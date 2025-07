Ordine del giorno: Sentenze del Tar contro ordinanza sindacale e gestione emergenziale delle criticità del quartiere della stazione (istituzione zona rossa): Politiche attive da intraprendere da parte della amministrazione comunale

Viste le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, che annullano il divieto di vendita di alcolici nella zona della Stazione promulgato dal Sindaco di Pisa, e che ribadiscono l’inammissibilità dell’uso di ordinanze contingibili e urgenti per gestire l’ordine pubblico senza che siano comparse situazioni improvvise di emergenza, sottolineando che lo stesso Tribunale “ha già avuto modo di stigmatizzare la tendenza del Comune di Pisa a utilizzare uno strumento eccezionale, in assenza dei presupposti previsti dalla legge”.

Vista l’ordinanza del 23/01/2025 emanata dal Prefetto di Pisa (n. Protocollo 0004709) e in vigore dal 27/01/2025 fino al 27/03/2025, con la quale si disponeva la realizzazione di una zona rossa nell’area circostante la Stazione di Pisa, compresa tra Piazza della Stazione, via Mascagni, via Battisti (nel tratto compreso tra via Mascagni e via Gramsci), via Gramsci, Via Bonaini (fino a intersezione con via Puccini), via Puccini.

Letto il comunicato del Sindaco di Pisa diffuso a mezzo stampa in data 18/07/2025 con il quale si annuncia che la Prefettura di Pisa, a seguito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica avvenuta lo stesso giorno, istituirà nuovamente la zona rossa nel quartiere della Stazione, accogliendo le richieste dello stesso Sindaco.

Preso atto della mancanza di comunicazioni pubbliche da parte della Prefettura di Pisa a riguardo, che ad ora non permettono di conoscere gli estremi di tale provvedimento e quindi non permettono un raffronto con la precedente analoga ordinanza.

Tenuto conto che, in attesa di conoscere l’ordinanza prefettizia che istituisce la nuova zona rossa, ogni valutazione in merito può basarsi solo sull’ordinanza del 23/01/2025 riguardante la precedente zona rossa, descritta dal Sindaco come “prima fase sperimentale”.

Ritenuto però urgente esprimersi in merito alla questione, vista la rilevanza del provvedimento sia in termini di gestione dell’ordine pubblico sia in termini di impatto sulla vita di parte della popolazione che giornalmente frequenta la zona della Stazione.

Ritenuto che sia la richiesta della zona rossa sia le ordinanze contro la vendita di alcolici rispondano a un sistema di gestione dell’ordine pubblico da parte dell’Amministrazione Comunale collaudato negli anni, che prevede innanzitutto di evocare una situazione di emergenza ingestibile e insostenibile, di suscitare conseguentemente un grande dispiegamento di forze dell’ordine con grande pubblicità a mezzo stampa, di firmare poi ordinanze urgenti e provvedimenti eccezionali e di attivarsi presso le altre istituzioni del territorio perché facciano lo stesso.

Ritenuto che tale modus operandi dimostri alla cittadinanza un’attenzione dell’Amministrazione per la situazione della zona della Stazione che però non smuove in nessun modo le problematiche che ne stanno alla base, legate quasi interamente alla marginalità e all’esclusione sociale: il quartiere della Stazione è infatti il luogo di ritrovo e il punto di riferimento di persone senza casa o senza fissa dimora, che dormono per strada e che si incontrano nei bar e negli esercizi commerciali, ed è quindi comprensibile che ciò susciti, nei cittadini e negli abitanti della zona, un senso di spaesamento e magari anche di timore.

Ritenuto che gran parte delle problematiche di cui si parla nel dibattito cittadino riguardo la sicurezza delle piazze e dei quartieri hanno natura sociale, non sono questioni di ordine pubblico.

Ritenuto che il modus operandi sopra descritto sia funzionale primariamente alla creazione di consenso elettorale.

