Di seguito l’ordine del giorno presentato al Consiglio Comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Ordine del giorno: Perdite del Pisamover e iniziative del Comune di Pisa

Tenuto conto della nota pervenuta al Comune di Pisa da parte della società Pisamover S.p.a., (rif. PM 00-20-133 LTN del 10.10.2020), ricevuta il 20 ottobre2020 con prot. n. 97253, con la quale la società ha espresso la necessità di istituire dal Primo novembre 2020 al 4 aprile 2021 un servizio sostitutivo del Pisamover tramite bus, stanti le misure di limitazione della mobilità dei cittadini e la contrazione dei flussi di traffico aeroportuale in conseguenza di fenomeni eccezionali e imprevedibili per l’emergenza sanitaria;

Preso atto della lettera prot. n. 99449 del 27/10/2020 con la quale il Segretario Generale del Comune di Pisa Dott. Marco Mordacci ha espresso il proprio nulla osta all’adozione della misura di riattivazione del servizio sostitutivo su gomma – dal 1 novembre 2020 al 4 aprile 2021- e alla temporanea chiusura del parcheggio scambiatore Aurelia, per le motivazioni ivi espresse;

Tenuto conto della determina 10 / 1309 del 30/10/2020 Autorizzazione ai sensi dell’art.14 LR N. 42/1998 alla società Galileo Compagnia Pisana Autoservizi Turistici s.r.l. per l’esercizio del servizio sostitutivo con autobus sul percorso del Pisamover “Pisa stazione centrale – Aeroporto” dal 1 novembre 1 2020 al 4 aprile 2021.

Considerato che:

nell’anno 2019 sono stati versati a PisaMover SPA tramite il Comune di Pisa contributi erogati dalla Regione Toscana pari a 859.489 euro;

nell’anno 2019 la perdita netta di esercizio di PisaMover SPA è stata pari a 1.566.382 Euro; come da prospetto Allegato A alla richiesta di riequilibrio del PEF;

nell’anno 2020 è previsto un analogo contributo pubblico alla società pari a circa 864000 euro;

nell’anno 2020 è prevista una perdita di esercizio di 4milioni 782 mila Euro, a causa degli effetti dovuti alla pandemia per quanto concerne il numero dei passeggeri e le riduzioni degli incassi derivanti dai parcheggi;

nell’anno 2020 non sono state effettuate spese di manutenzione straordinaria con un conseguente risparmio di 225mila Euro.

Il Consiglio comunale

esprime forte preoccupazione per la situazione economica e finanziaria in cui versa il Pisa Mover, situazione già deficitaria nel 2019 e pesantemente aggravatasi con gli effetti provocati dalla pandemia per quanto concerne il crollo del numero dei passeggeri e la diminuzione degli introiti derivanti dai parcheggi;

chiede che le ulteriori risorse pubbliche date alla Pisamover, a partire dal contributo regionale di 305 mila euro, siano usate prioritariamente per la tutela occupazionale e salariale di tutti i lavoratori e le lavoratrici impegna la seconda commissione di controllo e garanzia alla luce del percorso già svolto di fare una attenta verifica sulla situazione del bilancio della società e di riferire quanto prima in consiglio comunale, in particolare in merio ai possibili effetti che questa situazione potrebbe determinare anche sul bilancio comunale.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

