Ordine del giorno: Tutela dei servizi pubblici per un welfare universale

Tenuto conto della situazione finanziaria della Società della Salute, che lo scorso 26 settembre con grave ritardo ha approvato il bilancio d’esercizio 2023 della Società della Salute della Zona Pisana che si è chiuso con un valore complessivo pari a 31,7 milioni di ricavi e 33,2 milioni di costi, dunque, con una perdita di un milione e 647mila euro, con la non partecipazione al voto del Comune di Pisa.

Tenuto conto del proposito annunciato dal Comune di Pisa di recedere dal Consorzio a partire dal primo gennaio 2026, e al contempo della mancata definizione dei necessari processi di ricognizione e di rinegoziazione che devono essere obbligatoriamente svolti prima della formalizzazione del recesso, che deve avvenire non oltre il 30 giugno 2025.

Considerato che vista la grave situazione appare necessario salvaguardare il funzionamento di tutti i servizi nelle more delle future decisioni circa la governance del sistema pubblico dei servizi sociosanitari

Preso atto dell’assenza ad oggi dell’approvazione del Bilancio Consuntivo in relazione all’esercizio 2024 da parte della Sds Zona Pisana e tantomenodel Piano di Riequilibrio utile al recupero del disavanzo del 2024

Preso atto, per contro, della Deliberazione n. 4 del 18/03/2025 della Giunta Esecutiva ad oggetto “Schema Bilancio di previsione anno 2025 e piano pluriennale 2026-2027. Adozione”.

Tenuto conto secondo la relazione della Direttrice della Società della Salute correlata alla Delibera citata “ è prevista la cessazione a partire dal 01/07/2025 delle seguenti prestazioni:

– cessazione gara “Progetto Homeless” struttura diurna/notturna per persone senza fissa dimora, che termina 30/06/2025;

– cessazione gara “Progetto Oltre Il Muro” struttura diurna/notturna per persone detenute ed exdetenute, che termina 30/06/2025

– cessazione gara “Progetto Binario Zero” che termina 30/06/2025;

– cessazione convenzione ANCI;

– cessazione finanziamento Ambulatorio Villani al 30/06/2025;

– riduzione (per complessivi 30.000 €) dello stanziamento importi per contributi agli utenti in condizioni di indigenza (anziani, disabili, povertà e minori)”.

Considerato che gli importi dei tagli relativi alla cessazione delle gare dei progetti citati ammontano a circa 533.297 Euro e non sembrano essere sufficienti a garantire l’equilibrio del bilancio 2025.

Tenuto conto che nella relazione già citata si dà atto della disponibilità di risorse destinate al livello essenziale dei servizi per le persone Senza Dimora secondo il Bando 1/2022 PNRR – Next generation Eu “Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili” che qui di seguito si elencano:

“PNRR Housing first € 710.000,00”

Obiettivi

– Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all’autonomia (housing led, housing first)

– Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità

A.3 – Realizzazione di strutture di accoglienza post-acuzie h24 per persone senza dimora in condizioni di fragilità fisica o in salute fortemente compromesse dalla vita di strada, che abbiano subito ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici

A.4 – Sviluppo, anche con il supporto del terzo settore, di agenzie sociali per l’affitto (Social Rental Agency) per la mediazione degli affitti privati

“PNRR Stazioni di posta € 1.090.000,00”

realizzazione di centri servizi (stazioni di posta) per il contrasto alla povertà (1.3.2) con l’obiettivo di creare punti di accesso e fornitura di servizi, diffusi nel territorio, ben riconoscibili a livello territoriale dalle persone in condizioni di bisogno

Al loro interno potrà svolgersi una limitata accoglienza notturna, attività di presidio sociale e sanitario, ristorazione, distribuzione della posta per i residenti presso l’indirizzo fittizio comunale, mediazione culturale, counseling, orientamento al lavoro, consulenza legale, distribuzione di beni in riuso, banca del tempo, ecc.

Rappresenteranno un luogo sicuro, integrato con i centri di accoglienza e con le mense sociali, dove offrire servizi per il contrasto della povertà. Potranno vedere l’attivo coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, a rafforzamento dei servizi offerti, il collegamento con le ASL e i servizi per l’impiego, anche per la realizzazione di tirocini formativi”.

Ritenuto che l’attivazione dei servizi citati non è ancora avvenuta e non sembrano esserci progettualità in corso, tanto che nella relazione si afferma che non è stata data ancora comunicazione di avvio delle azioni finanziate al Ministero

Ritenuto che è inaccettabile che vengano decise le chiusure di servizi senza aver portato avanti progettualità con risorse imponenti (più del triplo di quelle attualmente impiegate) e senza la misurazione dell’impatto della chiusura dei servizi

Considerata la grave condizione di esclusione delle persone destinatarie dei servizi citati, rivolti tra l’altro a persone in esecuzione penale esterna e a persone senza dimora, che dal luglio 2025 potrebbero senza tutele e senza risposte pubbliche a bisogni fondamentali quali l’accoglienza, l’accompagnamento alla rete dei servizi l’accesso alle cure, pur in presenza di risorse.

