Il seguente ordine del giorno è stato presentato al consiglio comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Possibile)

Ordine del giorno: Sostegno per il funzionamento delle attività dell’Osservatorio

Tenuto conto del Regolamento con cui è stato istituito l’Osservatorio comunale per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità con particolare riferimento alle infiltrazioni mafiose nel territorio e ad eventi corruttivi

Tenuto conto delle funzioni e dei compiti deve svolgere l’Osservatorio.

Tenuto conto di quanto previsto all’articolo 6 del suddetto Regolamento: “L’Osservatorio ha sede di norma, nel palazzo comunale, e viene dotato della strumentazione informatica necessaria”

Tenuto conto che è interesse prioritario del Comune che i componenti dell’Osservatorio siano messe nelle condizioni di svolgere le attività per cui vengono nominati.

Tenuto conto dell’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio com unale il 22 marzo 2018: “Risorse per il funzionamento dell’Osservatorio comunale per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto di fenomeni di illegalità con particolare riferimento alle infiltrazioni mafiose nel territorio e ad eventi corruttivi

SI CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA

di individuare, come previsto dall’articolo 6 del Regolamento, possibilmente entro il mese di marzo, e comune non oltre i prossimi 3 mesi, attraverso anche gli uffici competenti, la sede all’interno del Palazzo Comunale dove l’Osservatorio possa avere la propria sede e svolgere le proprie funzioni, dotando la stessa anche della strumentazione necessaria (telefono, computer, etc..)

di prevedere un supporto da parte del personale comunale per l’attività dell’Osservatorio

di provvedere a stanziare entro il mese di marzo, e comunque entro la prima variazione di bilancio utile, le risorse necessarie ed opportune per garantire il funzionamento dell’Osservatorio.

Francesco Auletta – Diritti in comune (Una città in comune, Rifondazione Comunista, Pisa Possibile)

