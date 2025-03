Ordine del giorno: Sentenza del Tar relativa all’ordinanza in Piazza Gambacorti. No alle ordinanze “securitarie” per una rivitalizzazione sociale e culturale delle piazze cittadine

Vista l’ordinanza sindacale n. 50 del 08/11/2024 con la quale, in forza dell’art. 50 del TUEL, il Sindaco vietava fino al 9 febbraio la vendita per asporto e la consumazione in aree non di pertinenza di pubblici esercizi di bevande alcoliche in piazza Gambacorti nella fascia oraria 21:00 – 24:00.

Tenuto conto che tale ordinanza di fatto prorogava (riducendone la fascia oraria) l’ordinanza sindacale n.32 del 14/08/2024.

Considerato che i provvedimenti ordinati dalla sopra citata ordinanza n. 50 erano motivati da non meglio documentati “episodi di danneggiamenti, ubriachezza molesta, disturbo al riposo ed alla tranquillità delle persone, etc. che, oltre a costituire un potenziale pericolo per l’incolumità” di chi transita per la piazza Gambacorti, “sono sovente determinati da soggetti in stato di alterazione alcolica i quali sono soliti approvvigionarsi, per l’immediato consumo, di bevande alcoliche a prezzi contenuti, in particolar modo birra e mix superalcolici, presso i locali commerciali presenti in zona”, di fatto associando senza alcuna prova documentaria supposti episodi di “disordine sociale” alla presenza di pubblici esercizi che vendono bevande alcoliche a prezzi contenuti, inevitabilmente distinguendo i comportamenti più o meno pericolosi degli avventori in base alla loro disponibilità economica

Considerato che tali motivazioni non sono state corredate da prove documentarie, lamentele scritte da parte di cittadini o cittadine, atti di alcun tipo redatti dalle forze dell’ordine, e che quindi risultino totalmente non fede degne

Ritenuto poi che, qualora queste motivazioni avessero fondamento in episodi avvenuti in piazza Gambacorti, lo strumento securitario dei divieti contenuti nell’ordinanza sindacale sia totalmente inadeguato, prova ne è il fatto che si è ritenuto necessario prorogare i divieti contenuti nell’ordinanza n. 32 del 14/08/2024, dimostrando quindi che quello strumento non aveva ottenuto gli effetti desiderati

Letta la sentenza n. 219/2025 del 3/02/2025 emessa dal Tar Toscana, con la quale si accoglie il ricorso di un pubblico esercizio presente in piazza Gambacorti contro l’ordinanza sindacale n.50 e se ne decreta l’annullamento in quanto l’ordinanza viola l’art. 50 co. 5 del TUEL, mancando i requisiti di “contigibilità” e urgenza, nonché per eccesso di potere.

Considerato in particolare che la sentenza sopra citata

– stabilisce la mancanza, alla base del provvedimento, di “circostanze specifiche e precise, riferite alla comunità locale che si va ad incidere”, nonché la mancanza, sempre a fondamento del provvedimento, di “un pericolo dotato del carattere della eccezionalità, tale da rendere indispensabile interventi immediati e indilazionabili e, ciò, proprio in ragione del fatto che l’utilizzo dell’ordinanza di cui si tratta comporta l’esercizio di un potere residuale e atipico”

– rimarca il fatto che i provvedimenti dell’amministrazione comunale prevedono “un trattamento differente nei confronti di piazza Gambacorti, rispetto ad altre zone della città” “senza peraltro aver addotto elementi e circostanze idonee” a giustificazione di tale scelta

– ricorda che “l’intenzione del Comune di disciplinare le attività di alcune tipologie di esercizi commerciali e in determinate aree” richiede “l’emanazione di specifici atti regolamentari, ricorrendo così ad istituti dal carattere più generale e maggiormente idonei a disciplinare situazioni in cui non risultino pienamente accertati i presupposti della contingibilità e urgenza”

Considerato che la sentenza n. 219/2025 del 3/02/2025 emessa dal Tar Toscana condanna il Comune di Pisa a pagare la somma di 2500,00 euro più oneri (per un totale di 3640,00 euro)

Tenuto conto della discussione in Prima Commissione di Controllo e Garanzia riguardo all’argomento richiesto anche dalla coalizione Diritti in Comune riguardante i controlli delle concessioni di suolo pubblico agli esercizi commerciali in città, durante la quale è emersa l’esistenza di un progetto di riorganizzazione del suolo pubblico che verrà dato in concessione alle attività commerciali in piazza Gambacorti.