Letto il comunicato del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (SIULP) di Pisa, diffuso a mezzo stampa in data 20/07/2025, in particolare quando si afferma che “lo scenario che si presenta ci affida una città che presenta molte criticità in tema di sicurezza e questo al di là delle strumentalizzazioni e da chi sovente usa l’arma dello scaricabarile attribuendo ad altri colpe sulle tante questioni non risolte sebbene la roboante propaganda effettuata durante le ultime mandate elettorali”, “in un’analisi attenta non possiamo esimerci dal soffermarci sulla profonda confusione che sta vivendo la città di Pisa […]. Confusione che si è riscontrata anche nel richiedere il ripristino della Zona Rossa alla stazione, sebbene la propaganda politica degli ultimi anni e sebbene le attente valutazioni del Questore che non ha mancato di richiamare la necessaria attenzione per il litorale che sino a qualche settimana fa sembrava il cavallo di battaglia di qualche onorevole spesosi per l’invio di tanto personale proprio per arginare le criticità in termini di sicurezza esistenti in quel pezzo importante di territorio e che il Dipartimento ha subito smentito dimezzando l’invio degli operatori aggregati”, concludendo infine che “un aumento di organico vero e non solo per sostituire i pensionamenti e che possa garantire la continuità del servizio ufficio denunce senza distogliere il personale da altri uffici, di lavorare con serenità in quegli ambiti info-investigativi così come nel settore che sono della Divisione Amministrativa e Sociale e della Polizia Anticrimine consentendo a tutto il personale che opera per la sicurezza di lavorare in sicurezza”.

Considerato che nell’ordinanza prefettizia sopra indicata che istituiva la prima zona rossa si elencano le misure già intraprese nell’area, come l’operazione Stazioni sicure o i vari interventi dell’amministrazione comunale, quale ad esempio il rifacimento del piazzale della Stazione, ma anche l’aumento della videosorveglianza.

Tenuto conto dei recenti fatti di cronaca avvenuti nell’area, di cui la stampa ha ampiamente documentato la dinamica e le reazioni di una parte degli esercenti e di una parte degli abitanti del quartiere.

Tenuto conto che tali fatti di cronaca, a quanto è noto a mezzo stampa, non sono inseriti in nessuno studio prospettico dei reati nell’area, mancando analisi statistiche a riguardo o indagini su tali fenomeni da parte dei servizi sociali o comunque da parte di chi abbia competenze in merito ai contesti di marginalità-e esclusione sociale in ambito urbano.

Considerato che, nella precedente ordinanza prefettizia del 23/01/2025 si motivava la creazione della zona rossa attraverso una ricognizione dello storico dell’andamento della criminalità e della tipologia di atti criminosi che avvengono nella zona, nonché con il perdurante senso di insicurezza di cittadine e cittadini che frequentano la zona.

Considerato che non vi sono riferimenti a statistiche che testimonino questo dilagante senso di insicurezza ma che, se così è, esso dimostra il fallimento dell’operazione Stazioni sicure e in generale delle politiche securitarie e del controllo implementate da questo e dai passati governi e calate nel territorio da questa e dalle precedenti amministrazioni comunali.

Viste le tipologie di reati commessi che, congiuntamente ad “atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto ed attuale per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree”, interdivano ai sensi della precedente ordinanza prefettizia l’accesso alla zona sopra indicata.

Ritenuto che la descrizione degli atteggiamenti appena riportata sia oltremodo vaga, suscettibile di eccessiva interpretazione e quindi potenzialmente discriminante.

Ritenuto inoltre che un provvedimento di questo tipo privi della libertà di movimento persone che non sono soggette a misure cautelari o stiano scontando pene, in una logica di diritto penale preventivo che colpisce precipuamente le fasce più deboli della popolazione.

Vista la direttiva del Ministro dell’Interno (Prot. N.0105092) del 17/12/2024 rivolta ai prefetti, ai sensi della quale le sopra citate zona rossa sono state create.

Tenuto conto infatti che questa tipologia di provvedimenti si inserisce in una tradizione ormai ventennale di politiche securitarie, di esclusione sociale e di criminalizzazione delle minoranze di cui il Decreto Legge 11/04/2025, n.48, convertito in Legge 09/06/2025, n.80, è solo il frutto più recente.

