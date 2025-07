Ordine del giorno: Ricorso allo strumento delle ordinanze sindacali per il quartiere della stazione e sentenze del Tar con cui si “stigmatizza” condotta del Comune di Pisa

Vista l’ordinanza sindacale contingibile e urgente n.24 del 26/06/2024 recante, in forza dell’art. 50 del TUEL, “Provvedimenti relativi alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche in zona stazione centrale – anno 2024” con la quale il Sindaco del Comune di Pisa ha vietato, tutti i giorni della settimana dalle 16:00 alle 24:00 e dal 20 giugno al 18 agosto 2024, nell’area adiacente alla stazione, ed in particolare nelle vie e piazze specificate stessa: “1. la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nei c.d. minimarket, negli esercizi di vicinato, nei pubblici esercizi, nelle attività artigianali di somministrazione alimenti e bevande e nei distributori automatici; 2. la consumazione su aree e spazi pubblici di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, ad eccezione di quella effettuata nei pubblici esercizi e nelle loro pertinenze; 3. la somministrazione di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro, all’esterno e nelle pertinenze dei pubblici esercizi; 4. la vendita per asporto di bevande, alcoliche e non, in contenitori in vetro”.

Viste le analoghe ordinanze n.17 e 19/2023, di cui l’ordinanza n.24/2024 ne ricalcava le prescrizioni con minime modifiche.

Preso atto della sentenza n.198 del 21/02/2024 del TAR Toscana che annullava le ordinanze n.17 e 19/2023.

Lette le sentenze n.822 e 823 del 07/05/2025 del TAR Toscana, entrambe annullanti la sopra citata ordinanza n.24/2024.

Considerato che, in forza a tali sentenze, il Comune di Pisa ha da saldare un debito di complessivi euro 10194,72 euro come da delibera in oggetto.

Considerato che entrambe le sentenze annullano l’ordinanza n.24/2024 perché viola l’art. 50, comma 5 e, se del caso, dell’art. 54, commi 4 e 4-bis, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per carenza dei requisiti di contingibilità e urgenza.

Osservato che, come sottolineano entrambe le sentenze, “è lo stesso Comune di Pisa che evidenzia (anche nel provvedimento ora impugnato) che, da tempo, l’area limitrofa alla stazione è caratterizzata da una situazione di pericolo per la sicurezza. Il Comune di Pisa ha, peraltro, da ultimo rilevato che è “in fase di predisposizione un atto regolamentare che costituirà uno strumento utile a contenere il fenomeno che con l’ordinanza impugnata si è cercato di arginare in via d’urgenza” (in questo senso è la memoria del 10 settembre 2024). In realtà detta ultima affermazione, se da un lato conferma come l’Amministrazione sia consapevole dell’assenza dei presupposti per l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, dall’altro non ha trovato riscontro nell’adozione di provvedimenti conseguenti e, ciò, sino al 29 aprile 2025, data in cui la presente controversia è passata in decisione”.

Considerato che in entrambe le sentenze il TAR Toscana ribadisce di aver “già avuto modo di stigmatizzare la tendenza del Comune di Pisa ad utilizzare uno strumento eccezionale, in assenza dei presupposti previsti dalla stessa disposizione e, quindi, per regolamentare in modo sostanzialmente stabile la vendita di determinate tipologie di esercizi commerciali e in alcune aree della città”.

Vista infatti l’analoga ordinanza sindacale n. 50 del 08/11/2024 con la quale il Sindaco vietava fino al 9 febbraio 2025 la vendita per asporto e la consumazione in aree non di pertinenza di pubblici esercizi di bevande alcoliche in piazza Gambacorti nella fascia oraria 21:00 – 24:00.

Tenuto conto che tale ordinanza di fatto prorogava (riducendone la fascia oraria) l’ordinanza sindacale n.32 del 14/08/2024.

Letta la sentenza n. 219/2025 del 3/02/2025 emessa dal Tar Toscana, che annulla l’ordinanza n.50/2024 per identici motivi di violazione dell’art.50 del TUEL in quanto assenti i requisiti di contingibilità e urgenza, nonché per eccesso di potere, rimarcando che “per poter essere utilizzato lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente è necessario che sussista l’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”.

Tenuto conto che i problemi della zona Stazione esistono da anni, non sono eventi imprevisti e imprevedibili, e andrebbero perciò affrontati con politiche strutturali e di lungo periodo.

Considerato che gran parte delle problematiche di cui si parla nel dibattito cittadino hanno natura sociale, non sono questioni di ordine pubblico, essendo infatti il quartiere Stazione luogo di ritrovo e il punto di riferimento di persone senza casa o senza fissa dimora, che dormono per strada e che si incontrano nei bar e negli esercizi commerciali.

Tenuto anche conto che la “vita di quartiere” non è certo favorita dai numerosi alloggi lasciati sfitti che potrebbero utilmente essere destinati a fini abitativi o sociali.

