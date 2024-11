Ordine del giorno: Pisamo: no all’ampliamento dello scopo sociale, sì ad un percorso per la reinternalizzazione dei lavoratori in appalto

Tenuto conto dei dati contenuti nel bilancio consolidato inerenti Pisamo per quanto riguarda il 2023.

Tenuto conto come si legge nella Appendice Conoscitiva sui risultati delle società partecipate ed Enti – anno 2023 (Allegato c) che Pisamo “ha chiuso l’esercizio del 2023 con un utile di 43.826 mila euro, con una riduzione di 791.119 euro rispetto al 2022 e che si registra una gestione caratteristica e finanziaria negativa”.

Tenuto conto che ripetutamente, sia in Consiglio comunale, a seguito di interpellanze dei gruppi consiliari sia nel corso delle audizioni dell’amministratore unico Bottone, – come nel caso della seduta svoltasi in settembre -, sono emerse criticità per la carenza di personale rispetto ai servizi che devono essere svolti in base all’attuale contratto di servizio con il Comune di Pisa

Tenuto conto che su richiesta del Sindaco di Pisa nell’ assemblea dei soci del 15 marzo 2024 Pisamo, attraverso una serie di consulenze esterne, ha attivato un percorso per verificare la possibilità dell’ampliamento “del proprio scopo sociale nella direzione dello sviluppo e valorizzazione degli eventi culturali e turistici della città di Pisa”.

Tenuto conto di quanto contenuto nelle proposte di delibere inerenti le Modifiche dello Statuto e dl Contratto di Servizio tra Comune di Pisa e Pisamo, in particolare per quanto concerne il Piano Economico e le prospettive assunzionali di altro personale da parte della società in house.

Tenuto conto che né nel programma di mandato del Sindaco né nell’ultimo Dup approvato si prevede in alcun modo di attribuire a Pisamo simili funzioni.

Tenuto conto della situazione economico-finanziaria di Pisamo, del personale attualmente assunto e della situazione in cui si trovano i lavoratori e le lavoratrici in appalto.

Il Consiglio comunale

esprime la propria contrarietà rispetto al progetto di trasferire a Pisamo le funzioni inerenti la cultura, il turismo e lo sport;

impegna Pisamo ad avviare, invece, una valutazione complessiva degli appalti dei servizi in atto, dal punto di vista della qualità dell’occupazione e del servizio offerto, così come dei costi totali, come premessa per la possibile re-internalizzazione dei servizi stessi.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

