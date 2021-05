Il seguente ordine del giorno è stato presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Ordine del giorno: Un PUMS per tutto il comune, inserito nell’area pisana

Tenuto conto che compito del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile è quello di garantire una risposta alla domanda di mobilità dei cittadini e delle cittadine che sia rispondente ai criteri di efficienza e di sostenibilità ambientale, innalzando la qualità della vita delle aree urbane e garantendo il raggiungimento di detti obiettivi di sostenibilità.

Tenuto conto che il PUMS non prende minimamente in considerazione una parte molto rilevante della città quale è il litorale, peraltro soggetto durante l’anno a significative oscillazioni demografiche dovute ad una presenza importante di turisti. Inoltre, tra il litorale e il resto della città, durante tutto l’anno le e i residenti si muovono per recarsi al lavoro, per motivi di studio o per usufruire dei servizi della città, ma anche per ragioni svago, o culturali ecc.

Tenuto conto che sebbene nel territorio comunale e nel territorio di comuni limitrofi sia presente il Parco Regionale di Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli di cui è necessario tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico e il cui territorio è interessato in via diretta e indiretta da flussi di traffico legati sia alla vita quotidiana dei centri urbani, sia ragioni turistiche, di svago, culturali ecc, il PUMS non considera tale presenza né per regolare i flussi di traffico né per garantire la tutela dei paesaggi e degli ecosistemi che la caratterizzano.

Tenuto conto che su Pisa gravita un forte pendolarismo giornaliero di studenti e lavoratori da tutte le direzioni, provenienti sia dalle province che dai comuni limitrofi.

Considerato che il PUMS proposto è ancora una volta incentrato sul traffico privato, che continua ad essere considerato come il mezzo privilegiato di accesso alla città, da favorire attraverso la Tangenziale Nord-Est e nuovi parcheggi in centro e in periferia. Inoltre il PUMS non compie alcuna rivoluzione del trasporto pubblico locale che renda il TPL un’alternativa davvero preferibile all’auto privata e non una necessità a cui ricorrere in mancanza di altre soluzioni. Mancano interventi veramente efficaci per ridurre i tempi di spostamento con il TPL, ancora troppo lunghi, per i pendolari dalle città limitrofe, e gli interventi a favore della mobilità ciclabile sono insufficienti.

Considerato che quindi il PUMS presentato non è in grado di fornire risposte alle sfide poste né alle ambizioni che una città importante come Pisa deve avere, anche perché costituisce nei fatti solo una raccolta di interventi già programmati, che vengono giustapposti e non inquadrati in una strategia complessiva basata su un’analisi sufficientemente aggiornata né abbastanza completa degli aspetti demografici e dei fabbisogni della città e dei comuni contermini oltre che sulle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio.

Considerato che solo un Piano intercomunale, concepito in coordinamento con i Comuni e le Province limitrofe, oltre che con le grandi realtà presenti sul territorio (dai poli della ricerca al Parco di Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli),e con la reale e deliberativa partecipazione di tutte le cittadine e i cittadini riuscirà a fornire le risposte adeguate.

Il Consiglio comunale

esprime la netta contrarietà a qualsiasi riduzione della superficie delle aree verdi nel territorio comunale, avendo di contro come obiettivo il loro ampliamento;

esprime la propria netta contrarietà a qualunque intervento che possa avere un impatto negativo, diretto o indiretto, sulle aree protette;

impegna il Sindaco e la Giunta:

a convocare una serie di incontri con tutti gli altri enti pubblici potenzialmente interessati come definiti in premessa (comuni contermini, poli attrattori della città, Parco Regionale di Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli) per sviluppare proposte di integrazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale che riducano significativamente i tempi di percorrenza;

ad integrare il PUMS con uno studio serio e approfondito delle esigenze di mobilità che riguardano il litorale, aree marginali urbane e/o borghi isolato considerando tutte le parti di città che rientrano in questa definizione e sviluppando proposte in relazione ai servizi necessari a tutta la popolazione che vive in queste aree;

a sviluppare di conseguenza proposte di Trasporto Pubblico Locale sicuro, conveniente dal punto di vista dei tempi di percorrenza e adeguato alle esigenze della popolazione, mirando allo sviluppo di un’intensa intermodalità (uso di più mezzi di trasporto per fare un tragitto) con tempi rapidi di collegamento e incremento dell’uso di infrastrutture esistenti, come la ferrovia;

a mettere in discussione attraverso percorsi di partecipazione le proposte sviluppate in modo da adeguarle alle esigenze della cittadinanza pur nel rispetto di necessari vincoli di tutela del patrimonio naturale e paesaggistico.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