Tenuto conto altresì dell’aumento del fenomeno di b&b (regolari e non) che alimentano la percezione della stazione come di un quartiere solo di passaggio.

Premesso che le scelte politiche di gestione della zona della Stazione da parte dell’Amministrazione comunale si inseriscono nel più ampio contesto della gestione delle piazze e della vita in esse, in particolare negli orari notturni.

Ritenuto che la prassi di gestione dell’ordine pubblico di questa Amministrazione, come del governo centrale, si basi sull’evocare una situazione di emergenza ingestibile e insostenibile, suscitare conseguentemente un grande dispiegamento di forze dell’ordine con grande pubblicità a mezzo stampa senza investire in politiche di inclusione e per la tutela dei diritti.

Preso atto che l’azione preminente di questa giunta rispetto agli investimenti sul quartiere della stazione si sostanza nel firmare ordinanze urgenti e provvedimenti eccezionali e di attivarsi presso le altre istituzioni del territorio perché facciano lo stesso, senza che le problematiche delle zone oggetto di provvedimento vengano in alcun modo affrontate.

Considerato che le politiche di questa e delle precedenti amministrazioni hanno avuto come effetto lo svuotamento di luoghi di ritrovo spontanei come la stessa piazza della Stazione, spingendo da un lato chi frequenta il centro storico nelle ore notturne verso le zone in cui il divertimento è associato all’uso e all’abuso di sostanze alcoliche e di altre sostanze stupefacenti e dall’altro addossando a chi è senza dimora, chi è straniero o chi vive in stato di alta marginalità un senso di insicurezza collettiva gonfiato ad hoc da provvedimenti di questo tipo.

Ritenuto che questo contesto di depauperazione degli spazi di aggregazione spontanea, di abbandono delle persone in contesti di alta marginalità e di gestione della sicurezza attraverso il controllo e la forza pubblica stimoli l’uso di sostanze psicoattive, alcoliche e non, con conseguente aumento delle persone in stato di alterazione negli orari serali.

Rilevato quindi il bisogno di affrontare in maniera sistemica i problemi di esclusione ed emarginazione sociale, ricostruendo dinamiche di comunità negli spazi pubblici.

Ritenuto dunque che nelle vie e nelle piazze del quartiere Stazione servono politiche sociali e abitative strutturali, servono unità di strada fatte di operatori competenti e qualificati, servono interventi per contrastare le dipendenze da alcool e da sostanze.

Il Consiglio Comunale

esprime la propria contrarietà all’iniziativa del Sindaco di procedere ad emanare la suddetta ordinanza n. 24/2024, sbagliata nel merito e nel metodo;

ritiene nel loro complesso sbagliate e controproducenti le ordinanze che in questi anni l’amministrazione ha emanato per la “sicurezza” dei quartieri cittadini, come confermato anche dalle diverse sentenze che hanno visto soccombere il Comune nell’utilizzo di questo strumento;

stigmatizza le scelte del Sindaco di gestione le suddette criticità nei quartieri della città attraverso lo strumento delle ordinanze, attuato nella consapevolezza della loro illegittimità e quindi del fatto che, qualora impugnate, verrebbero annullate comportando oneri di risarcimento per le finanze di questa Amministrazione.

Impegna inoltre il Sindaco e la Giunta

a costruire un tavolo con gli esercenti, le realtà del quartiere, le associazioni che si occupano di marginalità e i servizi sociali affinché sia resa pubblica la discussione sull’atto regolamentare che costituirà uno strumento utile a contenere il fenomeno che con n.24/2024 si è cercato di arginare in via d’urgenza (così come annunciato nella memoria prodotta dal Comune di Pisa e depositata presso il TAR Toscana il 10 settembre 2024);

a implementare misure di inclusione sociale per le fasce più deboli, tra cui:

– accessibilità del dormitorio pubblico anche a persone prive di documenti;

– sostegno all’accesso ai documenti sia presso la Questura che presso gli uffici comunali;

– creazione di luoghi di ritrovo nel quartiere;

– potenziamento degli interventi a bassa soglia secondo quanto previsto dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-23 attraverso la realizzazione del Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà, che garantisca percorsi partecipati di accompagnamento funzionali allo stato di salute, economico, familiare e lavorativo della persona e delle famiglie che si trovino o rischino di trovarsi in condizioni di grave deprivazione;

a favorire un percorso con le attività commerciali e le associazioni culturali affinché siano promosse attività anche serali al fine di favorire la vitalità anche notturna;

ad effettuare un censimento degli immobili sfitti e una verifica delle attività di b&b effettivamente regolarizzate e registrate, con avvio di politiche di recupero degli immobili inutilizzati mediante tutti i possibili strumenti compresa la requisizione in uso;

a elaborare un protocollo rivolto alle attività produttive volto a regolare gli orari di apertura e chiusura dei locali notturni dedicati alla somministrazione di cibi e bevande, sempre nell’ottica della tutela di un equilibrio tra operatori economici e cittadinanza.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