Considerata ad esempio la particolare utenza della struttura Oltre il Muro, che, esegue la pena in misura alternativa presso il domicilio del servizio secondo prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria che possono essere modificate solo in assenza di un altro valido riferimento abitativo

Considerate le risorse del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 con particolare riferimento all’ Avviso pubblico “INtegra” per la presentazione di proposte d’intervento finalizzate all’inclusione sociale delle persone a rischio di grave marginalità sociale e al contrasto della condizione di senza dimora, del quale è capofila la Regione Toscana

Considerato che dalla relazione della Direttrice della Sds non emergono indicazioni sul raggiungimento del LEPS di un assistente sociale su 5000 abitanti, che consentirebbe l’introito annuale di circa 360.000 euro all’anno grazie al contributo per il raggiungimento dei Leps garantito dallo Stato

Considerato che rispetto alle ingenti risorse del Fondo Povertà non emerge quali siano gli indicatori di performance e l’allocazione puntuale delle risorse

Tenuto che nel bilancio di esercizio 2023 approvato dalla Assemblea dei soci della Società della Salute nel settembre del 2024 nella relazione illustrativa si legge: “Al Fondo “Svalutazione crediti” erano state iscritte alcune partite verso il Comune di Pisa non risultanti nella conciliazione crediti/debiti trasmessa dal Comune stesso, per un totale di € 336.350,46, come da voci di seguito dettagliate:

– Assistenza scolastica 2018 € 14.200

– Assistenza scolastica 2021 € 81.735,22

– Proroga PEZ 2021 € 3.408,54

– Assistenza scolastica 2022 € 237.006,70.

La Giunta Esecutiva della Società della Salute, nominata il 12.09.2024, ha successivamente deliberato di proporre alla Direttrice della Società della Salute lo spostamento delle voci sopra elencate al Fondo “Accantonamenti per altri rischi”.

Tenuto conto che da quanto emerso nelle audizioni in Seconda Commissione Consiliare Permanente e in Quarta Commissione il Comune di Pisa ritiene questi “debiti insussistenti”.

Tenuto conto quindi della diversa interpretazione data dagli uffici della Sds e dagli uffici comunali.

Vista la rilevanza dell’importo data anche la situazione di grave difficoltà in cui versa il bilancio della Sds.

Tenuto conto che nel mese di marzo l’assemblea dei soci della SdS non ha potuto deliberare l’aumento della quota capitaria in quanto non è stato raggiunto il quorum necessario per l’approvazione della stessa, vista l’assenza del Comune di Pisa, con le conseguenze che questo sta comportando sul futuro dei servizi stessi-

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta

a dare mandato agli uffici comunali di stanziare in occasione della elaborazione del bilancio consuntivo le risorse necessarie per coprire il debito maturato in questi con la SdS per i servizi svolti;

a ridefinire con tutti i Comuni del consorzio una proposta di piano di riequilibrio del bilancio della SdS, superando anche le eventuali criticità contenute nella delibera assunta nel mese di ottobre, ma assumendo nei nuovi atti la necessità di aumentare la quota capitaria per garantire i servizi passati e presenti.

a fornire i dati sui bisogni di salute della popolazione in stato di grave marginalità e dei dati relativi al funzionamento dei servizi per i quali è stata disposta la cessazione della gara al 30 giugno 25

Ad impegnare senza ritardo l’assemblea dei Soci della Sds

ad attuare con urgenza e immediatezza le misure finanziate dal PNRR a fronte di un ammontare complessivo di risorse pari a 1.800.000 euro a favore delle persone senza dimora prevedendo, nelle more, la prosecuzione dei servizi in atto (Progetto Homeless, Binario Zero, Ambulatorio Villani, contributi per utenti in grave povertà)

a garantire la prosecuzione del funzionamento della struttura Oltre il Muro prevedendo inoltre il potenziamento dei servizi di accoglienza, orientamento accompagnamento e presa in carico delle persone in esecuzione penale, in coprogettazione con la Regione Toscana, gli Istituti di Pena e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

Il Consiglio comunale

chiede al Governo e alla Regione per quanto di specifica competenza di trasferire alle Province e ai Comuni tutte le risorse necessarie per garantire i servizi di assistenza scolastica e trasporto scolastico fortemente a rischio per mancanza di finanziamenti.

Il Consiglio comunale impegna il Presidente del consiglio comunale a trasmettere il presente documento

Ai sindaci e consigli comunali dei Comuni componenti la sds

Alla Presidente e Direttrice della sds

Al Presidente della provincia di Pisa

Al Presidente della Regione Toscana

Alla giunta regionale toscana

Al Governo e a tutti i gruppi parlamentari.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

