Ordine del giorno: Uno stadio per la città

Tenuto conto che attualmente l’“Arena Garibaldi- stadio Romeo Anconetani” è di proprietà del Comune di Pisa.

Tenuto conto che lo stesso immobile è stato inserito nel piano delle alienazioni del Comune di Pisa

Preso atto che la stessa amministrazione comunale sta valutando l’ipotesi della alienazione del bene.

Preso atto che a tal fine l’amministrazione comunale ha acquisito lo scorso dicembre una stima dell’immobile redatta da una società specializzata, la Avalon Real Estate, aggiornando così la stima fatta dalla Agenzia delle Entrate nel 2018.

Tenuto conto degli importanti e necessari interventi fatti in questi anni dalla amministrazione comunale per ampliare la capienza dell’”Arena Garibaldi – stadio Romeo Anconetani” ma non solo.

Tenuto conto che a seguito dell’importante risultato sportivo raggiunto dalla squadra cittadina con la promozione in Serie A sono necessari ed urgenti, come indicato nella proposta di delibera, ulteriori interventi richiesti dalla Lega Calcio affinché la squadra possa svolgere le gare casalinghe tra le mura amiche.

Ritenuto che il mantenimento della proprietà pubblica dello stadio è elemento di garanzia fondamentale per la squadra di calcio, la sua tifoseria e l’intera città a fronte di soggetti privati che, come è naturale, nel corso del trascorrere degli anni possono cambiare.

Tenuto conto che lo stadio è una struttura ad uso di tutta la città e della cittadinanza, e che sempre più visti gli interventi realizzati può essere utilizzato anche per altre iniziative ed attività compatibili con quella calcistica.

Il Consiglio comunale nel ribadire la necessità ed urgenza degli interventi e dei relativi stanziamenti indicati nella proposta di delibera

ritiene che, proprio a seguito delle risorse pubbliche già stanziate e che dovranno essere ulteriormente integrate, l’”Arena Garibaldi- stadio Romeo Anconetani” debba rimanere pubblico e quindi di proprietà comunale.

Impegna pertanto il sindaco e la giunta

a sottoporre al consiglio comunale nella prima variazione utile del Documento Unico di Programmazione la proposta di togliere dal piano delle alienazioni l’”Arena Garibaldi – Stadio Romeno Anconetani”.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

