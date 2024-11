Ordine del giorno: Società della salute: Permanenza del Comune di Pisa all’interno del Consorzio e aumento della quota capitaria da parte dei Comuni

Tenuto conto che da un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Sds il 7 novembre 2024 si apprende: “Via libera dell’Assemblea dei Soci della SdS Pisana a un aumento straordinario per il 2024 della quota capitaria, ossia la somma pro capite per abitante che ciascun comune socio è tenuto a versare al Consorzio. L’aumento deliberato lunedì 28 ottobre nel corso della riunione dell’organo assembleare dell’ente di via Saragat è di 3 euro per ogni cittadino residente in ciascun comune. In tutto si tratta di un incremento di 610mila euro, che va ad aggiungersi all’altro aumento, deliberato ad inizio anno, di circa 270mila euro”.

Tenuto conto che sempre nella nota si legge: “La delibera che ha disposto l’aumento della quota capitaria è stata approvata a maggioranza, con il voto favorevole di tutti i comuni soci (e dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest), e la sola ma significativa eccezione di Pisa che ha votato contro”.

Tenuto conto che il Consiglio comunale non è mai stato informato, nonostante gli argomenti depositati in quarta commissione consiliare permanente dal mese di maggio dal nostro gruppo consiliare proprio sulla proposta di aumento della quota capitaria e la relativa posizione del Comune di Pisa e ad oggi mai discussi, di questa posizione della Giunta Comunale.

Ricordato il parere del Collegio Sindacale sul conto economico di Previsione anno 2024 e su quelli pluriennali anni 2024-2026 con il quale si “invita la Giunta a procedere con estrema oculatezza e prudenza nella gestione della spesa tenendo costantemente presente l’andamento delle entrate previste, anche in ragione di eventuali possibili contrazioni dei ricavi conseguenti alle determinazioni dei Comuni e della Regione in ragione anche della perdurante situazione di generale crisi economica”.

Considerato che il Collegio sindacale rimarca in quel parere la necessità di un aumento della quota capitaria che possa consentire la sostenibilità del bilancio della Sds, fino a raggiungere la quota procapite di 34 euro per abitante.

Ricordato che lo scorso 26 settembre con grave ed ingiustificabile ritardo è stato approvato il bilancio d’esercizio 2023 della Società della Salute della Zona Pisana che si è chiuso con un valore complessivo pari a 31,7 milioni di ricavi e 33,2 milioni di costi, dunque, con una perdita di un milione e 647mila euro, con la non partecipazione al voto del Comune di Pisa.

Preso atto delle dichiarazioni rilasciate nel mese di settembre dal Sindaco Conti riguardo alla decisione del Comune di Pisa di iniziare un percorso per uscire dal consorzio entro il 1°gennaio 2026.

Rilevato che ad oggi non esiste alcun atto di indirizzo della Giunta e del Consiglio comunale che esprime questa volontà del sindaco; nè nel programma di mandato dello stesso sindaco si indica questo indirizzo.

Tenuto conto che ad oggi il Sindaco e l’Assessora Bonanno non si sono presentati nella commissione competente per riferire e spiegare su questo indirizzo della amministrazione comunale

Considerato che per contro il Rapporto della Fondazione Zancan sulla valutazione del funzionamento della Società della Salute e commissionato dall’Amministrazione Comunale nel 2019 raccomandava con decisione un rafforzamento del ruolo dei Comuni nel Consorzio e una maggiore partecipazione del personale di provenienza comunale, decisamente sottorappresentato rispetto a quello di provenienza Asl.

Il Consiglio comunale

ribadisce la necessità del permanere del Comune di Pisa all’interno della Sds promuovendo al contempo all’interno del consorzio: un piano di riorganizzazione del personale, di efficientamento dei processi e di monitoraggio delle risorse utile a superare le criticità rilevate anche in vista della prossima elaborazione del Piano Integrato di Salute, a partire dalle indicazioni contenuti nel rapporto della Fondazione Zancan; di potenziamento degli organi di supporto ( Ufficio di Piano, Segreteria SdS e supporto alla direzione, Bilancio) prescrivendo l’apporto di personale e di competenze necessarie a migliorare la programmazione, il reperimento delle risorse e il monitoraggio della spesa.

Impegna il sindaco e la giunta

a modificare la posizione assunta nell’ultima assemblea dei soci della SDS, esprimendosi a favore della delibera per l’aumento della quota capitaria ed assumendo di conseguenza tutti gli atti economico-finanziari necessari da parte del Comune di Pisa; promuovendo al contempo un percorso per raggiungere la quota procapite a 34 euro per abitante, al di fine di rendere le risorse proporzionate agli impegni di bilancio e scongiurando quindi ulteriori tagli ai servizi sociosanitari.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