Ritenuto perciò che con tale zona rossa si addossi a determinate categorie umane (stranieri, senza fissa dimora, persone con dipendenze) un senso di insicurezza collettiva gonfiato ad hoc da provvedimenti di questo tipo, con il corollario di scindere la condizione di marginalità di queste persone dalla carenza di politiche sociali attive di questa Amministrazione Comunale.

Visto che, nella sopra citata direttiva ministeriale, il Ministro scrive: “L’analisi di contesto, infatti, evidenzia come sovente la consumazione di reati si inserisca in un quadro caratterizzato da plurimi fattori di fragilità (abitativa, occupazionale, educativa, familiare)” concludendo quindi che “il supporto fornito dai Sindaci non si limita al solo concorso della Polizia locale nell’attività di controllo del territorio ma inevitabilmente riguarda anche l’adozione […] di misure finalizzate alla riqualificazione ambientale e alla messa in sicurezza. Aree verdi, parchi e zone pedonali ben illuminate e curate creano un ambiente più sicuro, […] senza dimenticare i progetti di educazione, inclusione sociale e sostegno alle fasce più vulnerabili della comunità, riducendo così marginalizzazione e diseguaglianze, terreno fertile per comportamenti antisociali”.

Ritenuto quindi che, solo politiche attive di inclusione sociale possano rispondere alle problematiche del quartiere della Stazione.

Ritenuto invece che politiche securitarie che prevedano massicci dispiegamenti di forze dell’ordine e continui provvedimenti sanzionatori da parte dell’Amministrazione Comunale e della Prefettura di Pisa possano come avere come effetto l’acuirsi di situazioni di disagio sociale, l’abbandono da parte delle Istituzioni di fasce deboli della popolazione e, conseguentemente, l’aumento della conflittualità sociale e dell’insicurezza per chi vive nel quartiere.

Preso atto delle già citate affermazioni del Sindaco diffuse a mezzo stampa in data 18/07/2025 in riferimento alla nuova zona rossa, in particolare quando dice che “ringrazio il Governo, il Prefetto, i rappresentanti delle forze dell’ordine e anche per aver accolto le nostre richieste e scelto di intervenire con forza. Ringrazio anche gli esponenti politici di maggioranza, che a Pisa e a Roma hanno fatto la loro parte per arrivare a questo importante obiettivo”, rendendo esplicito il fatto che il provvedimento sia nato su richiesta di questa Amministrazione, ma anche grazie all’attivazione di esponenti politici della maggioranza in Parlamento.

Preso atto delle affermazioni dell’onorevole Ziello, deputato della Repubblica Italiana, che a mezzo social afferma che la nuova zona rossa alla Stazione di Pisa “è stata disposta dal Prefetto che ringrazio dopo la mia richiesta diretta”.

Considerato che l’onorevole Ziello non ha nessun ruolo all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Ritenuto che le precedenti affermazioni facciano presupporre pressioni politiche indebite sugli organi locali.

Considerato infine che il SIULP di Pisa, nel già citato comunicato del 20/07/2025, afferma che “la fiducia e la stima del SIULP-PISA nei confronti del Prefetto che presiede il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica non è in discussione, ma alcune ultime decisioni ed alcune dichiarazioni apparse sulla stampa hanno suscitato motivi di necessaria ed attenta riflessione. Infatti non può essere sfuggito ai più come alcune affermazioni apparse sulla stampa il 13 luglio u.s. hanno fatto passare alcune decisioni, prese all’interno del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, come influenzate da altrui volontà come per l’appunto è emerso dalle dichiarazioni dell’Onorevole ZIELLO il quale senza giri di parole ha affermato “di aver fatto disporre controlli di sicurezza dal Prefetto per il controllo del quartiere CEP”. A parere del SIULP-PISA, la città della Torre negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con l’eccedere di competenze da parte di alcuni soggetti in materia di sicurezza, speriamo che in futuro però non si debba assistere a decisioni che subiscano fin troppo il fascino di onorevoli e senatori del contesto in cui si opera e che ciò non divenga una sorta di nuova regola di comportamento finendo per dare alla Sicurezza dei cittadini pisani un taglio prettamente partitico (qualunque esso sia)”, concludendo che “la città di Pisa non ha bisogno di invadenze o ingerenze di campo, non ha bisogno di affascinazioni propagandate dal politico di turno, tanto meno di soluzioni straordinarie ed eccezionali, Pisa e i cittadini Pisani hanno bisogno di soluzioni concrete a medio e lungo termine”.

