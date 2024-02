Ordine del giorno: Summer Knights, no al lavoro sottopagato

Tenuto conto che in base alla documentazione fornita, solo in data 19/02/024, dalla Fondazione Teatro Verdi il costo per il personale per il Summer Knights nella edizione del 2022 ammonta a 27.710 + iva per ingegneri/facchinaggio/skaffolder/ rigger/security/vigilanza/personale biglietterie/maschere.

Tenuto conto che secondo la suddetta documentazione il costo per il personale per il Summer Knights nella edizione del 2023 ammonta a 34.320 + iva per ingegneri/facchinaggio/skaffolder/ rigger/security/vigilanza/personale biglietterie/maschere.

Tenuto conto che nel settore dell’organizzazione di rassegne musicali molte di queste figure sono spesso sottopagate, con contratti iperprecari, con orari estremamente pesanti e in condizioni di sicurezza precarie, nonostante senza queste professionalità simili spettacoli non potrebbero andare in scena.

Tenuto conto che per l’edizione del 2024 è intenzione della amministrazione comunale fare tramite i propri uffici la gara per l’individuazione del concessionario che realizzerà la rassegna.

Il Consiglio comunale

ritiene indispensabile che la piena tutela in termini di salari e diritti di tutti i lavoratori e le lavoratrici impiegati nella rassegna debba essere un elemento centrale nella individuazione del concessionario.

Per questo impegna la commissione consiliare competente

a fare un approfondimento sulla manodopera utilizzata nelle precedenti edizioni: il numero di lavoratrici e lavoratori impiegati per ogni singolo evento; la tipologia di contratto utilizzata (giornata lavorativa ex-Enpals, lettera di incarico; contratto a chiamata o altra tipologia), se il concessionario ha proceduto a subappalti per la realizzazione di alcuni servizi e nel caso quali e quali ditte, quale sia la paga oraria per i servizi di pulizia, al fine di aver un quadro conoscitivo dettagliato per proporre al consiglio comunale, prima della pubblicazione del bando di gara, un atto di indirizzo al riguardo.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

