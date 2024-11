Ordine del giorno: Tagli all’assistenza specialistica nelle scuole secondarie di secondo grado del Comune

Visto che le scuole della Regione Toscana hanno iniziato le attività didattiche dell’a.s.24/25 il 16 settembre scorso.

Visto che nei giorni intorno alla metà di ottobre, secondo un calendario comunicato all’inizio del mese, di visite da parte di funzionarie della Società della Salute, le scuole della città di Pisa sono state informate oralmente che le ore di assistenza specialistica, che fino a quel momento erano state temporaneamente erogate in maniera parziale, sarebbero invece state definitivamente tagliate dal 30% al 50% rispetto a quanto garantito a fine agosto.

Considerato che la riduzione del servizio di assistenza specialistica compromette il percorso scolastico degli studenti e delle studentesse disabili e impatta sull’organizzazione interna della scuola con conseguenze sul funzionamento di tutte le attività didattiche.

Considerato che, a causa di questo taglio, alcuni studenti e studentesse degli istituti coinvolti sono costretti a ridurre il proprio orario scolastico o a frequentare in condizioni di minor efficacia e sicurezza.

Considerato che i Collegi Docenti di alcune delle scuole coinvolte si sono riuniti denunciando la riduzione del servizio di assistenza specialistica e chiedendo di operare urgentemente per reperire le risorse necessarie a ripristinare il servizio così come richiesto in sede di Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione; le/i docenti hanno sottolineato la necessità che le decisioni in merito ai diritti delle/gli studenti con disabilità siano prese e condivise nelle sedi stabilite dalla legge, collegialmente, con famiglie e scuola e che siano stanziate le risorse necessarie per far cessare il disagio delle studentesse e studenti disabili, delle/dei loro colleghi, delle famiglie.

La Seconda Commissione Consiliare permanente impegna

il Presidente della Regione Toscana, il Presidente della Provincia di Pisa, i Sindaci dei Comuni afferenti alla Società della Salute pisana:

– a reperire urgentemente, e comunque entro il mese d novembre, le risorse necessarie a ripristinare il servizio di assistenza specialistica che era stato garantito per questo anno scolastico e che è fondamentale per il diritto all’istruzione delle/degli studenti disabili;

– a iniziare da subito un percorso per stanziare per i prossimi anni scolastici un finanziamento congruo per l’assistenza specialistica che tenga conto dell’aumento progressivo degli studenti e delle studentesse con disabilità grave.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...