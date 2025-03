Ordine del Giorno: Riconoscimento di posizione “monopolistica immotivata” alla Caronna Tour da parte del Comune di Pisa e di Toscana Aeroporti, e annullamento degli atti comunali da parte del Tar Toscana con sentenza del 9 aprile 2024

Tenuto conto della sentenza del Tar Toscana del 9 aprile 2024 che accoglie il ricorso R.G. n.199/2023 e per l’effetto dispone: “l’annullamento degli atti della disciplina della circolazione dell’area in discorso, a partire dall’accordo sostitutivo di provvedimento intervenuto, in data 12 luglio 2019, tra Toscana Aeroporti Spa e l’amministrazione comunale di Pisa, per arrivare alla delibera 16 maggio 2019, n. 69 della Giunta Comunale di Pisa (che ha recepito l’accordo) e all’ordinanza 5 settembre 2019 del Dirigente il Settore polizia Municipale – Sicurezza urbana del comune di Pisa”.

Tenuto conto che nella sentenza si legge anche: “l’annullamento si estende ovviamente alla individuazione della Caronna Tour srl come unico gestore autorizzato ad operare nell’area (segmento decisorio che si presenza sostanzialmente opaco ed in cui le scelte operate non possono trovare giustificazione, né nella necessità di garantire la precedente subconcessione, né nella morosità dell’altro subconcessionario)”.

Ricordato che in base alla sentenza del Tar samo fronte ad una “monopolio “automatico ed immotivato di Caronna Tour srl istituito da Toscana Aeroporti srl e Comune di Pisa”, con una sicura violazione della concorrenza, come si legge sempre nel suddetto documento: “non si è pertanto trattato di una limitata deroga determinata dalla necessità di riconoscere la subconcessione a Caronna Tour, ma di una vera e propria ricontrattazione del servizio autorizzato, quindi della previsione di un nuovo accesso che, come qualsiasi altra utilità avrebbe dovuto essere attribuita in regime di concorrenzialità ed attraverso una procedura trasparente che è all’opposto di quella seguita da Toscana Aeroporti spa e dal Comune di Pisa”.

Tenuto conto che l’annullamento dei provvedimenti impone alla amministrazione comunale di assumere nuove decisioni sulla mobilità per il quartiere di San Marco e San Giusto.

Evidenziato anche che il Tar pone rilevanti rilievi:

1) sulla mancata pubblicazione degli atti inerenti la vicenda da parte della amministrazione comunale;

2) sulla “tendenza della amministrazione comunale a “spezzettare” la disciplina di settore in più atti caratterizzati da presupposti differenti ( e spesso non coerenti) già stigmatizzata”;

3) sulla trasparenza delle procedure.

Evidenziato che nella sentenza si sottolinea anche la criticità “sulla complessiva coerenza e razionalità delle scelte programmatorie operate dalla amministrazione comunale” in particolare quando si evidenzia che “siamo in presenza di una sistematica complessiva che non ha più molto a che vedere con la “diminuzione dell’inquinamento acustico ed ambientale e il generale decongestionamento del quartiere” avuti di mira dall’ordinanza 6 febbraio 2018 nn. DD-10/244 e che utilizza parametri di stima (il volume dei passeggeri che utilizzi l’uno o l’altro mezzo di trasporto) che sembrano avere molto più a che fare con la tutela dei volumi di traffico del People Mover, piuttosto che con al tutela ambientale del quartiere”; e ancora: “siamo pertanto in presenza di una sistematica programmatoria caratterizzata da evidenti torsioni tra esigenze di una tutela ambientale e tutela dei volumi di traffico del People Mover e che evidenzia, per di più, altrettanto evidenti margini di incertezza per quello che riguarda l’effettivo conseguimento dell’obiettivo di riduzione di traffico (già esiguo visto l’8% di riduzione stimato dall’ordinanza 6 febbraio) che potrebbe derivare alla sistematica interdittiva”.

Tenuto conto che in base alla sentenza: “ne deriva l’obbligo della Amministrazione comunale di Pisa di rideterminare integralmente la disciplina della circolazione nell’area”.

Il Consiglio comunale

impegna la Prima Commissione di Controllo e Garanzia ad avviare con urgenza un percorso di verifica sugli atti prodotti dalla amministrazione comunale oggetto dell’annullamento della sentenza del Tar e sui rilievi inerenti i vari profili della condotta del Comune di Pisa.

Impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare con urgenza un confronto

nella Prima Commissione Consiliare Permanente per quanto riguarda i percorsi che intende intraprendere l’amministrazione comunale alla luce della sentenza del Tar al fine di tutelare prioritariamente “la diminuzione dell’inquinamento acustico ed ambientale e il generale decongestionamento del quartiere”;

nella Quarta Commissione Consiliare Permanente per quanto riguarda i percorsi che intende intraprendere l’amministrazione comunale alla luce della sentenza del Tar e gli effetti e le interferenze che questi potrebbero avere rispetto al People Mover.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...