Il Consiglio comunale

Ribadisce la propria contrarietà al ricorso dello strumento delle ordinanze per la gestione delle criticità sociali riguardanti i quartieri della città e in particolare il quartiere della stazione, come emerso dalle sentenze del Tar allegate alla delibera in oggetto;

ritiene inutile, discriminante e potenzialmente dannoso l’utilizzo delle zone rosse per gestire l’ordine pubblico;

chiede a Sua Eccellenza il Prefetto D’Alessandro di annullare immediatamente la zona rossa nell’area circostante la Stazione;

esprime profonda preoccupazione per le ingerenze politiche che, stando a quanto deducibile dai comunicati diffusi su stampa e a mezzo social, sarebbero avvenute da parte dell’onorevole Ziello riguardo a decisioni che pertengono alla Prefettura di Pisa su parere del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, facendo temere per la democraticità dei rapporti istituzionali che hanno portato alla istituzione della nuova zona rossa.

Impegna inoltre il Sindaco e la Giunta

a farsi portavoce del presente atto presso la Prefettura di Pisa;

a costruire un tavolo con le associazioni che si occupano di marginalità, i servizi sociali, le realtà del quartiere, gli esercenti della zona per indagare i bisogni della popolazione che vive o frequenta stabilmente l’area della stazione;

a implementare misure di inclusione sociale per le fasce più deboli, tra cui:

1 – accessibilità del dormitorio pubblico anche a persone prive di documenti;

2 – sostegno all’accesso ai documenti sia presso la Questura che presso gli uffici comunali;

3 – creazione di luoghi di ritrovo nel quartiere;

4 – potenziamento degli interventi a bassa soglia secondo quanto previsto dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-23 attraverso la realizzazione del Centro Servizi per il Contrasto alla Povertà, che garantisca percorsi partecipati di accompagnamento funzionali allo stato di salute, economico, familiare e lavorativo della persona e delle famiglie che si trovino o rischino di trovarsi in condizioni di grave deprivazione;

a favorire l’organizzazione di laboratori di comunità presso locali adiacenti alla stazione, quali spazi di socialità cittadina, destinati a favorire la contaminazione culturale e la compresenza di differenti target di popolazione (cittadini con dimora e cittadini senza dimora), al fine di rafforzare i legami sociali, l’inclusione;

a mettere in rete le realtà culturali cittadine e a promuovere la realizzazione di eventi culturali progettati assieme al quartiere, incentivando l’autoproduzione artistica e culturale anche delle organizzazioni informali e giovanili;

ad avviare politiche attive sul fronte abitativo procedendo ad un censimento degli alloggi sfitti ed adibiti a locazione turistica, impegnandosi

1 – ad avviare un percorso volto alla requisizione dei suddetti alloggi sfitti da destinare ad alloggi a canone agevolato tramite agenzia cada ovvero ad alloggi ponte,

2 – ad avviare politiche volte a limitare la diffusione delle locazioni turistiche senza preventivi limiti;

a promuovere un percorso con RFI e POSTE per il recupero e la rigenerazione degli immobili e dei fondi inutilizzati intorno a piazza della stazione al fine di creare spazi di aggregazione e integrazione sociale, nei quali offrire servizi di ascolto e accoglienza, supporto psicologico in generale e contro le dipendenze (ludopatia, droga e alcol) in particolare;

a completare la riqualificazione della piazza, integrando l’arredo urbano con panchine e zone ombra (possibilmente naturali) che permettano il ristoro e la socialità sia ai turisti di passaggio sia ai residenti del quartiere;

a favorire un percorso con le attività commerciali e le associazioni culturali affinché siano promosse attività anche serali al fine di favorire la vitalità anche notturna;

ad intraprendere tutte le iniziative, a partire da quelle di propria competenza, per la chiusura del Punto Snai presente in prossimità della Stazione.

Francesco Auletta – Diritti in comune: una città in comune – Rifondazione Comunista

