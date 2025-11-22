Ordine del giorno: Piano straordinario per l’emergenza abitativa e blocco degli sfratti

PREMESSO CHE:

Il diritto all’abitazione è un diritto umano fondamentale, riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art. 25), dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (art. 11) e dalla Carta Sociale Europea (art. 31);

In Italia, il tema dell’emergenza abitativa è sempre più pressante, con oltre 14 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta o relativa, difficoltà di accesso al credito, aumento degli sfratti, carenza di alloggi pubblici e una crescita incontrollata degli affitti brevi che rendono impossibile per molti cittadini trovare una casa dignitosa;

La Corte Costituzionale, con diverse sentenze (n. 49/1987, n. 217/1988, n. 404/1988 e n. 119/1999), ha riconosciuto il diritto all’abitazione come diritto sociale e parte integrante della dignità umana, sollecitando politiche pubbliche adeguate a garantirne la tutela.

In Italia oltre 1.049.000 famiglie vivono in povertà assoluta e in affitto, rappresentando la metà delle famiglie povere del Paese. Si tratta di un’emergenza strutturale, resa ancora più grave dall’assenza nella Legge di Bilancio di qualsiasi misura di welfare sociale e abitativo, o del tanto annunciato e mai attivato Piano Casa;

il Governo Meloni, dopo l’approvazione, nei mesi scorsi, del DDL Sicurezza, vorrebbe intervenire nuovamente, con un disegno di legge presentato dal senatore Marcheschi, avente ad oggetto misure che mirano ad accelerare le procedure di sfratto, aggravando una crisi sociale già drammatica;

non garantire il passaggio da casa a casa è una violazione del diritto nazionale e internazionale, come afferma Balakrishnan Rajagopal, relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto alla casa che, nel commentare il disegno di legge presentato dal senatore Marcheschi, che punta sulla velocizzazione degli sfratti per morosità afferma: «Sfrattare qualcuno e renderlo di fatto senza fissa dimora viola il diritto a un alloggio adeguato. Il disegno di legge consentirebbe di eseguire sfratti senza alcun ordine del tribunale e senza un’adeguata revisione legale del caso»;

CONSIDERATO CHE:

In Italia nel 2024 sono stati eseguito una media di 106 sfratti al giorno con forza pubblica

Pisa risulta, dai dati del ministero dell’interno, il secondo capoluogo Toscano per numero di sfratti convalidati nel 2024;

che il numero degli sfratti convalidati nel 2024 è superiore al numero degli sfratti eseguiti e dunque che il numero delle esecuzioni è destinato ad aumentare

La legge Regionale Toscana 2/19 (anche dopo le modifiche della legge 36/2025 prevede che:

“Al fine di contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di sfratto, i comuni, nell’ambito dei LODE di cui alla l.r. 77/1998 , possono istituire commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo, di seguito denominate commissioni, per promuovere azioni coordinate al fine di garantire la sostenibilità sociale dello sfratto e favorire il percorso di passaggio da casa a casa dei soggetti che non sono in possesso di altra abitazione adeguata al proprio nucleo familiare.

2. Le commissioni possono essere più di una in caso di LODE che comprendano comuni con una dimensione demografica superiore a cinquantamila abitanti.

3. L’efficacia e l’efficienza delle commissioni sono riconosciute tra i criteri di priorità ai fini della ripartizione tra i LODE di finanziamenti per il sostegno a programmi di costruzione, acquisizione e recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata o di alloggi destinati alla locazione per famiglie in situazione di disagio abitativo”.

Che la suddetta legge, per come modificata, prevede anche che il Comune debba evitare il sovraffollamento definendolo espressamente come la condizione in cui vi sono più di “complessivamente due persone a vano utile”;

l’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 20 novembre 1989) sancisce il principio del superiore interesse del minore, ovvero dispone che in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve avere una considerazione preminente.

L’Assessora Bonanno espressamente affermava che sino alla fine dell’anno sarà possibile assegnare alle persone in situazione di emergenza abitativa solo 9 abitazioni e che, tuttavia, nelle graduatorie sono presenti i seguenti numeri di richiedenti: “60 in quella generale, 29 in quella sfratti, 82 in quella altre cause 388 in quella interventi sociali”.

