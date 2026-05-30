Ordine del giorno sul regolamento del patrimonio immobiliare

Di seguito l’ordine del giorno presentato dalla consigliera Giulia Contini (coalizione Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista) per la discussione in consiglio comunale di Pisa.

PER LA RIGENERAZIONE E LA VALORIZZAZIONE SOCIALE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E DI QUELLO PRIVATO INUTILIZZATO NEL COMUNE DI PISA

Premesso che

In data odierna è in discussione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Pisa la

revisione del Regolamento del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa;

La realtà urbana della Città di Pisa presenta da anni una significativa quota di patrimonio

immobiliare pubblico e demaniale in condizioni di inutilizzo, sottoutilizzo o abbandono – tra cui si

annoverano complessi storici, ex presidi scolastici e strutture comunali (come i casi emblematici

legati all’immobile della “Mattonaia”) – i quali, anziché generare valore, rappresentano un costo

gestionale e un fattore di potenziale degrado per i quartieri;

Il tessuto sociale ed economico pisano, profondamente caratterizzato da una forte

componente studentesca e giovanile oltre che da un ricco associazionismo storico, esprime una

costante domanda di spazi di aggregazione, laboratori culturali e presidi di welfare sociale e

abitativo di prossimità, esigenze che faticano a trovare risposta all’interno dei rigidi canali

dell’evidenza pubblica patrimoniale ordinaria;

L’abolizione delle storiche circoscrizioni di decentramento urbano, avvenuta nel Comune di

Pisa a seguito delle riforme nazionali del 2009, ha privato i quartieri cittadini di canali istituzionali

formali e strutturati di partecipazione e consultazione popolare diretta per la gestione del territorio,

rendendo urgente l’introduzione di strumenti moderni e alternativi di sussidiarietà orizzontale come

i Patti di Collaborazione;

Nel Piano delle alienazioni del Comune di Pisa vi sono numerosi immobili che rischiano di

essere abbandonati al degrado dal momento che non sussiste una concreta aspettativa di vendita con

esiti proficui per la cittadinanza, a tal punto da potersi configurare l’alienazione come una svendita

del patrimonio se perseguita comunque e a qualsiasi prezzo, mentre tali immobili potrebbero essere

utilmente gestiti dai cittadini attraverso forme di concessione – anche temporanea – e di

autogestione.

Considerato che

Il quadro costituzionale e civilistico italiano (artt. 2, 3, 9, 41, 42, 43 Cost. e artt. 827 e 838 del

Codice Civile) tutela la personalità umana nell’ambito delle pratiche collettive e stabilisce

espressamente che la proprietà, sia privata che pubblica, non è garantita quale diritto soggettivo

assoluto, ma esclusivamente in quanto finalizzata ad assicurare la funzione sociale del bene;

I principi elaborati dalla “Commissione Rodotà” sui Beni Pubblici (2007) e la successiva

giurisprudenza di legittimità (tra cui la storica sentenza n. 3665/2011 delle Sezioni Unite della

Cassazione) hanno formalmente riconosciuto la categoria giuridica dei “beni comuni” come un

tertium genus fondato sull’utilità funzionale all’esercizio dei diritti fondamentali, compatibile sia

con la titolarità pubblica che con quella privata;

L’Articolo 8 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) impone ai Comuni di valorizzare le libere forme

associative e promuovere organismi di partecipazione popolare finalizzati all’amministrazione

locale, stabilendo al comma 3 l’obbligo di prevedere forme di consultazione popolare, petizioni o

proposte dirette dei cittadini per la tutela degli interessi collettivi;

La Legge Regionale della Toscana 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e

promozione della partecipazione) favorisce e finanzia i percorsi partecipativi locali mirati al

coinvolgimento dei cittadini nella costruzione delle scelte pubbliche, offrendo oggi strumenti

integrati e digitali (come la piattaforma Open Toscana) per l’e-democracy;

Il concetto di “uso civico”, storicamente legato alla gestione collettiva delle risorse naturali

(terre, boschi, acque) per sottrarle alla privatizzazione, può essere oggi legittimamente esteso per

analogia agli spazi urbani dismessi, consentendo alla collettività di trarre giovamento diretto dal

patrimonio presente sul territorio comunale;

L’attuale fase di crisi economica impone alle Amministrazioni locali l’adozione di misure

creative e innovative per permettere alla cittadinanza di fruire gratuitamente o a canoni totalmente

abbattuti di beni funzionali all’implementazione delle risorse sociali, culturali e collettive.

Il consilio comunale di Pisa ha approvato nel luglio del 2017 un “Regolamento sulla

collaborazione tra le cittadine e i cittadini attivi e l’Amministrazione per la cura e la rigenerazione

dei beni comuni urbani” che è rimato lettera morta, tanto che oggi non è mai stato applicato e non

compare più nel sito del comune.

Tenuto conto che molte Amministrazioni comunali e regionali italiane hanno recepito le

suddette normative ed hanno accumulato un’importante esperienza nell’allargare le possibilità di

azione partecipativa da parte dei cittadini per il recupero e la valorizzazione dei beni immobili

abbandonati, e in particolare:

Visto il “Regolamento per la cura e rigenerazione dei beni comuni di competenza

municipale” del Comune di Napoli, approvato da ultimo con Delibera del Consiglio di Municipalità

n. 19 del 18/11/2024 (nonché integrato dalla delibera di C.C. n. 133 del 14/10/2025 sul Piano degli

Usi Temporanei), il quale si caratterizza per la specificità giuridica del riconoscimento degli Usi

Civici Urbani e dell’Autogoverno, estendendo le prerogative di amministrazione dei beni immobili

comunali direttamente ai territori e alle assemblee di prossimità urbana per sottrarli alle logiche di

mera alienazione o privatizzazione;

Visto il “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la

cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni” del Comune di Chieri, approvato

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30 maggio 2022, il quale aggiorna ed evolve la

storica impostazione introdotta nel 2014, caratterizzandosi per la specificità di un impianto Etico-

Generazionale volto a tutelare il patrimonio pubblico quale risorsa essenziale per i diritti della

persona e per le generazioni future, disciplinando gli strumenti operativi dei Patti di Collaborazione

in piena armonia con il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale e la riforma del Terzo

Settore;

Visto il “Regolamento comunale disciplina per la partecipazione dei cittadini attivi alla

cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani” del Comune di Milano,

integrato da ultimo con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/07/2025 (e le linee di

indirizzo “Milano Attiva” della D.G. n. 111 del 30/01/2025), caratterizzato dalla specificità del

Welfare Generativo e della Rigenerazione Urbana, che suddivide i Patti di Collaborazione in

Ordinari e Complessi per disciplinare in modo manageriale ma inclusivo il riuso e la concessione

dei grandi spazi immobiliari e delle aree demaniali della città;

Visto il “Regolamento generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e

Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse

generale” del Comune di Bologna, approvato con Delibera di Consiglio P.G. n. 769201/2022, il

quale si contraddistingue per la specificità della Sussidiarietà Amministrativa Snella, avendo

unificato in una sola cornice i vecchi regolamenti settoriali del patrimonio e istituito percorsi di co-

valutazione centralizzata basati sul modello internazionale del Report Integrato per misurare

l’impatto sociale dei beni concessi;

Visto il quadro normativo sull’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni della Regione

Lazio, che definisce linee guida stabili per la ridefinizione dei rapporti tra patrimonio pubblico e

comunità territoriali, distinguendosi per la specificità macro-regionale di un modello standardizzato

che incentiva la Co-progettazione e la Corresponsabilità Istituzionale, fornendo agli enti locali

strumenti omogenei per sottrarre i beni pubblici all’abbandono mediante accordi di partenariato

sociale;

Visto il “Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali

indisponibili appartenenti all’Ente o nella disponibilità del Comune di Magenta”, approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22 ottobre 2024, il quale si contraddistingue per la

peculiare specificità di integrare organicamente la gestione economica del patrimonio con il

principio di sussidiarietà orizzontale; l’atto inserisce infatti uno specifico modulo normativo (Art.

33) che vincola l’amministrazione del demanio e degli immobili alla collaborazione paritaria con la

cittadinanza attiva attraverso i Patti di Collaborazione per la cura e la rigenerazione urbana,

dimostrando l’efficacia della fusione tra efficienza contabile del patrimonio e utilità sociale diffusa;

Evidenziato che l’analisi comparativa di tali regolamentazioni dimostra come la moderna

gestione del patrimonio immobiliare comunale non possa più limitarsi a una mera logica di

redditività finanziaria o di alienazione contabile, ma debba integrare un canale normativo protetto e

aggiornato per la sussidiarietà orizzontale, volto a restituire valore sociale ed economico diffuso ai

beni della municipalità attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

1. Ad avviare un percorso partecipato intersettoriale – coordinato dalle direzioni Patrimonio,

Demanio e Partecipazione – finalizzato a redigere un apposito Regolamento sulla

collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, l’auto-recupero e la rigenerazione

dei beni comuni urbani. Tale testo dovrà disciplinare i Patti di Collaborazione (ordinari e

complessi), riconoscere soggetti formali e informali, e prevedere forme di concessione in

autogestione o “Uso civico urbano”, garantendo che l’accessibilità agli spazi sia legata alla

progettualità sociale e non alla disponibilità economica;

2. A disporre l’adeguamento normativo dei canoni, introducendo la gratuità d’uso (riduzione del

100%) o contratti di comodato gratuito per i progetti di autorecupero e rigenerazione a forte

impatto sociale e privi di scopo di lucro, definendo criteri oggettivi legati alle finalità sociali

dei soggetti beneficiari;

3. A realizzare una mappatura tempestiva e pubblica degli immobili e delle aree demaniali di

proprietà comunale inutilizzati o sottoutilizzati, istituendo un Albo dei Beni Comuni Urbani

consultabile online;

4. Ad avviare tempestivamente un processo di partecipazione volto al ridefinire le destinazioni

d’uso di detti immobili al fine di rispondere puntualmente ai bisogni sociali della

cittadinanza;

5. A istituire un Osservatorio Permanente sul patrimonio comune della città di Pisa, con

funzioni di studio e controllo partecipato, incaricato di strutturare (anche tramite censimento

popolare) una Banca Dati dinamica estesa anche ai beni privati abbandonati, promuovendo

per questi ultimi protocolli di comodato d’uso gratuito garantiti dal Comune;

6. A implementare strumenti digitali di e-democracy (sfruttando la piattaforma regionale Open

Toscana – Partecipa e l’accesso tramite identità digitali SPID/CIE) per favorire le

consultazioni, le petizioni e le proposte dirette previste dall’art. 8 del D. Lgs. 267/2000,

garantendo la tracciabilità delle istanze dei cittadini e la loro reale ricaduta negli atti dell’ente;

7. A inserire nello Statuto Comunale entro il 2028, attraverso il coinvolgimento delle

commissioni competenti e percorsi partecipativi in città, la nozione giuridica di “beni

comuni”, richiamando i lavori della Commissione Rodotà e della Costituente dei beni

comuni;

8. Adeguare il piano delle alienazioni, rimuovendo dall’elenco tutti quegli immobili per i quali

si manifesti un interesse sociale e non inserire immobili ex novo.

9. A riferire alla Commissione Consiliare competente entro sei mesi dall’approvazione del

presente atto per presentare la bozza del nuovo schema regolamentare e le linee guida

operative per la sua sperimentazione sul territorio pisano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...