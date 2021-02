Di seguito l’ordine del giorno presentato al Consiglio Comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Ordine del giorno: “Piano attuativo via di Viaccia: Verifiche su aumento del traffico e inquinamento dell’aria”

Tenuto conto che già sono numerose le criticità nel quartiere di Porta a Mare legate al traffico e al conseguente inquinamento della qualità dell’aria.

Tenuto conto che l’intervento previsto nella delibera: “Piano attuativo per insediamento residenziale, verde, parcheggi pubblici e impianti sportivi – Via di Viaccia, Pisa” (scheda norma 23.1 Regolamento urbanistico) prevede un nuovo aumento di carico (113 unità abitative, probabilmente più di 200 auto) che andrà ad insistere sull’immissione attuale nella rotatoria sulla Via Livornese, con spazi stretti e pessima visibilità.

Il Consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta

a dare mandato agli uffici affinchè venga fatta urgentemente una valutazione complessiva del piano sugli effetti sia in termini di traffico sia di inquinamento in particolare per le case prospicienti la rotonda di via Livornese;

di riferire in Prima Commissione consiliare permanente gli esiti delle verifiche e deglgli studi, al fine di introdurre tutte le misure necessarie per non peggiorare ulteriormente la vivibilità di quella zona della città, con ripercussioni anche sulla salute dei cittadini e delle cittadine;

chiede quindi alla giunta, proponente la delibera, di rinviare l’approvazione della delibera stessa, in attesa di queste verifiche ed approfondimenti.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

