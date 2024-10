Ordine del giorno: Per una strategia pubblica per il recupero del Complesso Monumentale di Santa Chiara

Tenuto conto di “Regenerate Santa Chiara”, la procedura privata finalizzata “ad individuare la migliore offerta per l’acquisto e la valorizzazione del Complesso Monumentale di Santa Chiara”.

Tenuto conto che il prossimo 29 novembre è prevista la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse riguardanti l’area del vecchio Santa Chiara secondo la procedura sopra descritta.

Ribadito che le decisioni e gli indirizzi che verranno assunte sul vecchio Santa Chiara segneranno profondamente il futuro della Pisa.

Evidenziato che siamo di fronte ad un’area di valore strategico per la città da un punto di vista culturale, artistico, turistico, sociale, ambientale, lavorativo ed economico, e che quindi qualsiasi progetto sull’area non può essere una mera operazione finalizzata a massimizzare il profitto privato, individuando il miglior offerente e trattando questa area unica della nostra città come pura merce di scambio.

Il Consiglio comunale

ribadisce l’assoluta necessità di definire una strategia pubblica e complessiva sull’area del vecchio Santa Chiara, tenendo conto delle sue interrelazioni con il contesto circostante, di quale deve essere il suo ruolo nel tessuto urbano cittadino, fissando i requisiti irrinunciabili, le condizioni, le destinazioni per rispondere prioritariamente ai bisogni sociali e pubblici sempre più forti dovuti alla crisi economica che colpisce anche le nostra città, e puntando sulla realizzazione di spazi verdi e percorsi pubblici al posto degli edifici minori non vincolati, come strategia indispensabile per contrastare il cambiamento climatico.

Ritiene necessario che questa strategia, che deve essere fondata su studi nuovi ed aggiornati ad oggi assenti, debba essere definita a priori rispetto alle manifestazioni di interesse e ai singoli interessi privati dal Comune di Pisa attraverso un preventivo ed irrinunciabile percorso di partecipazione che coinvolga la cittadinanza, l’Università, l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, tutte le forze politiche, sociali, economiche, culturali della città.

Ritiene necessario che le eventuali proposte presentate con le manifestazioni di interesse diventino oggetto di un confronto pubblico, e che siano esaminate e valutate dal Comune di Pisa sulla base del percorso partecipato sopra indicato.

Impegna il Sindaco e la Giunta

A promuovere entro il mese di Gennaio un Consiglio comunale aperto con le altre istituzioni pubbliche cittadine, le forze sociali ed economiche della città, per la definizione di un percorso partecipato al fine della definizione di una strategia pubblica complessiva con cui esaminare le proposte che verranno presentate.

Ad avviare rapidamente una serie di incontri pubblici con la cittadinanza e le associazioni come parte fondante del percorso partecipativo per l’elaborazione di una strategia pubblica sull’area.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

