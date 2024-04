Ordine del giorno: Ricorso eccessivo alle deroghe in relazione alla formazione del POC

Tenuto conto che con Delibera di Consiglio Comunale n° 59 del 13.11.2023 è stato approvato l’avvio del procedimento per la formazione del Piano Operativo Comunale.

Tenuto conto che dall’8 febbraio l’amministrazione comunale ha avviato un calendario di incontri per la cittadinanza al fine di informarla chiedendo anche di produrre contributi e richieste per il Piano Operativo

Tenuto conto quindi che siamo in una fase importante di pianificazione urbanistica della nostra città, sia in termini di scelte strategiche che puntuali

Preso atto che invece l’amministrazione comunale sta presentando numerose delibere in deroga e di “correzione di errori” ai vigenti strumenti di pianificazione, che nella maggior parte dei casi non risultano essere motivati né in termini di contenuto né di urgenza.

Tenuto conto che questo può creare delle disparità nel trattamento dei cittadini rispetto al percorso che si sta conducendo verso l’adozione POC.

Il Consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta a considerare ogni richiesta presentata quale contributo al POC ed a non apportare alcuna modifica né correzione agli strumenti urbanistici vigenti, in particolare al Regolamento Urbanistico, procedendo alla redazione ed alla adozione del POC.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

Mi piace: Mi piace Caricamento...