell’audizione avvenuta il 31 gennaio 2024, nella Prima Commissione di Controllo e Garanzia – un trattamento economico come se fosse in possesso della suddetta qualifica;

Premesso che non è compito della Commissione esprimersi in merito alla legittimità della revoca del Dottor Paolo Migliorini da Comandante della Polizia Municipale, e che al riguardo si prende atto sia degli atti del Comune di Pisa (atto del Sindaco del 13/12 /2023 e della richiamata nota del Dirigente del 12/12/202) sia della lettera dei legali del Dottor Migliorini.

La Prima Commissione di controllo e Garanzia quindi alla luce del suddetto percorso

esprime un giudizio negativo in merito alle modifiche della macrostruttura del regolamento del corpo della Polizia Municipale approvate dalla Giunta e dal Consiglio comunale per quanto di competenza

ritiene assolutamente inadeguata e sbagliata, anche in termini di efficacia ed efficienza della azione amministrativa, la modifica al Regolamento della Polizia Municipale introdotta con l’articolo 2, anche alla luce dei rilievi delle organizzazioni sindacali e della complessità della direzione coinvolta e del numero di dipendenti comunali che afferiscono alla stessa;

ritiene assolutamente inadeguata e sbagliata, anche in termini di efficacia ed efficienza della azione amministrativa, la modifica al Regolamento della Polizia Municipale introdotta con l’articolo 2, anche alla luce dei rilievi delle organizzazioni sindacali e della complessità della direzione coinvolta e del numero di dipendenti comunali che afferiscono alla stessa; non ritiene in alcun modo adeguato il declassamento da Dirigente ad Elevata Qualificazione per il Comandante della Polizia Municipale motivato in base al principio dell’economicità: economicità valutata, evidentemente, solo in base al minor importo degli stipendi senza considerare l’efficacia della struttura così modificata.

evidenzia come nei fatti, a seguito degli avvenimenti accaduti, per mesi e mesi il corpo della Polizia Municipale non abbia avuto una direzione amministrativa definita a discapito dell’efficienza stessa con ricadute negative anche sul personale;

evidenzia come nei fatti, a seguito degli avvenimenti accaduti, per mesi e mesi il corpo della Polizia Municipale non abbia avuto una direzione amministrativa definita a discapito dell’efficienza stessa con ricadute negative anche sul personale; evidenzia che, nonostante gli espliciti quesiti posti al Sindaco nel corso della sua audizione la Commissione, non ha avuto risposta se e come l’onorevole Ziello, come da sua dichiarazione stampa, abbia promosso la nomina del Dottor Paolo Migliorini, dichiarazione mai smentita dallo stesso Ziello e che richiederebbe ulteriori approfondimenti che non spettano a questo punto alla suddetta commissione, ma ad altra autorità.

Inoltre relativamente alla nomina e successiva revoca del Dottor Paolo Migliorini da Comandante della Polizia Municipale si evidenziano, alla luce anche dei documenti acquisiti, criticità ed anomalie che si sottopongono alla attenzione del Consiglio Comunale:

Come è stato possibile che dal novembre del 2022 fino alla nomina come E.Q/Comandante della PM nel dicembre del 2023 il Dottor Migliorini abbia svolto incarichi apicali così importanti all’interno della Polizia Municipale, guidando anche il Nucleo Operativo Sicurezza Urbana (NOSU), pur non essendo più in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, avendo la Prefettura di Pisa valutato e comunicato al Comune a novembre 2022 che non sussistevano più i presupposti per il mantenimento di detta qualifica.

Si ricorda che il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza spetta al Prefetto, previo accertamento di alcuni requisiti.

Si ricorda che il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza spetta al Prefetto, previo accertamento di alcuni requisiti. Come sia stato possibile che la comunicazione della Prefettura del venir meno dei presupposti della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza abbia portato l’amministrazione comunale alla revoca dell’arma, ma non abbia avuto effetti sul trattamento economico percepito dallo stesso Migliorini per l’intero 2023. Al riguardo si ritiene necessario l’invio della suddetta relazione alla Corte dei Conti per verificare se non si configuri un danno erariale.

Come sia stato possibile che lo stesso dottor. Migliorini abbia potuto partecipare alla selezione indetta dal Comune di Pisa per Comandante presso l’Ufficio Autonomo di Rilevante Complessità denominato “Ufficio Comandante Polizia Municipale – Sicurezza Urbana” nonostante fosse noto all’ente, che lo stesso non fosse in possesso del requisito specifico della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza da novembre 2022, quindi ben un anno dalla valutazione.

Come sia stato possibile che il Sindaco lo abbia nominato Comandante il 6 dicembre, prima della revoca, se non era in possesso, quanto meno, della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza dal Novembre del 2022.

Perché solo nel Gennaio del 2024 il Comune di Pisa scrive ufficialmente alla Prefettura di Pisa per avere chiarimenti sulla comunicazione del novembre del 2022 con la quale si attestava il venir meno della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza al Dottor Migliorini, cioè successivamente sia al provvedimento di nomina sia di revoca del Dottor Migliorini da E.Q./Comandante della P.M.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista