Ordine del giorno: Toscana Aeroporti: crescono gli utili ma restano le criticità nell’organizzazione del lavoro. Coinvolgimento dei Comuni di Pisa e Firenze al tavolo regionale sul sistema aeroportuale toscano

Tenuto conto dei dati contenuti nel bilancio consolidato inerenti Toscana Aeroporti per quanto riguarda il 2023.

Tenuto conto come si legge nella Appendice Conoscitiva sui risultati delle società partecipate ed Enti – anno 2023 (Allegato c) che “Toscana Aeroporti, dopo gli anni di blocco dei voli a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, dal 2022 è tornata a fare utili e l’anno 2023 si è chiuso con un risultato di 10.459.852 euro, quasi 3 volte quanto raggiunto nell’anno precedente.

Ricordato che l’assemblea dei soci del 25 luglio ha approvato la distribuzione di dividenti mediante l’utilizzo di riserve straordinarie per 7 milioni di euro .

Tenuto conto che il Comune di Pisa è socio di Toscana Aeroporti

Tenuto conto delle audizioni svolte in questi mesi in Seconda Commissione di Controllo e Garanzia con le organizzazioni sindacali di Toscana Aeroporti, Toscana Aeroporti handling, e degli appalti in cui sono state evidenziate criticità nell’organizzazione del lavoro per i carichi di lavoro, la carenza e l’inadeguatezza dei mezzi, la carenza di personale, tanto che molti lavoratori e lavoratrici hanno deciso di ricorrere alle dimissioni volontarie.

Tenuto conto che nella primavera 2025 si dovrà procedere alla nuova gara per il servizio di handling in cui sono impiegati circa 300 lavoratori tra Pisa e Firenze e ad oggi non è iniziato un confronto con le organizzazioni sindacali da parte della società su questo passaggio cruciale per i suoi impatti da un punto di vista occupazionale e salariale.

Tenuto conto che ad oggi al tavolo regionale “Sviluppo e crescita degli aeroporti di Pisa e Firenze” non sono inclusi i Comuni di Pisa e Firenze.

Evidenziato come le stesse organizzazioni sindacali abbiamo sollecitato sia nelle scorse settimane formalmente alla Regione Toscana sia anche nel corso della audizione in Seconda Commissione di controllo e garanzia l’estensione della partecipazione al tavolo dei 2 comuni.

Il Consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta

a chiedere di poter partecipare in forma permanente alle prossime sedute del tavolo regionale “Sviluppo e crescita degli aeroporti di Pisa e Firenze” visto l’impatto lavorativo, economico, sociale, ambientale che l’aeroporto ha sul territorio comunale.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...