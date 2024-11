Osservazioni alla deliberazione della giunta comunale sul centro sportivo nel parco in via Pietrasanta, rapporto ambientale e sintesi non tecnica

Pisa 23-11-2024

Alla Garante dell’Informazione e della Partecipazione

PPE: comune.pisa@postacert.toscana.it

OGGETTO: OSSERVAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Delibera n. 232 del 26/09/2024 OGGETTO: SCHEDA NORMA N. 12.1 – PARCO VIA PIETRASANTINA- ADOZIONE PIANO ATTUATIVO – COMPARTO N. 2 – CENTRO SPORTIVO, AI SENSI DELL’ART. 111 DELLA L.R. N. 65/2014 E CONTESTUALE ADOZIONE, AI SENSI DELL’ART. 8 – COMMA 6 DELLA L.R. N. 10/2010 DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DELLA SINTESI NON TECNICA

Il sottoscritto:

Francesco Auletta, nato a Catania (CT) il 19.04.1975, e residente a Roma in Via Feronia n. 146, CAP 00157, tel. 339 8030898, email f.auletta@comune.pisa.it, C.F. LTTFNC75E19C351B, in qualità di Consigliere comunale per il gruppo Diritti in comune/Una città in comune- Rifondazione Comunista;

VISTA la Deliberazione in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

il Piano Attuativo adottato deve essere conforme al REGOLAMENTO URBANISTICO, Scheda-norma per le aree di trasformazione ‘Scheda n. 12.1 PARCO URBANO VIA PIETRASANTINA’ variata, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02/03/2023;

la Scheda 12.1 variata nel 2023 presenta molte criticità che il mio gruppo consiliare ha sollevato sia in I CCP, sia in CC sia con specifiche osservazioni alla Variante al RUC, che sono state accolte solo in minima parte;

il Piano Attuativo adottato non sembra corrispondere interamente alla suddetta Scheda 12.1 variata;

il Piano Attuativo adottato prevede di occupare interamente l’area del Comparto 2 con campi sportivi ed edifici legati all’uso sportivo, viabilità e parcheggi, eliminando quasi del tutto le aree verdi richieste dalla scheda-norma in aggiunta al viale alberato, che connoterebbero l’area come “Parco urbano via Pietrasantina”, denominazione della Scheda 12.1;

le parti che non ci appaiono conformi sono quelle che qualificherebbero maggiormente il nuovo insediamento sotto i profili dell’uso pubblico e della qualità paesaggistica e ambientale, che sono quelli che riteniamo maggiormente critici già nella scheda 12.1 variata;

tale mancata piena corrispondenza e l’esclusivo uso sportivo compromettono la qualità paesaggistica e ambientale del nuovo insediamento e la sua fruibilità pubblica, e ne fanno quindi mancare la caratterizzazione come ‘parco urbano’;

le suddette non conformità a nostro parere sono quelle di seguito descritte e contraddistinte da una lettera:

A – La scheda al punto 2 recita:

“2. OBIETTIVI QUALITATIVI GENERALI DI PROGETTO

Il Parco Urbano di via Pietrasantina rappresenta una delle aree per dotare la città di spazi verdi e per il tempo libero integrati con funzioni di tipo sportivo, in parte già presenti.

Il Parco ha anche una rilevanza turistica stante la sua collocazione all’ingresso nord della città e la prossimità al parcheggio scambiatore, utilizzato come terminal per i bus dei turisti diretti alla piazza dei Miracoli.”;

ma nel Piano Attuativo non sono presenti ‘spazi verdi’ in dotazione alla città né alcuna struttura o spazio che abbia rilevanza turistica, trattandosi di centro sportivo non aperto alla cittadinanza o ai turisti.

B – La scheda al punto 2 recita anche:

“Il Parco mantiene inoltre tutto il suo valore di area archeologica e la sua immagine dovrà richiamare particolare contesto di area a verde, raccordo tra la città e il suo cimitero monumentale.”

ma nel Piano Attuativo non è presente alcuna previsione che valorizzi l’area archeologica né si richiama un ‘particolare contesto di area a verde, raccordo tra la città e il suo cimitero monumentale’, trattandosi di un centro sportivo composto esclusivamente da campi sportivi, edifici, viabilità e parcheggi con minime dotazioni di verde, con l’unica eccezione del viale alberato che però corrisponde a diversa prescrizione della scheda, che si somma alle prescrizioni e non ne soddisfa quindi le specifiche richieste.

