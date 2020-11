Il seguente ordine del giorno è stato presentato al Consiglio Comunale di Pisa dal consigliere Francesco Auletta (Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Ordine del giorno: “Toscana Energia: Iniziative dei soci pubblici contro le recenti scelte assunte da Italgas all’interno della compagine societaria”

Tenuto conto della decisione di Toscana Energia di procedere ad una riorganizzare delle attività aziendali con un trasferimento a Italgas di alcune funzioni amministrative e finanziarie giudicate strategiche, distaccando parte del personale dalla Toscana in altre sedi fuori Regione e esternalizzando alcune attività, con possibili conseguenze sia sul fronte occupazionale sia sulla qualità dei servizi forniti all’utenza.

Ricordato come Italgas sia diventato socio di maggioranza di Toscana Energia;

Tenuto conto delle proteste e dello sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici di Toscana Energia indetto lo scorso 4 novembre da tutte le organizzazioni sindacali contro le decisioni assunte dalla società

Preso atto che queste scelte di Toscana Energia confermano una serie di allarmi lanciati già nel corso del 2018 sui rischi conseguenti alla acquisizione di Italgas delle quote necessarie per diventare socio di maggioranza all’interno della compagine societaria

Sottolineato come il mantenimento dei livelli occupazionali e della distribuzione del personale nei diversi presidi territoriali sia uno degli impegni presi dai soci pubblici di Toscana Energia al momento della definitiva privatizzazione della società.

Tenuto conto che il Comune di Pisa detiene il 4,19% del capitale sociale di Toscana Energia

Il Consiglio comunale di Pisa

Esprime tutta la propria preoccupazione per le scelte assunte da Toscana Energia in quanto vi è il rischio concreto è lo svuotamento di attività di una azienda strategica per il territorio e i Comuni toscani da parte di Italgas in nome dei propri interessi privati con ciò che questo potrebbe produrre cin termini di un peggioramento del servizio, delle condizioni di lavoro e salariali dei dipendenti nonché di aumento delle tariffe per i cittadini e le cittadine;

Sostiene per queste ragioni la protesta portata avanti in queste settimane dai lavoratori e dalle lavoratrici di Toscana Energia;

Impegna il sindaco e la giunta a intraprendere tutte le iniziative opportune e necessaria, di concerto agli altri soci pubblici al fine di definire una strategia condivisa contro le azioni messe in campo dal socio privato;

Impegna il Presidente del Consiglio del comunale ad inviare il suddetto documento a tutti i soci di Toscana Energia e ad organizzare una audizione urgente in conferenza dei capigruppo delle organizzazioni sindacali presenti all’interno di Toscana Energia.

