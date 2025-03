Ordine del giorno: Per una gestione diretta da parte del Comune di Pisa di un rinnovato servizio di centralino, call e contact center

Tenuto conto che ad oggi il servizio di centralino del Comune di Pisa è obsoleto sia da un punto di vista strumentale sia della tecnologica utilizzata, come evidenziato anche dalle stesse rappresentanze sindacali in occasione della loro audizione in Quarta Commissione Consiliare permanente, richiesta dal nostro gruppo consiliare nei mesi scorsi.

Tenuto conto che nel corso del tempo il servizio si è modificato come illustrato dettagliatamente nella Relazione tecnica istruttoria allegata alla delibera in oggetto.

Evidenziata la necessità di procedere ad una diversa e maggiore qualificazione dei servizi, tenendo conto sia delle abitudini della cittadinanza, sia delle crescenti esigenze di coordinamento ed integrazione tra i servizi erogati e piattaforme in uso.

Considerata la funzione sociale che la gestione diretta di questi servizi da parte del Comune di Pisa ha svolto in questi decenni.

Ritenuto che tale funzione debba essere mantenuta e valorizzata.

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta

a dare mandato agli uffici competenti di redigere un progetto per la gestione diretta da parte del Comune di Pisa del servizio di centralino, di call e di contact center, di gestione dei contatti in outbound e di segreteria telefonica sia per lo stesso Comune, ma anche per le società controllate dal Comune di Pisa che sono parte del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Pisa.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

