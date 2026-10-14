Ossicombustore di Peccioli: i terrritori dell’ATO Toscana Costa dicano no. I Comuni soci fermino questa scelta

Il via libera della Regione Toscana all’ossicombustore di Peccioli non chiude affatto la discussione. Al contrario, apre una fase nella quale diventa ancora più importante la posizione dei territori e dei Comuni dell’ATO Toscana Costa.

Da anni contestiamo un modello di gestione dei rifiuti che continua a considerare la costruzione di grandi impianti come risposta principale al problema, invece di partire dalla riduzione della produzione dei rifiuti, dal riuso, dalla qualità della raccolta differenziata, dal riciclo e dal recupero di materia.

L’ossicombustore di Peccioli rappresenta pienamente questa contraddizione. Parliamo di un investimento stimato nell’ordine dei 125 milioni di euro, con una capacità richiesta fino a 177 mila tonnellate annue di rifiuti solidi, oltre a ulteriori flussi di percolati, e con una prospettiva di funzionamento pluridecennale.

Un impianto di queste dimensioni Una volta costruito avrà bisogno di essere alimentato e utilizzato nel tempo. Il rischio è quello di costruire oggi una dipendenza impiantistica che finisca per condizionare domani le politiche pubbliche: mentre dovremmo lavorare per produrre sempre meno rifiuto residuo, realizziamo un’infrastruttura il cui equilibrio industriale dipenderà dalla disponibilità di rifiuti da trattare.

Non si tratta di una preoccupazione ideologica. Nel corso dell’iter autorizzativo sono emerse questioni che meritano ben altra prudenza rispetto alla narrazione dell’impianto come soluzione definitiva e sostanzialmente priva di conseguenze. ARPAT ha richiesto approfondimenti e prescrizioni sulle emissioni e sul loro monitoraggio e ha evidenziato elementi di attenzione anche rispetto alle cosiddette “perle vetrose”, materiale prodotto dal processo, escludendone tra l’altro l’utilizzo in forma sciolta.

Restano inoltre questioni economiche tutt’altro che secondarie. Dopo la decisione assunta nel giugno scorso, RetiAmbiente non è entrata nella compagine societaria di Novatosc, ma l’ossicombustore continua a essere contemplato nel suo scenario industriale. E, a fronte di un investimento di tali dimensioni, deve ancora essere chiarito in maniera definitiva e trasparente come verrà finanziata l’opera e quali rapporti economici e di conferimento si determineranno con il sistema pubblico di gestione dei rifiuti.

È precisamente qui che entra in gioco la responsabilità dei nostri territori.

RetiAmbiente appartiene ai Comuni. Non possiamo quindi comportarci come se le sue scelte industriali fossero qualcosa che avviene altrove e sulle quali le amministrazioni locali non abbiano voce. I Comuni soci devono assumersi la responsabilità politica di decidere quale modello di gestione dei rifiuti vogliono costruire nei prossimi decenni.

Per questo chiediamo alle amministrazioni comunali dell’ATO Toscana Costa di assumere una posizione chiara contro la realizzazione dell’ossicombustore di Peccioli e di portarla nelle sedi di ATO e nell’Assemblea dei soci di RetiAmbiente.

Chiediamo che venga confermata la contrarietà a qualsiasi futuro ingresso, diretto o indiretto, di RetiAmbiente in Novatosc e che l’ossicombustore venga stralciato dalla programmazione industriale di RetiAmbiente.

Ma questo da solo non basta. RetiAmbiente può rimanere fuori dalla società che realizzerà l’impianto e contemporaneamente diventarne uno dei principali conferitori. Per questo chiediamo ai Comuni di opporsi anche alla sottoscrizione di accordi o impegni di lungo periodo che garantiscano all’impianto quantitativi predeterminati di rifiuti e finiscano per vincolare le future politiche dell’ATO.

La programmazione deve funzionare esattamente al contrario: prima dobbiamo stabilire quanto rifiuto residuo vogliamo produrre tra dieci o vent’anni, mettendo in campo le politiche necessarie per ridurlo; solo dopo possiamo stabilire quali e quanti impianti siano realmente necessari.

È anche per questo che abbiamo presentato nei Consigli comunaliatti di indirizzo contro il progetto. Le mozioni già presentate e quelle che saranno depositate nelle prossime settimane in altri comuni dell’Ato costa possono diventare parte di una battaglia comune che metta in relazione territori diversi e riporti le decisioni sul futuro dei rifiuti dentro le assemblee elettive e tra la cittadinanza.

Il via libera della Regione non rende l’ossicombustore di Peccioli inevitabile.

Adesso devono parlare i territori. E i Comuni dell’ATO Toscana Costa hanno gli strumenti per farlo.

𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐢, 𝐜𝐚𝐩𝐨𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐝𝐢 𝐃𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐈𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 (𝐔𝐧𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 – 𝐑𝐢𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚) – 𝐏𝐈𝐒𝐀

𝐏𝐢𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐜𝐢, 𝐜𝐚𝐩𝐨𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐝𝐢 𝐁𝐮𝐨𝐧𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐋𝐢𝐯𝐨𝐫𝐧𝐨 – 𝐋𝐈𝐕𝐎𝐑𝐍𝐎

𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥𝐚 𝐁𝐞𝐧𝐧𝐚𝐭𝐢, 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚 – 𝐌𝐀𝐒𝐒𝐀

𝐕𝐞𝐫𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐁𝐚𝐠𝐧𝐢, 𝐜𝐚𝐩𝐨𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐝𝐢 𝐅𝐢𝐥𝐨 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐨 – 𝐒𝐀𝐍 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐀𝐓𝐎

𝐍𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐢, 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐒𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐧’𝐚𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐒𝐚𝐧 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐒𝐀𝐍 𝐆𝐈𝐔𝐋𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐄

𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐮𝐞𝐥𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢, 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐑𝐨𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐧𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐂𝐮𝐨𝐫𝐞 – 𝐑𝐎𝐒𝐈𝐆𝐍𝐀𝐍𝐎

𝐃𝐞𝐧𝐢𝐬𝐞 𝐂𝐢𝐚𝐦𝐩𝐢, 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐏𝐨𝐧𝐭𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚 𝐚 𝐒𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚 – 𝐏𝐎𝐍𝐓𝐄𝐃𝐄𝐑𝐀

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