C – La scheda al punto 5 recita fra gli elementi prescrittivi della parte iniziale, da intendersi quindi per entrambi i comparti 1 e 2:

“5. ELEMENTI PRESCRITTIVI

– E’ prescritta la realizzazione di barriere arboree ai fini del rispetto del decoro e della sacralità delle aree adiacenti il cimitero suburbano;

– […]

– Gli elementi di invariante sono i segni territoriali originari presenti come i percorsi poderali, canali, ecc. dovranno essere valorizzati e messi in sicurezza.

ma nel Piano Attuativo, all’interno del Comparto 2, non sono presenti tali ‘barriere arboree’, non potendosi così definire i filari di alberi a corredo dei parcheggi (ad esempio si prenda questa definizione tratta da siti internet dedicati: ‘Una barriera è un particolare tipo di fascia boscata mista ad alta densità di impianto (copertura pari al 100%), ad impianto irregolare, composta da specie arboree ed arbustive molto resistenti alle emissioni inquinanti atmosferiche e sonore, in grado di assorbire e trattenere polveri, fumi e rumore. Essa può svolgere anche funzioni di mascheramento, ridefinizione dei margini edificati, creazione di habitat florofaunistici’);

inoltre nel PUA non sembra ritrovarsi la richiesta valorizzazione dei percorsi poderali, canali, che hanno disegno ed orientamento del tutto diversi dagli assi dei nuovi insediamenti (sia dei campi sia degli edifici) che quindi si sovrappongono al disegno superficiale esistente, compromettendone del tutto la leggibilità.

D – La scheda al punto 5 contiene fra gli elementi prescrittivi per il Comparto 2 – Il Centro Sportivo:

– “ gli impianti sportivi non dovranno interferire con le visuali panoramiche verso il Duomo, la Torre ed i Monti Pisani.

– la varietà e la quantità delle specie arboree (alberi, arbusti, fiori), l’inserimento di elementi come filari di alberi lungo i percorsi pedonali o lungo le suddivisioni delle proprietà e dei campi, l’inserimento di eventuali zone boscate o ancora di movimenti di terra, dovranno essere previsti attraverso uno specifico studio di settore in modo tale da ottenere una migliore configurazione e immagine del paesaggio;”

ma nel Piano Attuativo non abbiamo rilevato elaborati specifici che dimostrino la non interferenza con le visuali panoramiche verso il Duomo, la Torre ed i Monti Pisani (sono presenti esclusivamente viste aeree che non rappresentano le visuali che riguardano le persone) né sono stati rilevati fra gli allegati i richiesti ‘studi di settore’, che dalla descrizione della Scheda sembrano ricondurre ad elaborati specifici di tipo paesaggistico.

E – La scheda al punto 6 contiene fra gli elementi indicativi per l’intero ambito, quindi anche per Comparto 2/ Centro Sportivo:

– “la varietà e la quantità delle specie arboree (alberi, arbusti, fiori), l’inserimento di elementi come filari di alberi lungo i percorsi pedonali o lungo le suddivisioni delle proprietà e dei campi, l’inserimento di eventuali zone boscate o ancora di movimenti di terra, dovranno essere previsti attraverso uno specifico studio di settore in modo tale da ottenere una migliore configurazione e immagine del paesaggio;

– verso la zona cimiteriale, l’area deve assumere una immagine sempre più naturale e paesaggistica;

ma nel Comparto 2 non sembrano essere presenti gli elementi vegetazionali descritti, che se pure in questa parte della Scheda siano ‘indicativi’, ripetono alcuni elementi ‘prescrittivi’ del punto 5, come già rilevato in precedenza; inoltre non si riscontra l’immagine ‘sempre più naturale e paesaggistica’ ‘verso la zona cimiteriale’, che l’area deve assumere, trovandosi invece campi sportivi fino al limite della fascia di rispetto, occupata in prevalenza da viabilità e parcheggi e priva quindi di qualsiasi immagine naturale; anche per assolvere a queste indicazioni (ed alle relative prescrizioni) legate al rispetto dovuto all’area cimiteriale ed alla sua sacralità – religiosa e laica – sarebbe stato necessario uno specifico studio paesaggistico, che non abbiamo riscontrato fra gli elaborati del PUA.

