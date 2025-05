Ordine del giorno: Rapporto crediti-debiti tra il Comune di Pisa e la Società della Salute

Tenuto conto di quanto contenuto nell’allegato F sezione III: “Nota informativa dei debiti crediti fra l’ente e la società partecipate”, relativo alla proposta di delibera inerente il rendiconto 2024.

Tenuto conto del saldo non riconciliato fra il Comune di Pisa e la Società della Salute inerente il trasferimento di risorse per l’assistenza scolastica specialistica per gli anni 2018, 2021 e 2022 rispettivamente di 14.200 euro; 81.753,22 euro; 237.006,70 euro, per un importo complessivo di 318.868,25 euro.

Tenuto conto che come esplicitato nello stesso allegato “per quanto riguarda le partite credito- debito al 31.12.2024 non riconciliate con il Consorzio, viene effettuato un accontamento al fondo rischi”.

Tenuto conto delle numerose audizioni avute in Seconda commissione consiliare permanente con i rappresentanti della Società della Salute e gli esponenti della amministrazione comunale riguardo anche questo saldo non riconciliato

Tenuto conto che il Comune di Pisa in quanto socio del Consorzio ha sempre approvato e votato favorevolmente ai bilanci della Sds relativi agli anni in questione in cui erano presenti questi crediti vantati dalla SdS nei confronti del Comune di Pisa relativamente a questi trasferimenti.

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta

nella prossima variazione di bilancio a stanziare le risorse accantonate sul fondo rischi per chiudere le partite non riconciliate e versare quanto dovuto alla SdS per questi servizi.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...