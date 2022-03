Il seguente ordine del giorno è stato presentato al Consiglio Comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).

Ordine del giorno: Stanziamento risorse per recupero alloggi di risulta

Premesso che l’emergenza abitativa costituisce, nell’attuale crisi economica accentuata dalla

pandemia, uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che interessa larghi strati della popolazione, appartenenti, oltre le tradizionali categorie a rischio, anche a fasce di ceto medio, professionisti e famiglie con doppio reddito.

Premesso che il problema dell’emergenza abitativa in questi anni è andato acuendosi anche nella nostra città.

Considerato che gli stipendi medi dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti sia di quelli definiti “atipici e precari” sono in forte diminuzione e che è in crescita il numero di licenziamenti e di lavoratori che fanno ricorso agli ammortizzatori sociali a causa della crisi economica che sta colpendo pesantemente anche la nostra città.

Visto che come emerso in Seconda Commissione di controllo e garanzia durante l’audizione

dell’amministratore unico di Ape svolta nelle scorse settimane sono 171 gli alloggi ERP inutilizzati esistenti nel Comune di Pisa, in quanto necessitano di lavori di recupero o manutenzione straordinaria per essere assegnati.

Il Consiglio comunale si impegna

nella prossima variazione di bilancio, attraverso un percorso istruttorio fatto in quarta commissione consiliare permanente, a stanziare le risorse necessarie per il recupero di questi alloggi (costo medio per appartamento 15 mila euro secondo le stime di Apes) per dare una casa chi da tempo attende pur avendone tutti i requisiti.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