RITENUTO CHE

nella nostra città negli ultimi anni abbiamo assistito ad una media di circa 90 minori albergati;

durante lo sfratto non sono presenti le assistenti sociali a tutela dei minori e della fragilità della famiglia che si trova a vivere il dramma dell’esecuzione e del rilascio forzoso della casa senza un’alternativa;

in seguito all’uscita del comune di Pisa dalla Società della salute la materia dell’emergenza abitativa è tornata di competenza del Comune;

che occorre che sia individuato un protocollo per determinare in modo chiaro Uffici e competenze a cui i soggetti pubblici e privati si possono rivolgere in relazione allo sfratto e che il suddetto protocollo dovrà anche essere comunicato all’Ufficio UNEP del Tribunale di Pisa, oltre che a tutti i soggetti coinvolti;

che è inammissibile oltre che contrario alla Costituzione, ai trattati internazionali e alle Convenzioni sottoscritte dall’Italia, alle leggi nazionali e regionali che i minori si trovino coinvolti in esecuzioni con forza pubblica attuate senza una previa soluzione alternativa fornita dal pubblico;

che appare indispensabile ripristinare immediatamente le commissioni territoriali per il contrasto al disagio abitativo già previste dall’art. 1 della legge regionale toscana 75/2012;

che ulteriori misure legislative volte ad accelerare l’esecuzione degli sfratti in assenza di investimenti sul diritto all’abitare renderanno la situazione emergenziale ancor più insostenibile per i Comuni;

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

a prevedere nel bilancio preventivo 2026-2028 le risorse necessarie per definire un Piano Straordinario per il superamento del sistema delle albergazioni prevedendo:

-la realizzazione di un sistema di “alloggi ponte” da destinare all’accoglienza transitoria di famiglie rimaste improvvisamente senza alloggio, effettuando una ricognizione tra il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato disponibile;

-un servizio di accompagnamento, mediazione e di ricerca sul mercato di alloggi da destinare alle famiglie in emergenza abitativa in cui il Comune svolga un ruolo di garanzia (Agenzia Comunale Casa di cui alla L.R. 13/2014);

– di effettuare, tramite gli uffici competenti ed Apes, una ricognizione tecnica degli alloggi sfitti di proprietà comunale che hanno bisogno di interventi di manutenzione straordinaria, anche per assegnazioni in autorecupero alle famiglie in emergenza abitativa, in ottemperanza all’art. 16 della L.R. n. 2/2019.

Impegna inoltre il Sindaco e la Giunta

a stilare un protocollo di intesa con gli altri soggetti e enti coinvolti nella gestione degli sfratti (questura, prefettura, società della salute in liquidazione) da trasmettere anche all’UNEP competente;

ad avviare con urgenza una interlocuzione con la Prefettura per il ripristino della Commissione territoriale per il contrasto al disagio abitativo entro e non oltre la fine dell’anno in corso;

chiedere alla Prefettura di Pisa la sospensione dell’utilizzo della forza pubblica per tutte quelle situazioni di sfratto che non prevedano il giorno prima dell’accesso con forza pubblica la presenza di una adeguata soluzione abitativa alternativa, anche temporanea;

attivarsi, anche mediante l’ANCI, per chiedere il ritiro del c.d. “Decreto velocizza sfratti” opponendosi fermamente a tutte le misure che verranno adottate al fine di velocizzare l’esecuzione degli sfratti soprattutto in assenza di adeguate soluzioni abitative che garantiscano il passaggio da casa a casa.

Inoltre il Consiglio comunale chiede al Governo e alla Regione

un significativo rifinanziamento dei fondi di contributo agli affitti, far fronte al progressivo e significativo aumento delle richieste, evitando così una crescita esplosiva delle morosità incolpevoli;

una semplificazione delle diverse procedure previste per il sostegno all’affitto e per il contrasto alla morosità incolpevole, sia sul fronte dell’accesso alle procedure – che tenga conto del divario digitale nella popolazione e non preveda nessuna forma di discriminazione diretta o indiretta – che su quello dei tempi di erogazione dei contributi;

l’individuazione di immobili pubblici inutilizzati, compatibili con finalità residenziali, per poter agire sul bisogno della casa senza ipotizzare ulteriori consumi di suolo e riutilizzando in tempi rapidi il patrimonio dismesso, evitando la sua alienazione a privati.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

