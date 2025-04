Ordine del giorno: Tari – Sostegno ai circoli culturali e alle fasce più deboli della popolazione

Considerato che Pisa è una città unica dal punto di vista della ricchezza e varietà di associazioni

dagli obiettivi e scopi i più diversi e che le associazioni consentono ai cittadini di esercitare la loro

iniziativa culturale e sociale, creando reti stabili di relazioni e conoscenza dal valore inestimabile.

La Costituzione a questo proposito dedica l’art. 18. al fine di consentire ai cittadini la più ampia

libertà di associazione.

Considerato che prima la pandemia e poi la crisi economica conseguente hanno duramente colpito le associazioni, costringendone anche numerose alla chiusura, e accrescendo le difficoltà a reperire risorse economiche per affrontare le spese di gestione ordinaria.

Considerato che occorre che l’amministrazione si faccia carico di questo problema al fine di evitare

che i cittadini e le cittadine si trovino privati della possibilità di realizzare a pieno una prerogativa

costituzionalmente prevista che è quella di associarsi liberamente.

Tenuto conto che i circoli operano senza scopo di lucro e che si tratta di strutture costruite nella

storia con la fatica e l’impegno di generazioni: si mantengono in piedi a loro spese, con equilibri

economici e finanziari risicati e sempre più precari.

Tenuto conto degli ulteriori aumenti previsti per la Tari per tutte le utenze urbane sia domestiche sia non domestiche.

Preso atto che anche nella proposta di delibera inerente le modifiche al Regolamento

Tari non vi sono modifiche per un corretto e giusto inquadramento delle attività dei circoli per quanto riguarda il pagamento della Tari.

Il Consiglio comunale impegna la Quarta Commissione consiliare permanente

ad avviare un percorso di audizione con i rappresentanti delle associazioni provinciali e zonali presenti sul territorio riguardo alla Tari e imposte locali per i circoli dell’associazionismo ricreativo e culturale e di promozione sociale che serva ad inquadrare le loro attività per quello che realmente sono: ovvero attività di promozione sociale; individuando così anche forme ulteriori di agevolazioni per queste esperienze.

Impegna il sindaco e la giunta

ad aiutare le associazioni presenti sul territorio cittadino attraverso lo stanziamento di risorse economiche e/o attraverso sgravi fiscali-impositivi di sua competenza, per quanto riguarda la Tari competenza.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

