Ordine del giorno: Tari – Sostegno ai circoli e alle fasce più deboli della popolazione

Considerato che Pisa è una città unica dal punto di vista della ricchezza e varietà di associazioni

dagli obiettivi e scopi i più diversi e che le associazioni consentono ai cittadini di esercitare la loro

iniziativa culturale e sociale, creando reti stabili di relazioni e conoscenza dal valore inestimabile.

La Costituzione a questo proposito dedica l’art. 18. al fine di consentire ai cittadini la più ampia

libertà di associazione.

Considerato che la pandemia ha impedito alle associazioni di continuare le proprie attività e ha

condannato molte di esse alla loro chiusura definitiva anche per la impossibilità di reperire risorse

economiche e affrontare le spese di gestione ordinaria.

Attualmente le associazioni sono egualmente esposte alle difficoltà dovute al rincaro di materie

prime e utenze che probabilmente non saranno in grado di fronteggiare.

Considerato che occorre che l’amministrazione si faccia carico di questo problema al fine di evitare

che i cittadini si trovino privati della possibilità di realizzare a pieno una prerogativa

costituzionalmente prevista che è quella di associarsi liberamente.

Tenuto conto che i circoli operano senza scopo di lucro e che si tratta di strutture costruite nella

storia con la fatica e l’impegno di generazioni: si mantengono in piedi a loro spese, con equilibri

economici e finanziari risicati e sempre più precari.

Tenuto conto degli aumenti previsti per la Tari per tutte le utenze urbane sia domestiche sia non

domestiche, e che questi incrementi colpiscono in maniera indistinta senza tener conto di quanto sia

di quanti rifiuti effettivamente si producono sia delle condizioni di reddito.

Tenuto conto del percorso avviato in quarta commissione consiliare permanente con l’audizione dei

rappresentanti delle associazioni provinciali e zonali presenti sul territorio sul seguente argomento:

“Tari e imposte locali per circoli dell’associazionismo ricreativo e culturale e di promozione sociale

– Audizione dei rappresentanti delle associazioni provinciali presenti sul territorio”.

Preso atto che però questo percorso ad oggi non ha portato ad alcuna modifica del Regolamento

Tari e in particolare della presa in considerazione delle proposte avanzate dai rappresentanti delle

associazioni per un corretto e giusto inquadramento delle attività dei circoli per quanto riguarda il

loro inquadramento Tari.

Il Consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta

a partire dal percorso avviato con i rappresentanti dei circoli territoriali in quarta commissione

consiliare permanente a predisporre per la prima variazione di bilancio una modifica del

Regolamento sulla Tari che inquadri le loro attività per quello che realmente sono: ovvero attività di

promozione sociale; individuando così anche forme ulteriori di agevolazioni per queste esperienze;

ad intraprendere tutte le azioni ritenute possibili al fine di:

aiutare le associazioni presenti sul territorio cittadino ad affrontare la grave situazione economica

attraverso lo stanziamento di risorse economiche e/o attraverso sgravi fiscali-impositivi di sua

competenza, sconti sulle tariffe di sua competenza;

farsi parte attiva presso la Regione Toscana perché vengano attivate azioni e stanziate risorse

economiche;

economiche;

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa

Possibile

