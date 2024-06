Di seguito l’ordine del giorno presentato dal consigliere Ciccio Auletta per la discussione in consiglio comunale di Pisa

Ordine del giorno: Ripristino contributo affitti e del fondo per la morosità incolpevole

Preso atto che anche nella ultima Legge di Bilancio è stato nuovamente cancellato il contributo sociale affitti e del fondo per la morosità incolpevole.

Considerato che, nonostante la natura non strutturale e le modalità di erogazione delle risorse, il contributo affitto e i fondi per la morosità incolpevole hanno costituito negli ultimi anni uno strumento utile per alleviare il disagio abitativo, impedendo o ritardando gli sfratti fino a consentire ai nuclei familiari in difficoltà di trovare un’altra sistemazione abitativa.

Considerato che l’attuale livello degli affitti sul mercato privato della casa è, per molte famiglie, letteralmente insostenibile a causa della diffusione del lavoro povero e precario della stagnazione decennale dei salari medio-bassi e dei livelli di disoccupazione.

Ricordato che , secondo gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT sulla povertà, in Italia ci sono oltre 900 mila famiglie in affitto in condizione di povertà assoluta (il 45% circa del totale delle famiglie in affitto, pur rappresentando il 20% del totale della popolazione residente) e che su queste pendono circa 150 mila sfratti esecutivi, di cui il 90% per morosità.

Considerato che a Pisa è stato finanziato solo il 23 % delle richieste di contributo all’ affitto con l’esclusione di moltissime domande.

Denunciando che nella città di Pisa, come in molte altre città del paese, vengono eseguiti giornalmente numerosi sfratti per morosità incolpevole, e che la crisi economico-sociale tuttora in corso fa presagire che l’emergenza abitativa continuerà e peggiorare.

Considerato che il Governo non ha previsto alcun intervento volto a sopperire all’ emergenza abitativa.

Considerato che, in assenza di contributi sociali per l’affitto e di un fondo per la morosità incolpevole, e in assenza di misure strutturali contro l’emergenza abitativa, la città di Pisa vivrà un ulteriore e drammatico aumento degli sfratti e delle persone senza casa.

Il Consiglio Comunale

ritiene molto grave questa reiterata decisione del Governo evidenziando gli effetti drammatici che questa avrà sul fronte della emergenza abitativa.

Impegna il sindaco e alla giunta ad intervenire, anche attraverso l’Anci, urgentemente presso il governo affinchè reintegri ed aumenti adeguatamente la dotazione finanziaria degli aiuti sociali per l’affitto e dei fondi per la morosità incolpevole.

Chiede a tutti i parlamentari del territorio di farsi portatori in sede parlamentare di queste richieste.

Impegna il Presidente del Consiglio ad inviare questo documento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a tutti i gruppi parlamentari.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare