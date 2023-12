Ordine del giorno: Piano pluriennale per la rimozione barriere architettoniche negli edifici di edilizia popolare

Tenuto conto che il Comune di Pisa trasferisce ad Apes risorse per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, e che non c’è una quota vincolata per la rimozione delle barriere architettoniche nei alloggi popolari

Tenuto conto che sono sempre più le segnalazioni fatte da cittadine e cittadini ad Apes per la richiesta di interventi per la rimozione delle barriere architettoniche nelle parti condominiali degli edifici e/o negli alloggi, considerato anche che questi spesso sono molto vecchi.

Tenuto conto che spesso queste richieste restano inevase o necessitano di tempi lunghissimi, anche quando si tratta di piccoli interventi, e che questo lede i diritti degli inquilini

Il Consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta

a vincolare annualmente almeno il 10% dei trasferimenti comunali ad Apes per le manutenzioni ordinarie e straordinarie alla rimozione delle barriere architettoniche;

a dare mandato ad Apes e a gli uffici competenti per fare una verifica sul patrimonio pubblico di edilizia popolare e predisporre un piano di interventi triennali per la rimozione delle barriere architettoniche.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

