Ordine del giorno: “Politiche di prevenzione e riduzione del danno”

PREMESSO CHE

Secondo i dati emersi dagli studi ESPAD presentati nella seconda commissione permanente sono rilevanti, anche nella nostra città, fenomeni di dipendenze a rischio da sostanze stupefacenti, alcool, farmaci non prescritti, gioco d’azzardo;

I dati che emergono evidenziano una sofferenza delle e degli adolescenti;

Secondo i dati pubblicati dall’istituto Superiore di Sanità nel 2024 nella popolazione giovanile tra i 18-24enni, il 75% dei maschi e il 68,5% delle femmine consuma bevande alcoliche, e di questi 660.000 secondo modalità a rischio;

CONSIDERATO CHE

La Regione europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha la più alta percentuale di bevitori e il più alto consumo di alcol nel mondo. Il consumo di alcol è un fattore di rischio prevenibile che può causare morte prematura e oltre 200 malattie tra cui sette tipi di cancro, disturbi neuropsichiatrici, malattie cardiovascolari, cirrosi epatica e diverse malattie infettive.

occorre intervenire con politiche di prevenzione e contemporaneamente di riduzione del danno per evitare che all’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti conseguano ulteriori problemi di immediato impatto e pericolo sulla salute e, addirittura, sulla vita delle e dei giovani;

A Pisa l’attività di prevenzione e riduzione del danno è stata per molti anni svolta dal centro “spazio bono19 ” aperto proprio nel cuore della città, che aveva raccolto ottimi risultati visto che in tre mesi e mezzo di apertura, erano stati registrati ben 1775 passaggi con una media di 60 persone a sera;

è opportuno inserire nella programmazione politica, anche di bilancio, risorse volte alla realizzazione di progetti pensati per interagire con i giovani;

RITENUTO CHE:

– le politiche repressive e di sorveglianza non siano di minimo aiuto nella gestione di problemi legati alle dipendenze e all’uso smodato di alcolici;

– occorre impegnarsi per creare luoghi sicuri dove in caso di difficoltà le persone di giovane età possono rivolgersi trovando professionisti e/o personale in grado di dar loro assistenza e primo soccorso, così da evitare peggiori conseguenze e che mettano a rischio la loro salute

– occorre altresì creare degli spazi sicuri dove le persone di giovane età possano rivolgersi per assumere consapevolezza rispetto agli effetti provocati dall’uso di sostanze stupefacenti, alcolici, farmaci non prescritti;

– un presidio pubblico territoriale sia un ottimo spazio per creare un dialogo e un primo riferimento per approcciarsi al fenomeno di dipendenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a stanziare risorse idonee già nel prossimo bilancio preventivo per consentire l’avvio di un progetto come quello già conosciuto a Pisa e denominato “spazio bono 19” in misura idonea a consentirne il proficuo funzionamento.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

