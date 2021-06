Di seguito l’ordine del giorno presentato al Consiglio Comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile).

Ordine del giorno: Tari – Sostegno ai circoli e alle fasce più deboli della popolazione

Tenuto conto della mozione approvata dal Consiglio comunale: “Garantire la riapertura dei circoli dell’associazionismo ricreativo, culturale e di promozione sociale”

Tenuto conto che a seguito della suddetta mozione si è svolta lo scorso 7 giugno 2021 nella Quarta commissione consiliare permanente l’audizione dei rappresentanti delle associazioni provinciali e zonali presenti sul territorio sul seguente argomento: “Tari e imposte locali per circoli dell’associazionismo ricreativo e culturale e di promozione sociale – Audizione dei rappresentanti delle associazioni provinciali presenti sul territorio”.

Tenuto conto di quanto emerso nel corso della audizione e delle proposte avanzate dai rappresentanti delle associazioni per un corretto e giusto inquadramento delle attività dei circoli per quanto riguarda il loro inquadramento Tari.

Preso atto di quanto contenuto nella recente legge sul terzo settore.

Tenuto conto che i circoli operano senza scopo di lucro e che si tratta di strutture costruite nella storia con la fatica e l’impegno di generazioni: si mantengono in piedi a loro spese, con equilibri economici e finanziari risicati e sempre più precari. Se non saranno messi in condizione di riaprire e rilanciare le proprie attività, in molti casi non riapriranno più.

Tenuto conto che gli effetti della pandemia avranno ripercussioni pesanti e a lungo termine per il Paese e per le nostre comunità, i dati attualmente disponibili indicano chiaramente che la forbice tra ricchi e poveri si è allargata in proporzioni mai viste prima. Per poter far fronte a questa drammatica situazione necessiterà un tessuto sociale vivo e capace di rispondere alle disuguaglianze sociali che si determineranno e in questo i circoli e associazioni presenti nel territorio sapranno sicuramente, se messi in grado, essere di grande sostegno.

Tenuto conto degli aumenti previsti per la Tari per tutte le utenze urbane sia domestiche sia non domestiche, e che questi incrementi colpiscono in maniera indistinta senza tener conto di quanto sia di quanti rifiuti effettivamente si producono sia delle condizioni di reddito.

Il Consiglio Comunale impegna la quarta commissione consiliare permanente

a proseguire il percorso avviato con i rappresentanti dei circoli territoriali, al fine di arrivare entro il mese di settembre ad una modifica del Regolamento sulla Tari che inquadri le loro attività per quello che realmente sono: ovvero attività di promozione sociale; individuando così anche forme ulteriori di agevolazioni per queste esperienze;

ad avviare un percorso insieme con Sepi e gli uffici comunali per arrivare entro il 30 settembre 2021 ad una modifica del Regolamento Tari che colleghi le riduzioni tariffaria previste per le utenze domestiche al reddito.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

