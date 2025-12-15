Ordine del giorno: Pisamo: valutazione su appalti in essere e percorso per la reinternalizzazione dei servizi in appalto

Tenuto conto dei dati contenuti nell’ultimo bilancio consolidato inerenti Pisamo.

Tenuto conto che ripetutamente, sia in Consiglio comunale, a seguito di interpellanze dei gruppi consiliari sia nel corso delle audizioni con i vertici di Pisamo sono emerse criticità per la carenza di personale rispetto ai servizi che devono essere svolti in base all’attuale contratto di servizio con il Comune di Pisa.

Tenuto conto che con successive delibere il Comune ha trasferito importanti funzioni alla Pisamo ampliando lo stesso contratto di servizio, come proposto anche con la delibera in esame nella seduta odierna del consiglio comunale

Tenuto conto della situazione economico-finanziaria di Pisamo, del personale attualmente assunto e della situazione in cui si trovano i lavoratori e le lavoratrici in appalto.

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la giunta

Affinchè Pisamo avvii nel corso del 2026 una valutazione complessiva degli appalti dei servizi in atto, dal punto di vista della qualità dell’occupazione e del servizio offerto, così come dei costi totali, come premessa per la possibile re-internalizzazione dei servizi stessi.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

