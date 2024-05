Ordine del giorno: Stipula accordo quadro per postazioni fisse operatori

Tenuto conto di quanto contenuto nella proposta di delibera riguardante le Modifiche del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2024-2026 e dell’elenco annuale 2024 – Prima variazione – Modifiche del Programma Triennale degli Acquisti 2024- 2026 – Seconda Variazione.

Tenuto conto che nella suddetta delibera si prevede un accordo quadro di “Postazioni fisse operatori” per un importo complessivo di 3 milioni di euro, prevedendo una spesa di 1 milione di euro per l’annualità 2024 e di 2 milioni di euro per l’annualità 2025.

Tenuto conto della rilevanza delle risorse che si intende stanziare per le nuove postazioni fisse

Tenuto conto che da quanto emerso nella discussione nelle commissioni competenti non esiste ad oggi un piano definito sulle modalità di assegnazione delle postazioni e dei connessi costi per l’utilizzo delle medesime.

Il Consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta

a non procedere alla definizione della gara per l’accordo quadro fino a quando questi aspetti non saranno chiariti ed illustrati preventivamente sia alle commissioni competenti sia alle associazioni di categoria e agli operatori, per eventuali contributi ed osservazioni.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

Mi piace: Mi piace Caricamento...