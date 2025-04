Ordine del giorno: Per una mobilità sostenibile: cancellare le previsioni di nuovi parcheggi, no alla cementificazione delle aree verdi

Tenuto conto che all’interno della delibera riguardante la prima variazione al DUP 2025-2027 – MODIFICHE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 (I VARIAZIONE) è previsto uno stanziamento di 434.900 euro per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Rindi nell’area verde di fronte alle scuole Mazzini.

Tenuto conto che, secondo quanto riferito dagli uffici competenti nelle commissioni in cui è stata illustrata la suddetta proposta, queste risorse serviranno in parte per l’esproprio delle aree di circa 3 mila metri quadrati e per la realizzazione di una parte dei lavori per un totale di 40-50 nuovi posti auto.

Tenuto conto che questa previsione, già inserita all’interno della variante di Porta a Lucca, presenta numerosissime criticità in quanto la zona è già pesantemente congestionata dal traffico automobilistico, in particolare a causa del passaggio a livello e del transito quotidiano di centinaia di turisti.

Evidenziato che un nuovo parcheggio davanti alle scuole Mazzini sarebbe oltretutto un ulteriore attrattore di traffico pericoloso per la sicurezza delle alunne e degli alunni e per la qualità dell’aria, e incentiverebbe ulteriormente le famiglie all’uso dell’auto.

Ritenuto che una simile grande area, contigua ad un parco pubblico, potrebbe diventare invece lo spazio verde polivalente che manca alle scuole Mazzini in cui immaginare attività didattiche legate alla natura (botanica, orticoltura ecc.), area sosta biciclette con rastrelliere, percorsi ciclo-pedonali dalla fermata del bus e dalle strade circostanti.

Tenuto conto che la previsione di questo nuovo parcheggio si inserisce in una strategia più complessiva contenuta nel PUMS e nel Piano Strutturale Intercomunale con i quali si prevede di realizzare circa 3000 nuovi posti auto la maggior parte dei quali andranno ad occupare aree attualmente verdi, per una superficie complessiva di circa 35.000 metri quadrati. Si aggiungono al computo del consumo di suolo ulteriori 35.000 metri quadrati dell’area verde su viale delle Cascine, area a rischio idrogeologico, dove è stato previsto un grande parcheggio scambiatore (vedi Piano Strutturale Pisa- Cascina).

Ricordato che sono previsti da parte della amministrazione ulteriori parcheggi che congestioneranno il traffico peggiorando la qualità della vita in alcune zone centrali della città, come il nuovo multipiano all’interno del piano di recupero della ex-caserma Artale per il quale la Regione darà un finanziamento di 2 milioni e 500 mila euro.

Ricordata la proposta recentemente ribadita dallo stesso sindaco di utilizzare il Vallo del Giardino Scotto anche come parcheggio.

Evidenziato come queste centinaia e centinaia di nuovi posti auto dentro e fuori il centro avranno l’effetto di attirare traffico dall’esterno in zone poco o mal servite dal TPL o da sistemi di mobilità a basso impatto.

Tenuto conto che potrebbero essere quindi impermeabilizzati quasi 70.000 metri quadrati di verde con la conseguenza di un incremento dell’inquinamento atmosferico che i maggiori volumi di traffico genererebbero. Ribadito che ciò è insostenibile vista l’emergenza climatica che nel nostro territorio già manifesta i suoi effetti.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare tutti passaggi amministrativi necessari

per cancellare la previsione del parcheggio in via Rindi, ripensando quella area come area verde fruibile per la scuola e per il quartiere;

per eliminare dal PUMS la previsione di quei nuovi parcheggi che prevedono la cementificazione di aree verdi;

per abbandonare il progetto di utilizzare il Vallo del Giardino di Scotto anche come parcheggio per le auto, realizzando un grande parco verde che colleghi piazza Guerrazzi al Lungarno Galilei,

per procedere ad una riqualificazione dei parcheggi esistenti sulla base di criteri di sostenibilità e ad una verifica dei modelli di intermodalità presso i parcheggi scambiatori esistenti, monitorandone il grado di saturazione, in modo da rendere disponibili più soluzioni per chi volesse raggiungere il centro lasciando l’auto privata.

