Ordine del giorno: Trasparenza nelle società ed enti partecipati/controllati dal Comune di Pisa

Tenuto conto di quanto contenuto nella proposta di delibera relativa al “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette – art.30 D.LGS. 201/2022 – Relazione sulla ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica – ANNO 2025”

Considerato che la trasparenza amministrativa è un principio fondamentale per garantire la legalità, la partecipazione dei cittadini e la corretta gestione delle risorse pubbliche.

Considerata la normativa sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, di cui il nostro Paese si è dotato, prima e dopo la l.190/2012, con particolare riferimento al d.lgs. 33/2013.

Preso atto delle numerose segnalazioni inviate dai nostri gruppi consiliari per mancati adempimenti da parte di alcune società partecipate agli obblighi di legge in materia di trasparenza e pubblicità (Pisamo, Port Authority, Fondazione Teatro di Pisa, Geofor, Patrimonio Pisa), segnalazioni che si sono poi rivelate fondate.

Preso atto delle Commissioni di Controllo e Garanzia che si sono svolte su questo tema specifico.

Tenuto conto delle osservazioni, in occasione dell’aggiornamento della sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del Comune di Pisa 2024-2026, che i nostri gruppi consiliari hanno presentato sul tema.

Preso atto delle difficoltà emerse nella ricerca di alcune partecipate sul PUT e TrasparenzAI, quest’ultimo da poco creato da Anac in collaborazione con il CNR, con l’obiettivo di “offrire un punto di accesso unico per i dati oggetto di obbligo di pubblicazione rispondendo alla crescente richiesta di trasparenza da parte di cittadini e istituzioni, ma anche di semplificazione delle procedure da parte delle amministrazioni”.

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta

a mettere in atto tutte le azioni necessarie perché tutte le società siano adempienti rispetto a tutti i loro doveri e rispettino quanto previsto dalle norme in materia di trasparenza e anticorruzione;

impegna la Seconda commissione di controllo e garanzia a fare una verifica sul rispetto di queste norme e relazionare entro giugno 2026 in consiglio comunale.

richiedere a tutte le società ed enti partecipati di mettere in atto programmi di formazione per il personale coinvolto nei processi di appalto (bandi di gara e contratti), in riferimento alle buone prassi in tema di trasparenza e rendicontabilità dell’azione amministrativa.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

