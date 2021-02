Di seguito l’ordine del giorno presentato al Consiglio Comunale di Pisa:

Ordine del giorno: Ritiro in autotutela della delibera “Richiesta di deroga ai sensi dell’art.14 del DPR 380/2001 – Permesso di Costruire per “sopraelevazione polo didattico” da eseguire in Via Galli Tassi Angelo 12/B “

Tenuto conto che nella relazione della Direzione Urbanistica , allegato alla delibera relativa alla “Richiesta di deroga ai sensi dell’art.14 del DPR 380/2001 – Permesso di Costruire per “sopraelevazione polo didattico” da eseguire in Via Galli Tassi Angelo 12/B – parte integrate e sostanziale della delibera stessa – si evidenzia che “l’istanza è stata presentata da Petroni Giulio in qualità di amministratore delegato della Società Esedra Immobiliare Srl mentre l’attività per la quale è richiesto il riconoscimento dell’interesse pubblico è esercitata da altro soggetto”.

Tenuto conto che vi è quindi una differenza formale e sostanziale tra il proponente della istanza e il beneficiario della medesima e che ad oggi non risultano essere state fatte verifiche da questa amministrazione in merito alla eventuale correlazione tra i due soggetti.

Tenuto conto che nella conclusione della suddetta relazione si ribadisce che ai fini della deroga: “il soggetto richiedente non coincide con il soggetto che esercita l’attività”.

Il Consiglio comunale

chiede in autotutela alla giunta comunale in quanto proponente di ritirarla e procedere allo svolgimento di tutte le opportune verifiche al riguardo, in quanto preliminari alla accoglibilità della stessa istanza presentata.

Francesco Auletta

Marco Biondi

Alessandro Tolaini

Matteo Trapani

