Ordine del giorno: Pisa città 30: definizione di un piano e stanziamento relative risorse

Tenuto conto del parere della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell’Università di Pisa che propone di introdurre la “Zona 30” sui lungarni di Pisa come un primo intervento per ridurre la pericolosità del traffico automobilistico urbano: nel 2024 a Pisa si sono verificati 1081 incidenti stradali di cui 5 mortali e 522 con feriti;

Considerato che in Toscana, nel 2023, il maggior numero di incidenti stradali (11.591, il 77,6% del totale) si è verificato sulle strade urbane, provocando 96 morti; nel 2023 il costo dell’incidentalità stradale con lesioni alle persone è stimato per la Toscana in 1,4 miliardi di euro;

fonte: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/11/FOCUS_TOSCANA-2023.pdf.

Considerato che nel 2023, sulle strade urbane in Toscana, il 51,6% degli incidenti stradali si è verificato su tratti di strada non classificabili come rettilinei smentendo l’opinione che misure di prevenzione sono utili sui tratti rettilinei ma non sulle altre strade urbane fonte: https://www.istat.it/wp-content/uploads/2024/11/FOCUS_TOSCANA-2023.pdf.

Considerato che, qualunque sia il limite massimo di velocità, la velocità media in città non supera i 25 km/h (qualunque sia il limite imposto) e che una riduzione generale della velocità rende il traffico più fluido.

Considerato che una minore velocità delle automobili consentirebbe di ridurre la larghezza delle carreggiate a favore di marciapiedi più ampi attrezzabili con panchine per facilitare la mobilità a piedi delle persone anziane o con disabilità motorie e a favore di piste ciclabili per incentivare la mobilità ciclabile.

Considerato che alla velocità di 50 km/h lo spazio di frenata è di 25 m mentre alla velocità di 30 km/h lo spazio di frenata è di 13 metri e che di conseguenza ridurre la velocità diminuisce la probabilità di impatto.

Considerato che la gravità dei danni causati ad un pedone dalla collisione con un autoveicolo in corsa aumentano di gravità all’aumentare della velocità.

Visto il bilancio del primo anno di Bologna città 30 che vede una forte diminuzione degli incidenti, l’azzeramento dei pedoni deceduti e la diminuzione di quelli investiti, l’aumento dell’uso della bicicletta e dei mezzi pubblici, la riduzione dell’inquinamento; fonte: https://www.comune.bologna.it/novita/notizie/citta30-dati-primo-anno.

Visto che il consiglio comunale di Milano nel gennaio 2023 ha approvato un ordine del giorno che invita il sindaco a «proclamare Milano Città 30, istituendo il limite di velocità in ambito urbano a 30 chilometri orari».

Visto che la città di Bruxelles (Belgio), diventata una città 30 all’inizio del 2021, dopo un anno aveva il 20 per cento in meno di incidenti per le strade e la metà dei morti rispetto all’anno precedente, con un aumento del 20 per cento del numero di ciclisti. È molto diminuita la quantità di persone che si spostano in auto (dal 64 al 49 per cento nei primi 6 mesi del 2022, rispetto al semestre precedente) fonte: https://www.ilpost.it/2023/01/13/cose-davvero-una-citta-30/.

Visto che nella città di Grenoble (Francia), dopo l’introduzione del limite a 30 km/h, oltre alla diminuzione del numero di incidenti e della severità dei danni provocati, si è osservata anche la diminuzione del 9% dei veicoli leggeri e del 20% degli altri veicoli.

Visto che a Helsinki (Finlandia) dopo l’introduzione del limite di velocità nel 1992, le persone uccise o severamente ferite diminuirono dalle 150 nel 1992 a 50 nel 2015; a maggio 2019 il limite fu imposto in tutti i sobborghi residenziali e il 2019 si è concluso senza morti sulle strade della città.

Visto che l’introduzione del limite di velocità a 30 km/h ha interessato anche le seguenti città europee: Valencia (Spagna), Lille (Francia), Bilbao (Spagna), Zurigo (Svizzera) dove l’inquinamento atmosferico, in seguito all’introduzione della misura è stato ridotto di 2.4 dB(A) durante il giorno e di 4.5 dB(A) di notte.

Considerato che nel DM protocollo 777 del 27-04-2006 del Ministero dei Trasporti tra le condizioni per le quali “è necessario valutare l’opportunità di abbassare il limite di 50 km/h” vi sono le “esigenze di protezione acustica e/o ambientale” (https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2016-02/).

Considerato che è scientificamente provato che la riduzione della velocità porta a un abbassamento medio del rumore di 2.5 decibel e a una sostanziale diminuzione del consumo di carburante, con riduzione dell’inquinamento e delle emissioni di CO2;

Considerato che una percezione di maggiore sicurezza spingerebbe verso l’uso della bicicletta o la mobilità a piedi le persone che attualmente usano l’auto per percorsi sotto i 6 km con benefici per la fluidità del traffico, la facilità nel parcheggiare, e con ulteriori effetti positivi sulla qualità dell’aria e il rumore.

Il Consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta

a stanziare all’interno del Bilancio preventivo 2026-2028 le risorse necessarie per:

allestire la segnaletica e gli interventi di moderazione fisica del traffico allo scopo di introdurre sui lungarni il limite di velocità di 30 km/h;

elaborare una campagna rivolta a tutta la popolazione per spiegare i vantaggi della Città 30 e volta a promuovere la mobilità sostenibile;

dichiarare Pisa “Città30”, avviando lo studio di un progetto complessivo volto alla sicurezza, alla sostenibilità ambientale, alla qualità della vita, che preveda tra le altre cose di:

– introdurre nella città di Pisa il limite a 30 km/h lasciando i limiti attuali sulle strade che sono di solo transito dei veicoli a motore dotandole, se non ancora presenti, di infrastrutture separate per gli utenti vulnerabili (ciclisti e pedoni);

– progettare e realizzare riqualificazioni urbane negli spazi liberati grazie alla riduzione della velocità delle auto, come marciapiedi più ampi, piste ciclabili, panchine e alberature, cercando fonti di finanziamento per realizzare le opere;

– intensificare i controlli da parte della Polizia Municipale per garantire che le regole vengano rispettate;

– connettere tra di loro in maniera agevole e sicura i tratti di piste ciclabili esistenti e di nuova realizzazione, in modo da avvicinare l’obiettivo di una città percorribile in sicurezza con la bicicletta;

– progettare e realizzare interventi e opere per favorire la multimodalità.

– elaborare una campagna rivolta a tutta la popolazione per spiegare i vantaggi della Città 30 e volta a promuovere la mobilità sostenibile.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – PRC

