Ordine del giorno: Per una strategia rifiuti zero

Tenuto conto che l’obiettivo per il nostro Comune deve essere quello di fare di Pisa una delle città all’avanguardia nella creazione di un’economia circolare che riduca lo spreco, fino ad azzerare la necessità di smaltire i rifiuti e di estrarre risorse, incentivando il riutilizzo, il riciclo, il recupero.

Evidenziato che per raggiungere l’obiettivo “rifiuti zero” è necessario che l’intero ciclo di gestione dei rifiuti sia basato su riduzione alla fonte, raccolta differenziata spinta e progressiva riduzione dello smaltimento in discarica, fino ad annullarlo.

Visto che ad oggi il modello di gestione dei rifiuti a livello regionale non investe adeguatamente nella riduzione della produzione dei rifiuti.

Tenuto conto che le amministrazioni comunali svolgono un ruolo cruciale su questo tema.

Tenuto conto del percorso di sperimentazione di tariffazione puntuale avviato in questo anno in alcuni quartieri da parte della amministrazione comunale

Considerata l’importanza di adeguare la tariffazione all’effettiva quantità di rifiuti conferiti, e l’importanza di strumenti che premino le buone pratiche ambientali.

Tenuto conto dei quattro diversi sistemi di raccolta dei rifiuti domestici presenti nella nostra città: porta a porta, cassonetti fuori terra, cassonetti interrati, centri di raccolta.

Tenuto conto che nel 2024 la percentuale di differenziata nel nostro comune è stata del 63.52%, addirittura in diminuzione rispetto al 2023 in cui si era raggiunto il 64, 07% e in ancora più forte calo rispetto al 2022: 65.11% e al 2021: 65.78%, ritornando nella sostanza ai livelli di 5 anni, nel 2020, quando era del 63.16%.

Il Consiglio Comunale ritiene necessario dare seguito alla strategia rifiuti zero, già adottata da numerosi altri comuni anche nella nostra regione, mediante un apposito programma pluriennale che contenga le seguenti misure:

– Monitorare e ottimizzare il sistema di raccolta porta a porta, per migliorare la qualità del rifiuto che si può recuperare e diminuire il rifiuto indifferenziato.

– Estendere entro il 2025 la tariffazione puntuale dei rifiuti in tutta la città: chi inquina di più paga di più.

– Incentivare il compostaggio domestico.

–– Elaborare e attuare un piano cittadino contro lo spreco alimentare, inserito nel Piano del cibo locale, coinvolgendo sia soggetti privati (es. ristorazione, la distribuzione al dettaglio e la Grande Distribuzione) sia soggetti pubblici (es. mense scolastiche; Azienda ospedaliera pisana; mense DSU, CNR, Sant’Anna e Normale).

– Sostenere il potenziamento dei programmi di formazione nelle scuole sulla riduzione della produzione di rifiuti.

– Siglare accordi con altri grandi enti e con la grande distribuzione per migliorare la gestione dei rifiuti.

-Agire per ridurre il costo della TARI, soprattutto per le categorie economicamente più deboli e per le attività non commerciali come le associazioni non-profit.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