Considerato che piazza Gambacorti è una delle ultime piazze in città in cui la cittadinanza può giocare, incontrarsi, sedersi, parlare senza dover pagare

Ritenuto che le scelte di gestione di piazza Gambacorti da parte dell’amministrazione comunale abbiano come conseguenza la cancellazione della socialità spontanea di una delle ultime piazze in città che ancora resiste alla totale mercificazione, in cui dal primo pomeriggio alla sera bambini e bambine, famiglie, studenti e studentesse si incontrano e vivono lo spazio pubblico

Premesso che le scelte politiche di gestione di piazza Gambacorti da parte dell’amministrazione comunale si inseriscono nel più ampio contesto della gestione delle piazze e della vita in esse, in particolare negli orari notturni

Considerato che la gestione degli spazi del divertimento e della socialità, di cui l’Amministrazione comunale è prima responsabile, è il fattore fondamentale per creare sicurezza per tutta la popolazione

Considerato che le politiche di questa e delle precedenti amministrazioni hanno avuto come effetto lo svuotamento di luoghi di ritrovo spontanei come piazza dei Cavalieri, spingendo chi frequenta il centro storico nelle ore notturne verso le zone in cui il divertimento è associato all’uso e all’abuso di sostanze alcoliche e di altre sostanze stupefacenti

Considerato che, in parallelo allo svuotamento delle piazze da luoghi di aggregazione spontanea, si assiste al costante aumento di suolo pubblico destinato a esercizi commerciali, in un processo che alimenta l’esasperata turistificazione del centro della città invaso da luoghi dove si consuma cibo, alimentando la foodification ed incrementando la gentrificazione che danneggia la cittadinanza e aumenta il disagio e l’esclusione sociale

Ritenuto che questo aumento del suolo pubblico destinato ai tavolini degli esercizi commerciali monopolizzi la fruizione delle piazze da parte di turisti e della cittadinanza più abbiente, escludendo quindi indirettamente intere fasce di popolazione in base al reddito

Preso atto che questo fenomeno è in corso nella maggioranza delle città turistiche italiane

Tenuto conto delle richieste della comunità studentesca universitaria e non, che lamenta un peggioramento dell’offerta di socialità, cultura e svago in città, soprattutto negli orari serali e notturni e in particolare per quel che riguarda le attività gratuite o economicamente accessibili (ad esempio nei comunicati del 08/10/2024 e del 07/01/2025 del collettivo “Ripigliamoci Pisa” e nel comunicato del 19/08/2024 del sindacato studentesco “Sinistra per”)

Ritenuto quindi che, diversamente da quanto succede in piazza Gambacorti, in altre zone del centro storico molto frequentate in orario serale e notturno l’assenza di modalità di aggregazione e socialità diverse dal consumo di alcolici faciliti dinamiche di gruppo, soprattutto tra le persone adolescenti, e ostacoli il contatto, la conoscenza e il rispetto di persone esterne ai gruppi

Considerato inoltre che lo svuotamento delle piazze dalla socialità spontanea aumenta l’insicurezza delle piazze, venendo a mancare il controllo diffuso e le possibilità di placare i contrasti violenti e le aggressioni

Tenuto conto della scelta dell’amministrazione comunale di utilizzare servizi di stewarding nelle piazze cittadine, soprattutto nelle ore serali

Vista in particolare la determina n. 191 del 11/02/2025 riguardante il servizio di stewarding per i mesi di febbraio e marzo 2025.