F – La scheda al punto 6 contiene fra gli elementi indicativi per l’intero ambito, quindi anche per Comparto 2/ Centro Sportivo, in relazione alla coerenza con il PIT/PPR, obiettivo 1.9 i seguenti:

– “in relazione all’obiettivo 1.9 del PIT/PPR “salvaguardare la riconoscibilità e l’integrità visuale del profilo urbano storico della città di Pisa, con particolare attenzione alla viabilità radiale in entrata, anche attraverso la riqualificazione degli ingressi urbani”, in fase di attuazione del piano attuativo si consiglia di procedere ad opportuni studi di intervisibilità da e verso il centro storico della città di Pisa, tenendo conto della vicina piazza dei Miracoli e del relativo complesso religioso e monumentale;”

ma nel Comparto 2 non sembrano essere presenti tali ‘opportuni studi di intervisibilità’, come si è già rilevato nei punti precedenti; tali studi risultano invece fondamentali ed imprescindibili per un corretto inserimento del nuovo insediamento in relazione al ‘centro storico della città di Pisa, tenendo conto della vicina piazza dei Miracoli’.

G – La scheda al punto 6 contiene fra gli elementi indicativi per l’intero ambito, quindi anche per Comparto 2/ Centro Sportivo, in relazione alla coerenza con il PIT/PPR, obiettivo 1.3 e 1.5, i seguenti:

– in relazione alla realizzazione di nuovi impianti sportivi, delle attrezzature tecniche e d’illuminazione necessarie al corretto svolgimento della pratica sportiva, si raccomanda il rispetto dell’obiettivo 1.3 del PIT/PPR “assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva” e dell’obiettivo 1.5 del PIT/PPR “evitare ulteriori frammentazioni del territorio rurale a opera di infrastrutture, volumi o attrezzature fuori scala rispetto alla maglia territoriale e al sistema insediativo”

ma nel PUA del Comparto 2 non sembrano essere presenti studi specifici, soprattutto di tipo paesaggistico, che dimostrino il rispetto degli obiettivi citati, in particolare per quanto riguarda la mancata alterazione della ‘qualità morfologica’ e la necessità di ‘evitare ulteriori frammentazioni del territorio rurale a opera di infrastrutture, volumi o attrezzature fuori scala rispetto alla maglia territoriale e al sistema insediativo’, ancor più necessari trattandosi dell’inserimento di strutture edificate di notevole rilevanza e di modifiche morfologiche sostanziali alla attuale configurazione del terreno agricolo ed alla maglia agraria presente.

TUTTO CIO’ CONSIDERATO,

al fine di rispettare il Regolamento Urbanistico vigente ed in particolare le indicazioni e prescrizioni della Scheda-Norma 12.1 per il Piano Attuativo del Comparto 2 in materia paesaggistica ed ambientale, in relazione ai punti sopradescritti i sottoscritti formulano le seguenti osservazioni.

OSSERVAZIONE n. 1 punti A : G

A) Si chiede di dotare l’area interessata dal Comparto 2 di spazi verdi, a parco e per il tempo libero, di uso pubblico e liberamente fruibili dalla cittadinanza e dai turisti.

B) Si chiede che all’interno del Comparto 2 si inseriscano aree verdi ed a parco (fra cui quelle del punto A) che costituiscano raccordo fra la città, il cimitero monumentale e l’area archeologica, riducendo e riconfigurando le aree destinate a campi sportivi.

