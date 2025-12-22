Paradisa: dall’abbandono pubblico bipartisan alla speculazione privata. I Fondi immobiliari all’assalto della città: il caso Sagitta SGR e la sanzione della Banca d’Italia

Esprimiamo la nostra più forte e netta contrarietà all’operazione che riguarda l’ex studentato pubblico Paradisa di Pisanova, simbolo di un modello di gestione del patrimonio pubblico che ha prodotto abbandono, perdita di diritti e oggi apre la strada a nuove e pesanti operazioni speculative.

Il complesso Paradisa, realizzato con fondi pubblici per il Giubileo del 2000, ha garantito per anni oltre 500 posti letto pubblici per studenti e studentesse. Dopo più di quindici anni di chiusura, mai accompagnata da un reale progetto di recupero, l’immobile è stato definitivamente sottratto alla sua funzione originaria e ceduto a soggetti privati. Il passaggio di proprietà da INAIL a Invimit, fino all’acquisizione da parte di Sagitta SGR, sancisce una scelta politica precisa: rinunciare al diritto allo studio e affidare la risposta alla questione abitativa universitaria al mercato e ai fondi finanziari.

Sagitta SGR, con sede a Milano, è una società di gestione del risparmio che opera nel settore immobiliare ed è riconducibile all’orbita del gruppo internazionale Arrow Global, che è presente in Italia attraverso diverse società, tra cui Arrow Global Italia S.r.l. (operativa nella gestione di asset e crediti) ed Europa Investimenti S.p.A., holding che controlla Sagitta SGR. La stessa Sagitta risulta detenere numerose partecipazioni societarie.

È particolarmente grave che questa operazione sia avvenuta senza una reale assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni. Da anni infatti chiediamo insieme a movimenti e rappresentanze studentesche il riutilizzo della Paradisa come casa dello studente, ma centrosinistra e centrodestra a livello nazionale, regionale e comunale non hanno mai operato concretamente per un esito positivo in questa direzione. L’Azienda regionale per il Diritto allo studio ha dichiarato di non poter sostenere i costi per il recupero della struttura, mentre il Comune di Pisa ha di fatto avallato fin dall’inizio la prospettiva di una destinazione privata dell’immobile, rinunciando a un ruolo attivo nella tutela dell’interesse pubblico, il tutto nel silenzio più assoluto della Regione Toscana. Insomma nessuna strategia pubblica di sinergia per garantire il diritto allo studio.

Questo ha aperto la porta come da anni denunciamo all’arrivo di un grande fondo immobiliare, che riteniamo orientato a logiche speculative, per realizzare l’ennesimo hotel studentesco in città.

A questo si aggiunge un elemento che riteniamo doveroso portare all’attenzione dell’opinione pubblica. La società Sagitta SGR, che ha acquisito la Paradisa e che gestisce fondi dedicati agli studentati privati, è stata destinataria nel giugno 2024 di un provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia per carenze nei controlli antiriciclaggio, in particolare in materia di adeguata verifica della clientela, individuazione dei titolari effettivi e mancata segnalazione di operazioni sospette. Pur trattandosi di una sanzione amministrativa, riteniamo politicamente rilevante che un soggetto sanzionato dall’autorità di vigilanza bancaria operi oggi nella gestione e “valorizzazione” di un ex bene pubblico strategico per il diritto allo studio. Anche questo conferma quanto sia urgente pretendere massima trasparenza e controllo pubblico su operazioni di questo tipo.

L’operazione Paradisa non è però un episodio isolato. Al contrario, si inserisce in un disegno molto più ampio che sta trasformando Pisa in un terreno di caccia per grandi investitori immobiliari e speculatori finanziari. In città sono già previsti centinaia e centinaia di nuovi posti letto per studenti attraverso progetti promossi da grandi gruppi finanziari, tutti con la piena approvazione della Giunta Conti. A Porta a Mare è prevista la costruzione di un hotel studentesco da 372 posti da parte di Finint Investment, società di gestione del Gruppo Banca Finint, che sta portando avanti operazioni analoghe anche a Padova, Modena e Trieste. A questi si aggiungono i nuovi studentati previsti nell’area dell’ex Caserma Artale, acquistata nel marzo del 2023 dalla San Ranieri Srl, la controllata della AD Casa, immobiliare di Firenze che aveva comprato l’area ad un prezzo ridicolo (3 milioni 950 mila euro), e rivenduta alla società torinese Reci di Torino attraverso due società a responsabilità limitata: la Pisa Residenze e la Via Paolo Savi per un prezzo complessivo di 6 milioni 550 mila euro l’intera.

A questi si aggiungono l’ex Dipartimento di Chimica, per il quale l’Università ha recentemente chiesto al Comune il cambio di destinazione d’uso proprio per realizzare strutture ricettive per studenti; e lo stesso destino riguarda il vecchio Dipartimento di Biologia, a pochi passi dalla Torre, che sarà dismesso in seguito alla costruzione del nuovo polo a Cisanello, così come il gigantesco progetto di riuso dell’ex Santa Chiara, un’operazione da centinaia di milioni di euro. In conclusione la realizzazione di uno altro studentato privato progettato nell’edificio di proprietà dell’ASL in via Zamenhof e recentemente venduto ai fratelli Dalmasso dove saranno realizzati altri 150 posti letto.

Nel complesso, stiamo parlando di quasi 1000 nuovi posti letto destinati a studenti e studentesse a prezzi di mercato, in una città in cui il costo di un posto letto oscilla oggi tra i 350 e i 400 euro al mese. Tutto questo avviene mentre mancano ancora centinaia di alloggi per gli studenti vincitori delle graduatorie del diritto allo studio e mentre il Governo, e a cascata la Regione, continuano a ridurre i finanziamenti pubblici destinati al welfare universitario. A Pisa l’anno accademico si è aperto con 2697 aventi diritto a fronte di soli 1500 posti pubblici, che in realtà dal 2022 sono 1200 a causa di lavori di ristrutturazione in alcune case dello studente.

Occorre evidenziare che gli hotel studenteschi – oltre al prezzo spropositato delle camere che, in altre città, come Firenze, si aggirano tra i 700 e i mille euro – non sono solo studentati ma vere e proprie strutture ricettive. Sotto l’egida di un’icona smart, in grado di attirare le generazioni che lavorano come nomadi digitali, oltre ai turisti, sono proliferati in tutta Europa.

È il nuovo business della speculazione nelle città universitarie che attira con formule accattivanti una clientela comunque in grado di sostenere costi importanti il tutto a discapito del diritto allo studio. Accade così che tantissime strutture pubbliche, invece, che sarebbero potute recuperare per case dello studente anche in un’ottica di rigenerazione e sostenibilità ambientale finiscono come la Paradisa nelle mani di grandissimi fondi immobiliari.

Quello che viene presentato come un aumento dell’offerta abitativa è in realtà un modello che produce esclusione sociale, selezione economica e ulteriore impoverimento dell’offerta pubblica. Gli studentati privati non risolvono l’emergenza abitativa: la trasformano in una fonte di rendita.