Considerato che la soluzione fino ad ora adottata di aumentare l’organico delle forze dell’ordine in servizio e di appaltare a privati servizi di stewarding per la tutela della sicurezza nelle piazze del centro si è rivelata inefficace rispetto ad ogni obiettivo di aumento della sicurezza della cittadinanza, o totalmente superflua come nel caso di piazza Gambacorti.

Ritenuto che questo contesto di depauperazione degli spazi di aggregazione spontanea e di gestione della sicurezza attraverso il controllo e la forza pubblica stimoli l’uso di sostanze psicoattive, alcoliche e non, con conseguente aumento delle persone in stato di alterazione negli orari serali.

Rilevato quindi il bisogno di ricostruire dinamiche di comunità negli spazi pubblici, precipuamente tra le persone adolescenti che frequentano le piazze cittadine in orario notturno

Ritenuto che i servizi di riduzione del danno e di mediazione sociale sono dunque necessari, ma sono efficaci solo se svolti da operatori competenti e con una formazione mirata.

Ritenuto particolarmente efficace incidere nella regolazione del consumo attraverso un approccio di comunità, centrato sulla valorizzazione delle competenze personali e del protagonismo giovanile.

Visto il progressivo ridimensionamento dei progetti di Riduzione del Danno della Zona Pisana

Tenuto conto dell’esempio del Comune di Torino, in particolare dell’ordinanza di Giunta n.279 del 07/05/2024 e della mozione n.57 approvata dal Consiglio Comunale di Torino in data 30/09/2024

Tenuto conto delle esperienze di altre città italiane, come Bologna e Trento, nella gestione della vita notturna attraverso tavoli che permettano il confronto tra i vari portatori di interesse.

Il Consiglio comunale

esprime la propria contrarietà alla iniziativa del Sindaco di procedere ad emanare la suddetta ordinanza n. 50 per piazza Gambacorti, sbagliata nel merito e nel metodo, ostacolando anche lo spontaneo utilizzo della piazza.

Condivide le critiche che in questi mesi la cittadinanza assieme a associazioni, collettivi e organizzazioni studentesche ha espresso nei confronti della ordinanza, chiedendo che sia tutelata la socialità diffusa e spontanea che caratterizza piazza Gambacorti, e che è sempre più a rischio per la sempre maggiore mercificazione dello spazio pubblico.

Ritiene nel loro complesso sbagliate e controproducenti le ordinanze che in questi anni l’amministrazione ha emanato per la “sicurezza” del centro storico, come confermato anche dalle diverse sentenze che hanno visto soccombere il Comune nell’utilizzo di questo strumento

Giudica negativamente l’utilizzo da parte dell’Amministrazione di sorveglianti privati, cosiddetti steward, per il controllo e la gestione della sicurezza delle piazze in orari serali e notturni, nonché un inutile aggravio per le finanze del Comune.



Il consiglio comunale impegna il Sindaco e la giunta

ad avviare un percorso partecipato con esercenti, abitanti e frequentatori di piazza Gambacorti prima di definire un nuovo piano di riorganizzazione delle concessioni del suolo pubblico.

A realizzare un percorso di ricerca e intervento presso i luoghi di ritrovo e divertimento dei giovani, volto a rilevare in modo attivo i fattori di rischio e i comportamenti relativi al consumo di sostanze, incentivando la sua fruizione da parte della popolazione giovanile, in quanto rispettoso anche della libertà di accesso e della privacy dell’utente.

A costruire un Tavolo sull’Economia della Notte che coinvolga l’Amministrazione comunale, associazioni studentesche e non, commercianti, le università, realtà del quartiere, le rappresentanze studentesche universitarie e medie e tutti gli altri portatori di interesse

A elaborare un protocollo rivolto alle attività produttive volto a regolare gli orari di apertura e chiusura dei locali notturni dedicati alla somministrazione di cibi e bevande, sempre nell’ottica della tutela di un equilibrio tra operatori economici e cittadinanza

A introdurre nel piano del commercio un patto con gli esercenti del centro storico che preveda misure atte a contrastare il binge drinking e somministrazione responsabile degli alcolici e la distribuzione gratuita di acqua negli esercizi commerciali.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

