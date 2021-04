Il seguente ordine del giorno è stato presentato al Consiglio Comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Ordine del giorno: “Sistema aeroportuale toscano: il Sindaco rispetti le decisioni del Consiglio comunale”

Tenuto conto che con l’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 3 dicembre 2020, il consiglio stesso “esprime la propria assoluta contrarietà alla realizzazione di una nuova pista a Peretola in quanto grande opera non solo inutile ma anche dannosa per i territori e le loro comunità”.

Tenuto conto che in quello stesso ordine del giorno, votato dallo stesso sindaco, il Consiglio comunale impegna il Sindaco di Pisa a: “promuovere un incontro urgente con i sindaci dei comuni della Piana fiorentina, per coordinarsi con loro ai fini di promuovere già nelle prossime settimane azioni comuni nei confronti della Regione Toscana contro l’avvio della variante al PIT-PTR per una nuova pista a Peretola; intervenire presso la Giunta e il Consiglio regionale al fine di chiedere il non avvio dell’iter per la variante al PIT- PPR, il cui principale obiettivo è la cosiddetta qualificazione dell’aeroporto Vespucci di Firenze tramite la previsione di una nuova pista parallela”.

Tenuto conto che in data 31 marzo si è svolta una audizione del Sindaco Conti in Seconda Commissione di controllo e garanzia in merito al sistema di sviluppo aeroportuale toscano a partire dai rapporti con Toscana Aeroporti e alle criticità esistenti.

Tenuto conto che il giorno dopo, giovedì primo aprile, senza che il sindaco avesse mai informato la commissione del giorno prima, si è svolto a Livorno un incontro tra i Sindaci di Livorno, Firenze, Pisa e Lucca per “avviare un percorso per la definizione di una strategia comune per il miglioramento del sistema di collegamenti di area vasta”.

Tenuto conto che al termine dell’incontro è anche stato sottoscritto un documento programmatico firmato da tutti e 4 i primi cittadini presenti, prevedendo anche di chiedere un incontro al Presidente della Regione, all’Assessore regionale ai trasporti, nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo entro fine aprile sugli obiettivi indicati nel documento.

Preso atto che nel documento si sottoscrive: “il sostegno condiviso ai progetti di sviluppo dei due scali aeroportuali Galilei e Peretola in una visione integrata e complementare facendo leva sulla operante Società Unica di Gestione, proseguendo i piani di investimenti sui due scali.

Il Consiglio comunale:

ritiene grave che il sindaco non abbia mai informato né reso partecipi i capigruppo, le commissioni competenti e il Consiglio comunale di questo percorso con gli altri tre comuni menzionati in premessa;

evidenzia che il Sindaco ha sottoscritto un documento in evidente contrasto con la volontà e l’indirizzo approvato dal Consiglio comunale e votato da lui stesso in merito al modello di sviluppo del sistema aeroportuale toscano, in particolare per quanto riguarda il progetto della realizzazione della nuova pista di Peretola;

ritiene ancor più grave l’appoggio e il sostegno del sindaco Conti e del sindaco Nardella all’attuale piano di sviluppo portato avanti da Toscana Aeroporti, alla luce del fatto che la società, mentre ottiene finanziamenti pubblici per gli investimenti, sta procedendo alla vendita del comparti handling, come denunciato anche a più riprese dallo stesso consiglio comunale di Pisa, con pesanti conseguenze sul fronte occupazione e salariale per i lavoratori di THA e dell’indotto;

Nel ribadire quanto approvato nell’ordine del giorno approvato lo scorso 3 dicembre 2020, il Consiglio comunale impegna il Sindaco a rispettare l’indirizzo politico approvato dalla assemblea cittadina.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

