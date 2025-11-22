Ordine del giorno: Redazione e finanziamento piano urgente di interventi per il Villaggio Centofiori

Ricordato che il diritto all’abitazione è un diritto umano fondamentale, riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art. 25), dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (art. 11) e dalla Carta Sociale Europea (art. 31);

Tenuto conto che la Corte Costituzionale, con diverse sentenze (n. 49/1987, n. 217/1988, n. 404/1988 e n. 119/1999), ha riconosciuto il diritto all’abitazione come diritto sociale e parte integrante della dignità umana, sollecitando politiche pubbliche adeguate a garantirne la tutela.

Ribadito che garantire il diritto alla casa significa anche garantire un ambiente adeguato e salubre e non un ambiente malsano, in locali in cui hanno proliferato muffe o caratterizzati da pesanti infiltrazioni.

Considerato che la salubrità è parte della definizione di adeguatezza dell’immobile, come confermano le Carte Europee richiamate dalla nostra Costituzione e questo aspetto incide sulla lesione del diritto al sereno e pacifico godimento della propria abitazione esponendo per altro il Comune a seri rischi di risarcimento nei confronti degli assegnatari erp che vivono in immobili pubblici non salubri;

Tenuto conto che gli abitanti del villaggio Centofiori da anni sollecitano un intervento del Comune più volte chiamato a registrare la situazione di grave ammaloramento degli edifici anche mediante la 2ª Commissione Consiliare Permanente.

Ricordato che data 28 febbraio 2024 la società APES SCPA, ente gestore, trasmetteva apposita relazione sullo stato dei luoghi affermando espressamente che: “Un altro importante problema di manutenzione straordinaria riguarda le coperture di tutti i fabbricati. Preme evidenziare, accertate le numerose infiltrazioni, che si rende necessario intervenire in via straordinaria sulle coperture di tutti i sei fabbricati in quanto non risultano più idonee nonostante gli interventi ordinari di ripristino. L’amministratore ha già richiesto i preventivi per la manutenzione straordinaria e l’assemblea per i lavori di manutenzione straordinaria sarà convocata a breve . Oltre agli interventi per le coperture, sono necessari alcuni lavori straordinari di ripristino dei marciapiedi presso i civici 1-2/5-6/3-4: la necessità di tali interventi è stata segnalata anche nel sopralluogo con la Commissione comunale. Tali interventi saranno posti all’ODG della prossima assemblea condominiale, che provvederà a conferire il relativo incarico tecnico per la stima dei costi di ripristino. tutti gli interventi sopra indicati, Apes dovrà rispettare quanto previsto dalla delibera del Lode Pisano del 22 dicembre 2023 (vedasi delibera allegata). Tutte le attività periziate dall’amministratore saranno verificate tecnicamente ed economicamente dai nostri uffici potranno essere avviate soltanto dopo aver ricevuto la copertura economica da parte del Comune”.

Ricordato che in data 4 novembre 2025 si è svolto un intervento urgente da parte del Comando dei Vigili del Fuoco nel complesso condominiale noto come “Villaggio Cento Fiori”, effettuato perché un abitante si vedeva crollare a pochi centimetri da sé pezzi di soffitto.

Tenuto conto che in seguito a tale intervento, il Comandante dei Vigili del fuoco incaricato effettuava precise prescrizioni inviate anche al Sindaco per conoscenza immediatamente. La prescrizione indica chiaramente alcune preoccupanti ed allarmanti situazioni “non potendo escludere un peggioramento dello stato attuale delle strutture” e dispone alcuni interventi urgenti: 1)realizzare dei puntellamenti previsionali a sostegno delle travi individuate a maggiore rischio, messi in opera a regola d’arte da una ditta qualificata; 2) sgomberare tutti i ripostigli situati all’interno dell’autorimessa; 3) rimuovere tutte le autovetture parcheggiate all’interno della autorimessa; 4) far rispettare tutti i divieti di sosta già presenti nella viabilità condominiale di superficie; 5) vietare l’accesso in autorimessa a pedoni e autovetture”. A questo si aggiunge: “la verifica puntuale e il monitoraggio delle condizioni strutturali dell’autorimessa e dei sei edifici facenti parte il complesso condominiale”.

Considerato che successivamente si è espresso anche sul punto il Dirigente Comunale competente, con ordinanza del ingegner Iannotta, del 6 novembre 2025, atto n.2841.

Evidenziato che attualmente il disagio per gli abitanti è fortissimo, poiché l’intervento in urgenza e i successivi divieti hanno creato gravi problemi ai condomini rispetto a dove parcheggiare la macchina, a come e quando svuotare le cantine oltre che, e soprattutto, la reale percezione di pericolo per stabilità dell’edificio e la salubrità dei luoghi;

Evidenziato che occorre un urgente e immediato intervento del Comune che preveda specifiche risorse come indicato nella relazione di Apes.

Tenuto conto che attualmente la priorità assoluta non può che essere intervenire sulla sicurezza delle case popolari.

Il Consiglio comunale

ritiene non più rinviabile la redazione e il finanziamento di un piano di interventi per la risoluzione definitiva delle tante criticità presenti da tempo al Villaggio Centofiori, aprendo un tavolo di lavoro permanente tra gli enti responsabili e gli inquilini.

Impegna sindaco e la giunta

A prevedere nel Bilancio di previsione 2026-2028 all’interno del Piano Triennale dei lavori pubblici 2026-2028 tutti gli stanziamenti necessari per i lavori necessari per le cantine, i tetti e tutti gli interventi nelle aree in cui vi sono criticità.

Francesco Auletta – Diritti in comune: una città in comune – Rifondazione Comunista

Paolo Martinelli – la città delle persone

Emilia Lacroce – La città delle persone

Gianluca Gionfriddo – La città delle persone