C) Si chiede che all’interno del Comparto 2 si inseriscano le richieste ‘barriere arboree’ nella parte adiacente al cimitero suburbano, spostando più a sud le aree per viabilità e parcheggi, riducendo le aree destinate a campi sportivi. Nella riconfigurazione degli spazi interni al Comparto 2, si chiede che le nuove aree verdi da inserire, i campi sportivi e gli edifici rispettino il disegno della maglia agraria preesistente (percorsi poderali, canali, disegno superficiale del terreno).

D) Si chiede di produrre elaborati specifici, ovvero ‘studi di settore’ ed elaborati di tipo paesaggistico (elaborati integrativi del PUA del Comparto 2 ai quali il progetto si deve conformare), che dimostrino la non interferenza del nuovo insediamento con le visuali panoramiche verso il Duomo, la Torre ed i Monti Pisani e che rappresentino adeguatamente “la varietà e la quantità delle specie arboree (alberi, arbusti, fiori), l’inserimento di elementi come filari di alberi lungo i percorsi pedonali o lungo le suddivisioni delle proprietà e dei campi, l’inserimento di eventuali zone boscate o ancora di movimenti di terra”, apportando al progetto le eventuali conseguenti modifiche, atte ad adeguarlo agli studi paesaggistici stessi, in particolare per quanto riguarda gli edifici ed il necessario inserimento di aree verdi.

E) Si chiede che negli elaborati specifici di tipo paesaggistico (elaborati integrativi del PUA del Comparto 2 ai quali il progetto si deve conformare), da produrre in quanto esplicitamente richiesti dalla Scheda 12.1 , siano previste e rappresentate le aree verdi ed a parco, le barriere arboree, gli elementi vegetazionali, tali da ottenere una migliore configurazione e immagine del paesaggio e finalizzati a far assumere all’area una ‘immagine sempre più naturale e paesaggistica’ verso la zona cimiteriale, come richiesto dalla Scheda del RUC, riducendo le aree destinate a campi sportivi a favore delle richieste aree verdi di uso pubblico.

F) Si chiede di produrre, quali elaborati integrativi del PUA del Comparto 2 ai quali il progetto si deve conformare, gli ‘opportuni studi di intervisibilità’ richiesti dalla Scheda 12.1 in relazione all’obiettivo 1.9 del PIT/PPR, per un corretto inserimento del nuovo insediamento in relazione al ‘centro storico della città di Pisa, tenendo conto della vicina piazza dei Miracoli’, apportando al progetto – attrezzature sportive, edifici, viabilità e parcheggi – le eventuali conseguenti modifiche, atte ad adeguarlo agli studi di intervisibilità stessi.

G) Si chiede di produrre studi specifici (elaborati integrativi del PUA del Comparto 2 ai quali il progetto si deve conformare), soprattutto di tipo paesaggistico, che dimostrino il rispetto degli obiettivi del Piano Paesaggistico regionale citati nella Scheda Norma del RUC (obiettivo 1.3 e 1.5), in particolare per quanto riguarda la dimostrazione che il progetto di PUA non altera la ‘qualità morfologica’ ed evita ‘ulteriori frammentazioni del territorio rurale a opera di infrastrutture, volumi o attrezzature fuori scala rispetto alla maglia territoriale e al sistema insediativo’, apportando al progetto – attrezzature sportive, edifici, viabilità e parcheggi – le eventuali conseguenti modifiche, atte ad adeguarlo agli studi stessi.

OSSERVAZIONE n. 2

Poiché il progetto configurato nel PUA adottato per il Comparto 2 non sembra corrispondere pienamente a quanto prescritto dalla Scheda 12.1 del RUC, una volta redatti gli studi richiesti dalla Scheda stessa (descritti nella Osservazione n.1) ed apportate al progetto le modifiche necessarie per adeguarlo agli studi stessi ed alle altre prescrizioni e indicazioni della Scheda Norma, si chiede di riadottare il Piano Attuativo del Comparto 2, in quanto le modifiche che – a seguito della nostra analisi – risulterebbero necessarie per adeguarlo alla Scheda Norma e garantirne la qualità paesaggistica ed ambientale richiesta modificherebbero in maniera rilevante il PUA adottato.

Pisa 23-11-2024

