Il seguente ordine del giorno è stato presentato al consiglio comunale di Pisa dalla Coalizione della Sinistra – Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Sinistra Italiana – Possibile)

Ordine del giorno: Verifiche pagamenti Ici – IMU caserme presenti sul territorio comunale

Premesso che

– Con ordinanza 3275-2019 La corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con cui l’Agenzia del demanio impugnava tre avvisi emessi dal comune di per omessa dichiarazione ICI per gli anni d’imposta 2005-2007

– Con ordinanza 3268 -2019 La corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con cui il Ministero della difesa impugnava la decisione della commissione tributaria regionale del Lazio con riguardo ad immobili adibiti ad abitazione dei militari (alloggi di servizio).

Sottolineato che

– le esenzioni previste all’art. 7, 1^ co., lett.a del d.lgs. 504/92 per gli immobili“destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”

– quest’ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell’immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all’oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell’ente possessore, bensì la sua utilizzazione ‘diretta’ ed ‘immediata’ per l’assolvimento della finalità d’istituto, tale non potendosi considerare l’affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone (Cass. 15025/15; 30731/11; 20850/10, 14094/10, 20577/05 ed altre);

Ricordato altresì che

– IMU e ICI Sono imposte dovute al comune

Evidenziato quindi che

– Sul comune di Pisa insistono immobili in uso al Ministero della Difesa e che alcuni sono utilizzati come alloggi

Il Consiglio comunale Impegna gli uffici competenti

a verificare entro il 31.12.2019 quali e quanti immobili in uso al ministero della difesa insistono sul Comune di Pisa e non sono utilizzati a fini esclusivamente istituzionale

a richiedere dal ministero della difesa le relative imposte non pagate negli ultimi 5 anni

Francesco Auletta Diritti in comune (Una città in comune, Rifondazione Comunista, Pisa Possibile)